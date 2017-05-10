НОВИНИ

10.05.2017

Україна заплатить американцям 17 мільйонів, щоб вони перевірили своє ядерне паливо на АЕС

Харківський завод за 82 мільйони відремонтує вісім купейних вагонів з улаштуванням відеонагляду

Комунальники Жебрівського одним лотом купили дорогих сміттєвих баків і спецтехніки на 31 мільйон

Краматорський комунальник заволодів коштами, придбавши труби за завищеними в 2,5 рази цінами – прокуратура

На Сумщині побили рекорд з ціни на очні краплі і вдвічі перевищили реєстр МОЗу

За рік пластикові автономери за 17 мільйонів від земляків Авакова подорожчали на чверть

Суд не дозволив отримати документи фірми з оточення Косінова, яка отримала 15 млн. на харківський зоопарк

«Укрпошта» скупилась новими і вживаними вантажівками на 38 мільйонів

08.05.2017

«Укренерго» дало 110 мільйонів за лінію електропередач і підстанції на Франківщині

Сумська Нацгвардія замовила протиударні щити на 12% дешевше, ніж Нацполіція півроку тому

Мукачеве за 44 мільйони купило у львів’ян автобуси Ataman з відеонаглядом та автооплатою за проїзд

Порошенківець у Кам’янському замовив анаприлін для «швидкої» вдвічі дорожче від Київського профучилища

Новачок отримав на підстанцію в центрі Одеси 78 мільйонів – чверть віддасть фігуранту справи проти «Одесаобленерго»

ЧАЕС дала 42 мільйони на будівництво резервної котельні нового Конфаймента за таємними цінами

«Енергоринок» позичив у «Ощадбанку» ще мільярд на оплату енергії

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2017 році
27.04.2017

Корупційні та інші підстави для звільнення Насірова, подані на розгляд Кабінету міністрів
03.03.2017

Проект підозри у вчинені злочинів Миколою Мартиненком від Пинзеника
25.01.2017

Перелік «кооперативних» ділянок в Харкові, арештовані за поданням Генпрокуратури
12.01.2017

«Укрпошта» скупилась новими і вживаними вантажівками на 38 мільйонів

10 Травня 2017

ПАТ «Укрпошта» 3-27 квітня уклала сім угод про закупівлю вантажівок на загальну суму 37,84 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Сума договорів на 5,7% нижча від загальної очікуваної вартості в 40,13 млн грн.

  • ТОВ «Сучасні вантажівки» за 31,76 млн грн. замовили 27 стінових фургонів МАЗ-4371N2 із підіймальними платформами «Dhollandia» по 1,17-1,18 млн грн.

Без підйомника їх продають по $38 тис, або 1,02 млн грн., але невідомо, з ПДВ чи без.

Кінцевим бенефіціаром фірми є Ольга Мещаніна, а засновниками – ТОВ «Ріалто» та ВАТ «ЗНВКІФ «Коннект».

У кінці 2013 року акції фонду належали белізькому офшору «Пальміра Фінанс ЛТД» і ТОВ «Дженерал Істейт» тієї ж Мещаніної та 75-річної Світлани Новікової.

Нині фондом володіє ТОВ «Український центр проектування фінансових груп». Останнє віднедавна має назву «Перша українська платіжна система» і належить Андрію Журжію – нардепу від «Самопомічі».

На фонд «Коннект» також записане ТОВ «СВА Автек». Співвласницею компанії є 71-річна Парасковія Мещаніна – родичка Євгена Мещаніна, якого називають власником групи компаній «Автек».

  • ТОВ «Амако Україна» за 3,78 млн грн. поставить три стінових фургони Iveco Daily 70C15 із підіймальними платформами «Dhollandia» по 1,05 млн грн.

На ринку воно продає такі автомобілі без підйомника дещо дорожче – по 1,08 млн грн.

Засновниками фірми є Саад А.І. Алкораєф із Саудівської Аравії та офшор з острова Мен «Амерікан Машінері Компані Лімітед». Раніше 1% статутного капіталу належав Віталію Скоцику, який був головою наглядової ради групи компаній «Амако» та директором групи компаній «Лендком». Також Скоцик відомий як голова Аграрної партії України.

  • ТОВ з ІІ «Сканія Україна» швецької компанії «Scania CV AB» дали 2,29 млн грн. за три вживаних сідельних тягачі Scania G400LA4x2MNA 2010 року випуску із пробігом 578-615 тис км і напівпричепами по 765 тис грн.

У відкритих джерелах є дані про продаж тягача того ж року випуску із пробігом 460 тис км без напівпричепа за 25 тис євро, або 716 тис грн. без ПДВ.

Із переможцем «Сканія Україна» змагалося ТОВ «Автоскладальне підприємство «Кобальт» Валерія Пінскія та Харківської міської асоціації воїнів-інтернаціоналістів. У решті випадків дорожчим конкурентом було ТОВ «ТД Будшляхмаш» Мирослава Гуйвана – голови наглядової ради та основний акціонер ПрАТ «Спецбудмаш».

На п’яти з шести тендерів щодо фургонів ДочП «Укр-Фестіна» пропонувало на 4-10% нижчі ціни, але його відхилили через відсутність чинного сертифікату відповідності на товар або шасі, документу про повноваження представника і перекладу опису продукції та наявність у відповідній довідці менше восьми СТО по Україні.

Крім того, на виграних «Амако Україна» торгах фірма «Сучасні вантажівки» теж була відхилена через відсутність сертифікату.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | ,

НАШІ БЛОГИ

Чому 1.5 млрд конфіскованих грошей Януковича не гамує жагу справедливості
07 Травня 2017

Маніпулятивна еквілібристика адвокатів. Кейс Мартиненка
05 Травня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

10.05.2017

Донецьк Комунальники Жебрівського одним лотом купили дорогих сміттєвих баків і спецтехніки на 31 мільйон

Донецьк Краматорський комунальник заволодів коштами, придбавши труби за завищеними в 2,5 рази цінами – прокуратура

Суми На Сумщині побили рекорд з ціни на очні краплі і вдвічі перевищили реєстр МОЗу

Харків Суд не дозволив отримати документи фірми з оточення Косінова, яка отримала 15 млн. на харківський зоопарк

08.05.2017

І-Франк «Укренерго» дало 110 мільйонів за лінію електропередач і підстанції на Франківщині

Суми Сумська Нацгвардія замовила протиударні щити на 12% дешевше, ніж Нацполіція півроку тому

Ужгород Мукачеве за 44 мільйони купило у львів’ян автобуси Ataman з відеонаглядом та автооплатою за проїзд

Одеса Новачок отримав на підстанцію в центрі Одеси 78 мільйонів – чверть віддасть фігуранту справи проти «Одесаобленерго»

06.05.2017

Київ Головбух главку, що крав премії поліцейських, вийшов на волю за 2 мільйони застави

05.05.2017

Суми Федорченко виграв ще 35 мільйонів на житло для прикордонників у Сумах

Полтава Чиновники відділу освіти Миргородської РДА купили кросовер Ford Kuga за 700 тисяч

Запоріжжя Атомники дали «Радію» 53 мільйони на пожежну безпеку Запорізької АЕС

04.05.2017

Одеса Труханов дав 163 мільйони на «Європейську мерію» і житло для квартирної черги за таємними цінами

Черкаси Золотоніських чиновників підозрюють у розтраті бюджетних коштів на будівництві басейну за 7 мільйонів

Запоріжжя Помічник депутата міськради отримав на ремонт ліфтів Запоріжжя без конкурсів 39 мільйонів

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ