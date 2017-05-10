«Укрпошта» скупилась новими і вживаними вантажівками на 38 мільйонів

ПАТ «Укрпошта» 3-27 квітня уклала сім угод про закупівлю вантажівок на загальну суму 37,84 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Сума договорів на 5,7% нижча від загальної очікуваної вартості в 40,13 млн грн.

ТОВ «Сучасні вантажівки» за 31,76 млн грн. замовили 27 стінових фургонів МАЗ-4371N2 із підіймальними платформами «Dhollandia» по 1,17-1,18 млн грн.

Без підйомника їх продають по $38 тис, або 1,02 млн грн., але невідомо, з ПДВ чи без.

Кінцевим бенефіціаром фірми є Ольга Мещаніна, а засновниками – ТОВ «Ріалто» та ВАТ «ЗНВКІФ «Коннект».

У кінці 2013 року акції фонду належали белізькому офшору «Пальміра Фінанс ЛТД» і ТОВ «Дженерал Істейт» тієї ж Мещаніної та 75-річної Світлани Новікової.

Нині фондом володіє ТОВ «Український центр проектування фінансових груп». Останнє віднедавна має назву «Перша українська платіжна система» і належить Андрію Журжію – нардепу від «Самопомічі».

На фонд «Коннект» також записане ТОВ «СВА Автек». Співвласницею компанії є 71-річна Парасковія Мещаніна – родичка Євгена Мещаніна, якого називають власником групи компаній «Автек».

ТОВ «Амако Україна» за 3,78 млн грн. поставить три стінових фургони Iveco Daily 70C15 із підіймальними платформами «Dhollandia» по 1,05 млн грн.

На ринку воно продає такі автомобілі без підйомника дещо дорожче – по 1,08 млн грн.

Засновниками фірми є Саад А.І. Алкораєф із Саудівської Аравії та офшор з острова Мен «Амерікан Машінері Компані Лімітед». Раніше 1% статутного капіталу належав Віталію Скоцику, який був головою наглядової ради групи компаній «Амако» та директором групи компаній «Лендком». Також Скоцик відомий як голова Аграрної партії України.

ТОВ з ІІ «Сканія Україна» швецької компанії «Scania CV AB» дали 2,29 млн грн. за три вживаних сідельних тягачі Scania G400LA4x2MNA 2010 року випуску із пробігом 578-615 тис км і напівпричепами по 765 тис грн.

У відкритих джерелах є дані про продаж тягача того ж року випуску із пробігом 460 тис км без напівпричепа за 25 тис євро, або 716 тис грн. без ПДВ.

Із переможцем «Сканія Україна» змагалося ТОВ «Автоскладальне підприємство «Кобальт» Валерія Пінскія та Харківської міської асоціації воїнів-інтернаціоналістів. У решті випадків дорожчим конкурентом було ТОВ «ТД Будшляхмаш» Мирослава Гуйвана – голови наглядової ради та основний акціонер ПрАТ «Спецбудмаш».

На п’яти з шести тендерів щодо фургонів ДочП «Укр-Фестіна» пропонувало на 4-10% нижчі ціни, але його відхилили через відсутність чинного сертифікату відповідності на товар або шасі, документу про повноваження представника і перекладу опису продукції та наявність у відповідній довідці менше восьми СТО по Україні.

Крім того, на виграних «Амако Україна» торгах фірма «Сучасні вантажівки» теж була відхилена через відсутність сертифікату.

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