Поліція перевіряє як зоопарк Кернеса розтендерив «волонтерському» кандидату 90 мільйонів на електромережі

Поліція підозрює службових осіб Комунальної організації «Харківський зоологічний парк» у змові зі службовими особами учасників конкурсних торгів, які зоопарк проводив у 2016 році, у зловживанні службовим становищем, що призвело до заволодіння бюджетними коштами у великих розмірах. Про це свідчать ухвали Київського районного суду м. Харкова від 21 квітня.

19 жовтня минулого року за результати тендеру Харківський зоологічний парк» замовив ТОВ «Призма Електрик» реконструкцію мереж електропостачання та освітлення зоопарку за 90,58 млн грн. Єдиним конкурентом фірми-переможця було ТОВ «МПК Енергопостач».

Як встановило слідство, тендер було проведено з порушенням прозорості та неупередженості процедури конкурсних торгів.

Крім того, у березні минулого року Харківський зоопарк замовив приватному підприємцю Олександру Волкову 21 тис кг заморожених тушок курей на 966 тис грн. по 46 грн. за 1 кг. Як встановила поліція, вартість аналогічного м’яса птиці в Харкові у березні 2016 року складала 29 грн. за 1 кг, що у півтори рази вище від закупленого зоопарком.

Суд надав слідчим СУ ГУ Національної поліції в Харківській області, які розслідують кримінальне провадження № 12016220000000554 від 19.05.2016, доступ до фінансово-господарських та бухгалтерських документів КО «Харківський зоологічний парк» та ТОВ «Призма Електрик» за період 2016-2017 рр. У той же час, суд не надав поліції доступ до аналогічних документів приватного підприємця, оскільки правоохоронці їх вже отримували раніше.

Власниками фірми «Призма Електрик» є Олексій Прийдак та Єгор Ковалевський. Останній у 2015 р. йшов у Харківську облраду від Волонтерської партії України, першим номером списку якої був екс-губернатор Харківщини Ігор Балута. Також Ковалевський і Прийдак володіють ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Делікат» і ТОВ «Завод Призма Електрик».

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