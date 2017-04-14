Директора філії «Укртрансгазу» прокуратура вважає причетним до виводу 340 мільйонів через тендери

Поліція підозрює керівника філії «Виробниче ремонтно-технічне підприємство «Укргазенергосервіс» ПАТ«Укртрансгаз» в причетності до створення схеми з перемоги на тендерах ТОВ «Український сучасний турбінний комплекс», що дозволило фірмі освоїти 340,00 млн грн.

Про це стало відомо з ухвал Шевченківського райсуду м. Києва, куди слідчий звернувсяв рамках кримінального провадження 42017101100000055 від 17.02.2017 року.

За даними слідства, директор «УкрСТК», керівник «ВРТП «Укргазенергосервіс» та ще одна людина, створили злочинну схему привласнення в 2014-2016 роках бюджетних коштів під час проведення тендерів з постачання запчастин до газоперекачувальних агрегатів, за результатами яких переможцем торгів було «УкрСТК». Таким чином, фірм отримала замовлення на 340 млн грн.

Поліція стверджує, що «УкрСТК» завищило вартість запчастин та поставило їх держпідприємству не в повному обсязі.

Частину отриманих за результатаим тендерів грошей – 57,00 млн грн, фірма перерахувала на рахунки сумнівних суб’єктів господарської діяльності: ТОВ «Укрпроміновація», ТОВ «Магістральне будівництво», ПАТ «Факел», ТОВ «ВІП Стандарт», ТОВ «МГ Груп», ТОВ «Промоушн-Груп», ТОВ «Антстрой Плюс», ТОВ «Сантаун», ТОВ «СВ Альтера Київ».

В суді слідчий клопотав про доступ до документів «Укртрансгазу» та «Укргазенергосервісу» щодо співпраці з «УкрСТК». Суд надав дозвіл на доступ до документів «Укртрансгазу», але відмовив в доступі до його філії. Слідчий в клопотанні вказав ВРТП «Укргазенергосервіс» як юридичну особу, але філія такого статусу не має.

ВРТП «Укргазенергосервіс» очолює Роман Флюнт.

Засновниками «УкрСТК» є Аліна Гладкая та В’ячеслав Золотов. Останній раніше був комерційним директором ПАТ «Асфальтобетонний завод «АБ «Столичний». Заводом донедавна володіли навпіл родина Сергія Тігіпка і ТОВ «Альфадорбуд» віце-президента «Золотих воріт» Віктора Ящука.

Майже всі тендери «УкрСТК» виграла з квітня 2014 року по кінець 2016 року виключно в «УТГ».

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Важливо, Корупція, Нафтогаз, Прокуратура, Суди