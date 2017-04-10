Охорона бізнес-партнера Авакова напала на знімальну групу «Наших грошей» – поліція бездіє

Вранці 10 квітня на знімальну групу програми «Наші гроші з Денисом Бігусом» напав один з охоронців елітного містечка під Харковом і силою забрав планшет. Пізніше чоловік зізнався, що передав планшет охороні нардепа Ігоря Котвіцького, повідомляється на сайті «Бигус.инфо».

Під час зйомок сюжету під Харковом до знімальної групи «Наших грошей» підійшов чоловік, схопив оператора за горло і силою забрав планшет. Після чого чоловік сів у автомобіль марки ВАЗ 21099 з харківською реєстрацією, де на нього чекав водій, та поїхав у невідомому напрямку.

Поліцейські, які приїхали на місце злочину, з невідомої причини не поспішали шукати нападника, і відмовились отримати відео, на якому видно обличчя злочинця, для оперативного розшуку.

Через таку бездіяльність правоохоронців, знімальна група «Наших грошей» своїми силами відшукала нападника і дізналась, кому саме він передав вкрадений планшет.

– Кому ви віддали техніку? – Є охорона народного депутата, я віддав туди. А куди вони…там міліція приїхала, тут розбираються. Ідіть туди і там з’ясовуйте. – Де охорона цього народного депутата? – Кінцева хата. Де народний депутат, де ваш дрон літав. – Це будинок і охорона народного депутата Котвіцького, ви їм віддали? – Так. Віддав туди.



А Національна поліція не поспішала із затриманням нападника, навіть після того, як знімальна група знайшла його своїми силами. Злочинець спокійно ходив навколо, а правоохоронці продовжували сидіти в машині.



За словами журналістки «Наших грошей» Аліси Юрченко, безпосередньо перед інцидентом, за ними слідкувало інше авто – Fiat Doblo: «Спершу до нас інші під’їхали, мовчки сфотографували та поїхали. Ми думали це все. І стояли спиною», – зазначила Аліса.

Втім, безпосередньо після нападу, журналісти знову помітили той самий Fiat на місці подій.

Напад стався під час зйомок сюжету у елітному містечку під Харковом, яке місцеві називають «Рубльовкою». Тут, за даними журналістів, розташовані будинки нардепа від «Народного фронту» Ігоря Котвіцького, записані на Світлану Мурашову, яка є менеджером бізнес-структур Авакова та Котвіцького.

Нагадаємо, у березні на журналістів «Наших грошей з Денисом Бігусом» під час зйомок напав чоловік, який назвався другом голови Запорізької ОДА Костянтина Бриля.

У квітні 2015 року зять екс-заступника МВС Сергія Чеботаря напав на знімальну групу «Наших грошей» також під час зйомки сюжету.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Важливо, ЗМІ, МВС