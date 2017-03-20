Охорона голови Запорізької ОДА напала на знімальну групу «Наших Грошей»

Під час зйомок 17 березня біля будинку голови Запорізької ОДА Костянтина Бриля на знімальну группу «Наші Гроші з Денисом Бігусом» напав охоронець, повідомляється на сайті телепрограми.

В процесі зйомок сюжету до журналіста та оператора під’їхав невідомий на автівці Volkswagen Caddy, яка зареєстрована на Костянтина Бриля. Чоловік, вийшовши з машини та не представившись, ногою вибив з рук оператора пульт від квадрокоптеру.

Згодом він намагався забрати сам квадрокоптер та вимагав видалити весь відзнятий матеріал. Під час сутички оператор «Наших Грошей» викинув sd-карту на узбіччя дороги, сподіваючись врятувати інформацію.

Нападник знайшов карту, після чого пішов в сторону будинку Костянтина Бриля.

Згодом він повернувся на місце інциденту, але флешку не повернув і факт її викрадення не визнав.

Техніку внаслідок інциденту було пошкоджено. На місце прибули працівники Нацполіції.

В коментарі журналістам Костянтин Бриль назвав нападника «другом».

Журналісти проводили зйомку після того, як НАБУ провело обшуки в Запорізькій облдержадміністрації по земельним оборудкам.

Нагадаємо, що в квітні, 2015 року зять екс-заступника МВС Чеботаря, напав на знімальну групу «Наших грошей» під час зйомки сюжету. За фактом нападу на журналістів проекту «Наші гроші» було порушено дві кримінальні справи: ст.186 ч.2 («Грабіж, поєднаний з насильством», через викрадення у журналістів відеокамери та відеореєстратора) і ст.171 ч.1 («Умисне перешкоджання законній професійній діяльності журналістів»).

Згодом, дружина Чеботаря Варвара подала в суд на журналістів за »втручання в приватне життя», а Прокуратура Святошинського району міста Києва відмовилась вести справу через «неефективність проведення досудового розслідування» і передала її до Ірпінського міського суду.

Заступника міністра Чеботаря так і не звільнили з посади, але він подав у відставку через «цькування журналістів»

Напад на знімальну групу «Наших грошей» у звіті «Про порушення прав людини у 2015 році» Державного департаменту США був кваліфікований як порушення громадянських прав і свобод.

У грудні 2016 року адвокат зятя Сергія Чеботаря передав Ірпінському міському суду Київської області підробну постанову про закриття справи щодо нападу на журналістів програми “Наші гроші”.

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