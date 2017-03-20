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Охорона голови Запорізької ОДА напала на знімальну групу «Наших Грошей»

20 Березня 2017

Нападник

Під час зйомок 17 березня біля будинку голови Запорізької ОДА Костянтина Бриля на знімальну группу «Наші Гроші з Денисом Бігусом» напав охоронець, повідомляється на сайті телепрограми.

В процесі зйомок сюжету до журналіста та оператора під’їхав невідомий на автівці Volkswagen Caddy, яка зареєстрована на Костянтина Бриля. Чоловік, вийшовши з машини та не представившись, ногою вибив з рук оператора пульт від квадрокоптеру.

Згодом він намагався забрати сам квадрокоптер та вимагав видалити весь відзнятий матеріал. Під час сутички оператор «Наших Грошей» викинув sd-карту на узбіччя дороги, сподіваючись врятувати інформацію.

Нападник знайшов карту, після чого пішов в сторону будинку Костянтина Бриля.

Згодом він повернувся на місце інциденту, але флешку не повернув і факт її викрадення не визнав.

Техніку внаслідок інциденту було пошкоджено. На місце прибули працівники Нацполіції.

В коментарі журналістам Костянтин Бриль назвав нападника «другом».

Журналісти проводили зйомку після того, як НАБУ провело обшуки в Запорізькій облдержадміністрації по земельним оборудкам.

Нагадаємо, що в квітні, 2015 року зять екс-заступника МВС Чеботаря, напав на знімальну групу «Наших грошей» під час зйомки сюжету. За фактом нападу на журналістів проекту «Наші гроші» було порушено дві кримінальні справи: ст.186 ч.2 («Грабіж, поєднаний з насильством», через викрадення у журналістів відеокамери та відеореєстратора) і ст.171 ч.1 («Умисне перешкоджання законній професійній діяльності журналістів»).

Згодом, дружина Чеботаря Варвара подала в суд на журналістів за »втручання в приватне життя», а Прокуратура Святошинського району міста Києва відмовилась вести справу через «неефективність проведення досудового розслідування» і передала її до Ірпінського міського суду.

Заступника міністра Чеботаря так і не звільнили з посади, але він подав у відставку через «цькування журналістів»

Напад на знімальну групу «Наших грошей» у звіті «Про порушення прав людини у 2015 році» Державного департаменту США був кваліфікований як порушення громадянських прав і свобод.

У грудні 2016 року адвокат зятя Сергія Чеботаря передав Ірпінському міському суду Київської області підробну постанову про закриття справи щодо нападу на журналістів програми “Наші гроші”.

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