Справу по заочному засудженню Калєтніка в Апеляційному суді продинамили вже в 17-й раз

Засідання по справі Ігоря Калєтніка перенесли 17-й раз, повідомив кореспондент «Наших грошей» із зали Апеляційного суду Києва.

Генеральна прокуратура 5 квітня подавала апеляцію на рішення Печерського суду, прийняте у серпні 2016 року.

Суд тоді відмовив у наданні дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування за підозрою Ігоря Калєтніка у зловживанні владою та службовому підробленні під час прийняття законів 16 січня 2014 року.

Калєтнік тоді був першим заступником голови Верховної ради України. Спеціальне досудове розслідування – перший крок до заочного засудження.

Однак Апеляційний суд Києва майже рік не може розглянути апеляцію прокурорів. Засідання або переносилися, або відмінялися у зв’язку з тим, що суддя-доповідач Іван Рибак хворів. Врешті Рибак пішов у відпустку, справу перерозподілили і вона потрапила на суддю Тетяну Росік. Яка відклала розгляд справи з кількох причин.

– Про існування цієї справи, цього провадження, я дізналася сьогодні вранці…У зв’язку з тим, що не було навіть фізичної можливості ознайомитися з матеріалами справи. Крім того, надійшло клопотання від адвоката Буртового, і сам Калєтнік написав до Апеляційного суду клопотання про відкладення справ у зв’язку з тим, що з ним укладено договори з іншими адвокатами, – заявила Росік.

Нове судове засідання призначено на 25 квітня о 13:30.

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