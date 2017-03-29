Ляшко переписав районний офіс партії на фірму, яка пов’язана з оборудками при закупівлі пожежних машин

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко задекларував продаж партійного офісу в Прилуках Чернігівської області фірмі ТОВ «Асфа Лайн» за майже 1,8 млн грн.

Про це йдеться в розслідуванні Надії Бурдєй і программі «Наші гроші з Денисом Бігусом».

Двоповерховий гараж має площу 130 кв м, як і раніше тут знаходиться громадська приймальня «Радикальної партії». Хоча в офісі стверджують, що це власність Ляшка.

Минулого року на сайтах нерухомості дійсно з’явилися оголошення про продаж гаража Ляшка. Продавцем вступило ТОВ «Асфа Лайн».

Власиком «Асфа Лайну» є белізький офшор «Аксаком ЛТД», який підконтрольний голові Чернігівського осередку «Радикальної партії» бізнесмену Олегу Авер’янову.

Авер’янов заперечує свою причетність до «Асфа Лайн», але його екс-дружина судиться за фірму, як за спільне майно.

Керівник «Асфа Лайну» Олександр Паляниця також керував фірмами Авер’янова ТОВ «Антон плюс» та ТОВ «Грант Альянс» і продовжує керувати мисливським господарством «СМГ «Вепр», яке отримало в користування 29,6 тис. га мисливських угідь. Співзасновником останнього є колишня дружина Олега Авер’янова – Євгенія.

Окрім «Асфа Лайну» депутату облради Авер’янову тут підконтрольні 30 тис га мисливських угідь та найбільший виробник пожежної автотехніки в Україні ТОВ «ТК Пожмашина».

Цей завод утворений на рештках державного підприємства «Пожспецмаш», керівником якого раніше був Авер’янов. В у 2008 році за заявою кредиторів через борг в 20 млн грн. суд почав процедуру банкрутства заводу. Його майно розподілили розподіляють між кількома компаніями, зокрема пов’язаними з Авер`яновим.

Після переходу заводу в приватні руки, Міністерство надзвичайних ситуацій замовило вже приватній структурі ТОВ «Завод Пожспецмаш» техніки на 260 млн грн. Але фірма не виробляє автівки, гроші йдуть на адресу фірми тещі Авер’янова ТОВ «Прилуцький завод «Пожспецмаш», та через низку посередників закуповує техніку у російського «КамАЗ».

В 2011 році податкова встановила, що поки російські автомобілі їхали по ланцюжку посередників, їх вартість зросла вдвічі. Колишня дружина Авер’янова стверджує, що це замовлення допоміг отримати саме Ляшко, який не однократно відвідував заводом.

Після тендерної оборудки обидва приватні «Пожспецмаші» ліквідували. Натомість на виробничих потужностях колишнього держзаводу з’явилась компанія «ПК «Пожмашина». Власник цієї фірми – кіпрська компанія «Ідехус Лімітед», формальний кінцевий бенефіціар – член «Радикальної партії» Олександр Борщ. Це давній товариш та кум Авер’янових.

У 2015 році екс-голова ДСНС Сергій Бочковський заявив про тиск на нього Ляшка з метою «вибити» перемогу на тендері ДСНС для «Пожмашини». Після кадрових ротацій, пов’язаних із арештом і звільненням Бочковського (через звинувачення в корупції при закупівлі нафтопродуктів), Авер’янов отримує крісло заступника голови ДСНС. Після цього проводять тендер на пожежні машини вартістю 92 млн грн. ДСНС відхиляє усі пропозиції, окрім «Пожмашини» та «Ман трак енд бас Юкрейн», останнє і виграло торги. Однак слідство Генпрокуратури встановило, що Авер’янов у ролі замголови ДСНС вступив у змову з комерційними директорами німецького представництва: після перемоги німців, дві третини виграшу вони перераховують «Пожмашині». Далі ці гроші йдуть на фірму ТОВ «Торгівельно-промислова компанія Альянс-Агро» з офісом у квартирі Авер’янова.

Досудове розслідування триває і досі.

В кінці 2015 року фракція «Радикальної партії» відмовлялась голосувати за «корупційний бюджет», аж доки до нього не включили 400 мільйонів на закупівлю пожежної техніки, які потім отримало «ТК Пожмашина».



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