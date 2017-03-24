ГПУ підозрює службовців «Західукргеології» та фірму Максимова у видобутку та привласненні газу на 7 мільйонів

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Генеральна прокуратура України підозрює службових осіб ДП НАК «Надра України» «Західукргеологія» та ПрАТ «Інтернафтогазбуд» у зловживанні службовим становищем, що могло призвести до привласнення та використання у своїй діяльності природного газу вартістю майже 7 млн грн., який був видобутий зі свердловин держпідприємства.

Про це свідчить низка ухвал Печерського районного суду м. Києва від 16 березня.

За даними слідства, у 2011 році ДП НАК «Надра України» «Західукргеологія» та ПрАТ «Інтернафтогазбуд» уклали угоду про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислову розробку Ретичинської площі.

З того часу інвестор пробурив три свердловини, які знаходяться на балансі СД та є спільною власністю її учасників. Однак, у червні минулого року Державна служба геології та надр України зупинила дію спеціального дозволу на користування надрами. Після чого інвестор мав припинити будь-які роботи на площі, в тому числі видобуток.

Втім, за інформацією СБУ, всупереч наказу Держгеонадра України, інвестор, можливо у змові з службовими особами держпідприємства, незаконно добував газ зі свердловин.

Станом на кінець минулого року заборгованість по рентній платі за користування надрами становила 12,5 млн грн., а загальний обсяг природного газу, видобутого з порушеннями законодавства, у квітні-листопаді 2016 року становить понад 750 тис куб м вартістю майже 7 млн. грн. На цю суму, на думку слідства, службові особи «Інтернафтогазбуду» та «Західукргеології» завдали державі збитків.

Суд задовольнив клопотання слідчих Генпрокуратури, які розслідують кримінальне провадження № 42017000000000386 від 13.02.2017, і надав їм доступ до документації, пов’язаної з діяльністю «Інтернафтогазбуд», та арештував гроші приватної компанії на банківському рахунку в «Укрексімбанку», за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов’язкових платежів до держбюджету.

95% ПрАТ «Інтернафтогазбуд» належить голові правління товариства Володимиру Максимову, 5% – ревізору компанії Інні Школьній.

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