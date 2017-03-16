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Шахтарі Вугледара замовили монополісту саморятівники із подвійною переплатою

16 Березня 2017

ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське №1» (м. Вугледар Донецької обл.) 13 березня за результатами тендеру замовило ТОВ «Компанія Промторг» фільтрувального спорядження на 21,75 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2018 року поставлять 2 050 саморятівників ШСС1П по 8 326 грн., 1 500 регенеративних патронів С37.03.000 по 2 781 грн. та шість респіраторів Р34 по 85 587 грн.

Зараз саморятівники ШСС1П у вільному продажу коштують 3 960 грн./шт. без ПДВ. Навіть з урахуванням 20% податку це майже вдвічі дешевше за тендерну ціну.

У січні шахтоуправління замовило цій же фірмі такі респіратори по 85 282 грн./шт.

Натомість ДП «Дзержинськвугілля» у липні 2015 року купувало їх у неї по 69 223 грн., а патрони – по 2 250 грн.

Нинішня угода передбачає оплату на підставі рахунку постачальника на умовах: аванс 50%, решта – протягом п’яти днів після поставки.

ТОВ «Верум Груп» і ТОВ «Деллінг-Стандарт» не допустили до аукціону через відсутність дозволу Держгіромнагляду.

Єдиним конкурентом стало криворізьке ТОВ «Інпро» Олександра Новосьолова та Ігоря Євстратенка, керівника Державного воєнізованого гірничорятувального загону ДСНС України (фірма задекларована).

Директором цієї фірми з листопада 2016 року є Сергій Артюшин, раніше відомий як керівник Відділення №183/03 Дніпропетровської обласної дирекції ПАТ АБ «Укргазбанк», а підписантом – Лілія Євстратенко, відома як аспірант кафедри рудникової аерології та охорони праці ДВНЗ «Криворізький національний університет».

Київська «Компанія Промторг» була заснована в січні 2015 року. Власником і директором є Максим Макаров із Вугледара Донецької обл. Раніше він не був відомий у якості власника якогось іншого бізнесу.

Фірма почала вигравати тендери у червні 2015 року. Відтоді державні шахтоуправління купували саморятівники лише в неї, уклавши угод на 233,11 млн грн.

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