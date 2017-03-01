«Джонс Ленг Ласаль» за 11 мільйонів знову допомагатиме «СЕТАМу» продавати нерухомість «Укргазбанку»

ДП «Сетам» Міністерства юстиції України 20 лютого за результатами тендеру уклало угоду з ТОВ «Джонс Ленг Ласаль» про комплексні професійні послуги в сфері передпродажної підготовки нерухомого майна і майнових прав на нього за 10,95 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

На поточний рік замовили всебічний аналіз балансових об’єктів нерухомого майну ПАТ АБ «Укргазбанк», визначення, відбір та інформування потенційних покупців, розробку стратегій продажу, координування дій між замовником і потенційними покупцями, рекомендації щодо інформування та розробку матеріалів про об’єкти.

Винагорода підрядника за послуги складає 50% від отриманої замовником винагороди по кожному реалізованому об’єкту «Укргазбанку» з аукціону.

Учасником тендеру могла бути міжнародна компанія (не резидент), яка має щонайменше 5 років досвіду і не менше 100 офіційних представництв по всьому світу, або офіційне представництво такої компанії в Україні, або юридична особа (резидент), яка офіційно представляє таку компанію в України.

Єдиним конкурентом переможця стало ТОВ «Ернст енд Янг», яке представляє в Україні компанію «Ernst & Young» із так званої «великої четвірки аудиторів».

Київська фірма «Джонс Ленг Ласаль» заснована британською «Jones Lang Lasalle Services Limited» зі списку найбільших компаній світу Fortune 500. На сайті материнської компанії керівником київського офісу вказаний Дмитро Гавриленко. Він очолив його у червні минулого року, а до того працював у «KPMG» і «Concorde Capital» та був співзасновником «Phoenix Capital».

У листопаді 2016 року «СЕТАМ» уже замовляв цій фірмі аналогічні послуги на 2,85 млн грн. Крім того, львівське КП «Агенція з підготовки подій» у жовтні замовило їй техніко-економічне обґрунтування та попередній бізнес-план багатофункціонального комплексу (конференц-центру і виставкового залу) біля «Арени-Львів» за 780 тис грн.

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