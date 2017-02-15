За підряд Нацбанку боролись 19 юридичних фірм і збили ціну з півмільйона до 60 гривень

Національний банк України 13 лютого провів аукціон щодо послуг із надання правової допомоги своїм службовцям у 2017 році на очікувану суму 512 тис грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

На поточний рік планують замовити 341 годин правової допомоги службовцям Нацбанку у разі подання проти них позовів або їх участі в адміністративному, кримінальному чи цивільному провадженні, що пов’язані з виконанням ними своїх повноважень.

На торги прийшло 19 фірм: ТОВ «Вагомий Аргумент», ТОВ «Адвокатська компанія Гвоздій та Оберкович», ТОВ «Касьяненко і партнери», ТОВ «Алєксєєв, Боярчуков та партнери», ТОВ «Юридична фірма «Євген Остапенко та партнери», АО «Європейський право захист», ТОВ «Юридична компанія «Стратег», АО «Правова група «Домініон», Асоціація корпоративних і приватних адвокатів, ТОВ «Адвокатська фірма «Горо Лігал», ТОВ «Істеблішмент Компані», ТОВ «Юридична компанія «Дешунін і партнери», ТОВ «Укр-Трейд-Менеджмент», АО «БІ ЕС БІ Партнерс», АО «Артіус», ТОВ «Коларес», АО «Клочков та партнер», ТОВ «Юридична компанія «Студія права» і АО «Авер Лєкс».

Під час активних торгів найбільше знизила ціну юридична фірма «Вагомий Аргумент» – з 331 тис грн. до 59,90 грн., що становить 0,01% від очікуваної вартості закупівлі. Наступними за ціною стали «АК Гвоздій та Оберкович» – 10 тис грн. та «Касьяненко і партнери» – 27 тис грн. Наразі очікується рішення про визначення переможця.

Засновниками київської фірми «Вагомий Аргумент» зі статутним капіталом 1 тис грн. є Феодосій та Петро Попдякуники із с. Стройне Свалявського району Закарпатської обл.

Фірма не вигравала державних тендерів. Однак у 2014 році ФОП Попдякуник Петро Петрович за угодою про співробітництво надавав безоплатну первинну правову допомогу на базі громадської приймальні при Валківській райдержадміністрації Харківської області.

Нагадаємо, у квітні 2016 року Нацбанк замовив ПП «Компанія «Світ юридичних послуг» Віталія Мацелюха аналогічні послуги до кінця року за 800 тис грн. Наприкінці грудня договір продовжили до кінця червня 2017 року. За додатковою угодою, погодинна ставка юристів становить 800 грн., загальна вартість послуг у 2016 році – до 800 тис грн., а у січні-червні 2017 року – до 160 тис грн.

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