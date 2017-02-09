Кандидатам від «Нашого краю» дали 59 мільйонів на ремонт парку Кам’янського по вдвічі завищеним цінам

Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації 7 лютого за результатами тендеру замовив ТОВ «Містокомбуд» капітальний ремонт центрального парку культури та відпочинку міста Кам’янське за 58,63 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2018 року мають відремонтувати будівлю, електросилове обладнання, освітлення, зовнішні мережі, вхідні групи та огорожу. У парку влаштують автопроїзд, паркінг, тротуари, пандуси, місток, фонтани, бесідки, батут, велосипедний памп-трек, скейт-парк (3,41 млн грн.), мотузковий парк на деревах (301 тис грн.), атракціон «Kanoe River» (440 тис грн.), колісний автопоїзд (451 тис грн.), комплекс для воркауту «Олександрівський новий» без груш, волейбольно-баскетбольний (1,85 млн грн.), дитячий, тренажерний, тенісний та оглядовий майданчики, а також озеленять територію.

За кошторисом, кубометр піску природного рядового коштує 252 грн. Це вдвічі-втричі дорожче від ринкових цін, про що свідчать кошториси інших будівництв.

Брус необрізний хвойний 4-6, 5 м товщиною 100, 125 мм ІV сорту та дошки обрізні хвойні 4-6, 5 м шириною 75-150 мм товщиною 32-47 мм ІІІ сорту придбають по 5 700 грн./куб. м. На інших будівництвах їхні ціни майже вдвічі нижчі та не перевищують 3 тис грн./куб. м.

Дерев’яні щити опалубки шириною 300-750 мм товщиною 23, 40 мм замовили по 223-308 грн./кв. м, що загалом відповідає іншим будівельним тендерам.

Бетон коштує 1 200-1 400 грн./куб. м, щебінь –157-239 грн./куб. м, а цегла керамічна одинарна повнотіла: М100 – 2 279 грн. та М200 – 3 729 грн. за тисячу штук.

Єдиним конкурентом було дніпровське ТОВ «Комунальник» Артема Резніка з вищою на відсоток ціною. Обидва учасники жодного разу не знижували ціну на аукціону.

Ціна угоди з переможцем на відсоток нижча від очікуваної вартості закупівлі, яка становила 59,24 млн грн.

«Містокомбуд» записано на Олену Харченко та директора Ірину Румянцеву, яка у 2015 році висувалася до міськради Дніпра від партії «Наш край».

Донедавна засновником було ТОВ «Веліс Капітал», яке тоді належало Руслані Галай – директору ТОВ «Енергія ТМ» Аркадія Масарського. Нині ж цю фірму переоформили на Альбіну Ананьєву.

Ще раніше «Містокомбуд» належав Едуарду Коваленку та Поліні Матюсі, яка теж балотувалась від «Нашого краю», але в Дніпропетровську обласну раду.

Олена Харченко була депутатом Павлоградської міськради від «Партії регіонів», а в 2015 році – членом дільничної виборчої комісії від місцевої організації «Опозиційного блоку». Вона заснувала ГО «Молодь Павлограда» з Олександром Міщенком і Ліаною Парамзіною.

Фірма-переможець почала вигравати тендери у січні 2016 року й відтоді отримала підрядів на 146,63 млн грн.

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