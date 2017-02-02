«Укртрансгаз» бортанув всіх бажаючих поставити йому газ і знову домовився з «Нафтогазом» на 13 мільярдів

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ПАТ «Укртрансгаз» 31 січня уклало угоду з ПАТ «НАК «Нафтогаз України» на постачання 1,6 млрд кубометрів газу для забезпечення виробничо-технологічних потреб на 13,40 млрд грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Планується поставка 610 млн кубометрів у січні, 490 млн у лютому, 310 млн у березні і 190 млн у квітні. Очікувана ціна становить 8 375 грн. за тис кубометрів, що відповідало січневому прайсу «Нафтогазу». З 1 лютого держкомпанія підняла розцінки до 10 141 грн. за тис кубометрів. Після цього у тендерній угоді з «Укртрансгазом» мають відбутись зміни ціни, оскільки законом передбачена можливість підвищення «у разі коливання ціни такого товару на ринку».

Закупівлю газу на січень-квітень поточного року проведено без відкритих торгів за переговорною процедурою.

«Укртрансгаз» пояснив це «виникненням особливих економічних чи соціальних обставин», які унеможливлюють дотримання замовниками строків для проведення відкритих торгів.

В січні 2017 року закінчився термін дії договору між «Нафтогазом» і «Укртрансгазом» від 30.05.2016 №1605001357 (із змінами та доповненнями) про закупівлю технологічного газу. Обсяг закупівлі за цим договором на січень 2017 року становив 18,96 млн куб.м. Наявний запас природного газу в ПСГ становив 33,33 млн куб.м. При цьому необхідність на січень 2017 року складає за оперативними даними складає близько 400 млн куб.м.

«Також на ситуацію вплинули непередбачені обставини, а саме різке зростання використання природного газу на зазначені потреби (на 63%), особливо для забезпечення балансування (на 185%). Так, в опалювальний сезон 2015-2016 років (грудень 2015, січень 2016) обсяг склав 471,0 млн куб.м., а в сезоні 2016-2017 років (листопад 2016, грудень 2016) обсяг вже склав 766,2 млн куб.м.», – вказано в обґрунтуванні переговорної процедури (17_010 пов_про_намір укласти договір 1уч).

Разом з тим, у підземних газосховищах є достатня кількість газу і поступлення палива перевищують відкачку навіть у найбільш морозні дні. За даними самого «Укртрансгазу», станом на 30 січня в підземних сховищах знаходилось майже 10 млрд кубометрів газу, наповненість газосховищ становила 32%. Надходження від газовидобувних підприємств України у цей день складало 57 млн кубометрів, з країн Євросоюзу – 47 млн кубометрів. У сумі це перевищувало відбір з газосховищ у той день – 78 млн кубометрів.

Тим не менш, «Укртрансгаз» провів переговорну процедуру заявивши, що відсутність нової угоди з «Нафтогазом» загрожує зривом транзитних поставок російського газу до Європи.

Нагадаємо, «Укртрансгаз» оголошував відкриті торги, однак у середині січня вони були відмінені через те, що до участі в аукціоні було допущено лише одного учасника – «Нафтогаз». Тоді окрім державного постачальника заявки подавали ще чотири приватні компанії, однак три з них були недопущені до аукціону замовником, а фірму «Еру Трейдінг» зняв з аукціону АМКУ через претензії до окремих документів компанії.

Після того «Укртрансгаз» не оголосив нову процедуру відкритих торгів. По закону «Про публічні закупівлі» компанія мала право продовжити минулорічну угоду з тим самим «Нафтогазом» на 20% від її обсягу. А паралельно УТГ мав оголосити повторні відкриті торги. І лише після неможливості провести аукціон вдруге «Укртрансгаз» мав право оголосити переговорну процедуру.

Натомість «Укртрансгаз» зробив значне замовлення «Нафтогазу» не вдаючись до нових відкритих торгів, у системі «Прозорро» зараз немає ніякого оголошення про повторну процедуру.

Замовлені зараз «Нафтогазу» на чотири місяці 1,6 млрд кубометрів становлять більше половини річної потреби «Укртрансгаза» у технологічному газі.

У 2016 році «Укртрансгаз» уклав угоду з «Нафтогазом» на поставку технологічного газу весною. По тому контракту загальний обсяг поставок склав 1,84 млрд кубометрів: 257 млн кубометрів у травні-червні, 493 млн кубометрів у третьому кварталі і 1,07 млрд кубометрів у четвертому кварталі 2016 року. При цьому «Нафтогаз» постійно коригував ціни по контракту в залежності від зміни свого прейскуранту.

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