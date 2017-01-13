АМКУ викинув фірму Фаворова з тендеру «Укртрансгазу» на технологічний газ за 17 мільярдів

Антимонопольний комітет України 13 січня зобов’язав ПАТ «Укртрансгаз» відмінити тендер на поставку 2,5 млрд кубометрів газу на очікувану суму 17,05 млрд грн. Про це повідомила уповноважена АМКУ Агія Загребельська.

«Укртрансгаз» планував замовити на 2017 рік технологічний газ, необхідний для роботи газотранспортної магістралі.

Заявки на тендер подали п’ять компаній: ПАТ «НАК «Нафтогаз України», ПП «Еру Трейдінг», ТОВ «Група «УМВБ», ТОВ «Нафтогазгруп Деметра», ТОВ «Енерго-сервісна компанія «ЕСКО-Північ».

До участі в аукціоні допустили тільки державний «Нафтогаз» та «Еру Трейдінг» Андрія Фаворова. Решті фірм було відмовлено через те, що вони не довели можливість поставки необхідної кількості газу з Європи та відсутність достатніх обсягів газу у підземних газосховищах України (див. protokol-vidhylennya).

«Нафтогазгруп Деметра» подала скаргу в АМКУ, вимагаючи скасувати рішення про своє відхилення і допуск до аукціону «Еру Трейдінг». На думку скаржника, пропозиція останньої фірми мала низку недоліків, зокрема, містила неповний контракт з оператором газотранспортних систем «Enteneo Energy Trading Sp. z o.o.» польською мовою без перекладу.

Адмінколегія визнала відхилення скаржника правомірним через невідповідність вимогам документації. Водночас вона погодилась, що «Укртрансгаз» повинен був із цієї ж причини не допустити до аукціону і «Еру Трейдінг» також.

Таким чином, «Нафтогаз» лишається єдиним допущеним учасником, тому тендер має бути відмінений.

Якщо після цього «Укртрансгаз» оголосить торги знову та відмінить вдруге, технологічний газ закуплять за переговорною процедурою у «Нафтогазу» – попереднього постачальника.

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