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Покровські комунальники перерахувала підприємцю 2 мільйони за непоставлені автобуси

31 Січня 2017

Прокуратура підозрює посадових осіб комунального підприємства «Управління міського господарства» (місто Покровськ Донецької області) та приватного підприємця у зловживанні службовим становищем, що могло призвести до заволодіння 1,70 млн грн. бюджетних коштів під час виконання договорів про закупівлю автобусів.

Про це свідчить ухвала Красноармійського міськрайонного суду Донецької області від 23 січня.

22 грудня 2016 року КП «Управління міського господарства» міськради Покровська (раніше називався Красноармійськ) і приватний підприємець Володимиром Пригладь  уклали договір щодо постачання комунальному підприємству двох автобусів за 1,70 млн грн. 27 грудня комунальники перерахували підприємцю усю суму.

Втім, як встановило слідство, до цього часу автобуси не доставлені комунальному підприємству.

Прокурору Красноармійської місцевої прокуратури, який розслідує кримінальне провадження № 42017051670000004, суд надав доступ до документів, на підставі яких міськрада виділила кошти, та тендерної документації.

КП «Управління міського господарства» з травня минулого року очолює Роберт Семіонкін.

Володимир Вікторович Пригладь зареєструвався приватним підприємцем у жовтні 2016 у місті Київ, вказавши основний вид діяльності «театральну та концертну діяльність». Людина з таким ПІБ була помічником народного депутата 6 скликання від БЮТ Олександра Буджерака.

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