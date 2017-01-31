«Ощадбанк» замовив партнеру Дзекона обладнання і софту ще на 211 мільйонів

31 Січня 2017
ПАТ «Державний ощадний банк України» 27 грудня уклало дві угоди з ДочП «Ес Енд Ті Україна» про закупівлю обладнання та програмного забезпечення на загальну суму 210,65 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
За 169,93 млн грн. придбають апаратно-програмний комплекс системи збереження даних для процесингового центру. На закупівлю програмного забезпечення для модернізації програмно-апаратного комплексу для централізованого управління процесами інформаційної безпеки піде ще 40,72 млн грн. Повний перелік із цінами можна побачити у таблиці нижче.
За даними сайту «Ощадбанку», конкурентами були ТОВ «Аваліс» і ТОВ «Корпоративні Бізнес Системи».
Із 2001 року незмінним директором «Ес енд Ті Україна» є Юрій Лисецький. Він відомий як бізнес-партнер екс-голови «Укртелекому» Григорія Дзекона в компаніях «Поліком», «Пріором», «Київ-онлайн», «Кол», «Лікар-інфо».
«Ес енд Ті Україна» на початку 2000-х років називалась «S & T Софт-Тронiк». Зараз вона є дочірнім підприємством кіпрської компанії «Сандт холдінг лімітед». Раніше остання мала інші назви та адреси реєстрації. До травня 2011 року це було «S&T cee holding s.r.o.» (Братислава, Словаччина), до вересня 2005 року – «S&T system integration & technology distribution ag» (Відень, Австрія).
У 1993 році самим Дзекон разом з Лисецьким і Євгеном Зиміним (екс-керівник компанії «Пріоком») було засновано ТОВ «Софт-Тронік». У 2000 році відбулося злиття цієї фірми з «S & T Україна» – філією австрійського системного інтегратора «S & T System Integration & Technology Disrtibution AG».
За даними «Дзеркала тижня», компанія «Soft-Tronic Corp» була філіально-розрахунковою «офшоркою» Дзекона.
|Найменування товару
|Кількість, од.
|Ціна, грн./од. з ПДВ
|Комплект обладнання для розширення існуючого сервера IBM Power 780 Server (9179-MHD, Serial number 0006D511T)
|1
|525 076,26
|Комплект обладнання для розширення існуючого сервера IBM Power 780 Server (9179-MHD, Serial number 0006D512T)
|1
|525 076,26
|Комплект серверного обладання IBM Power System E850 (8408-E8E)
|2
|7 778 130,12
|Комплект обладнання системи збереження даних IBM FlashSystem A9000 (9838-415)
|2
|75 013 114,02
|Комплект системи серверної комутації на базі IBM Networking SAN24B-5 (2498-X24)
|2
|1 053 444,24
|Комплект обладнання для розширення системи серверної комутації на базі IBM System Storage SAN48B-5 (2498-F48, Serial number 0010155VW)
|1
|594 356,28
|Комплект обладнання для розширення системи серверної комутації на базі IBM System Storage SAN48B-5 (2498-F48, Serial number 0010155VR)
|1
|594 356,28
|IBM Security QRadar Code Appliance XX05 G2 Appliance Install Appliance + Subscription And Support 12 Months (d14R6LL)
|1
|1 082 977,44
|IBM Security QRadar Code Appliance XX28 G2 Appliance Install Appliance + Subscription And Support 12 Months (d14RALL)
|2
|2 883 550,86
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