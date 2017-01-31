«Ощадбанк» замовив партнеру Дзекона обладнання і софту ще на 211 мільйонів

ПАТ «Державний ощадний банк України» 27 грудня уклало дві угоди з ДочП «Ес Енд Ті Україна» про закупівлю обладнання та програмного забезпечення на загальну суму 210,65 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

За 169,93 млн грн. придбають апаратно-програмний комплекс системи збереження даних для процесингового центру. На закупівлю програмного забезпечення для модернізації програмно-апаратного комплексу для централізованого управління процесами інформаційної безпеки піде ще 40,72 млн грн. Повний перелік із цінами можна побачити у таблиці нижче.

За даними сайту «Ощадбанку», конкурентами були ТОВ «Аваліс» і ТОВ «Корпоративні Бізнес Системи».

Із 2001 року незмінним директором «Ес енд Ті Україна» є Юрій Лисецький. Він відомий як бізнес-партнер екс-голови «Укртелекому» Григорія Дзекона в компаніях «Поліком», «Пріором», «Київ-онлайн», «Кол», «Лікар-інфо».

«Ес енд Ті Україна» на початку 2000-х років називалась «S & T Софт-Тронiк». Зараз вона є дочірнім підприємством кіпрської компанії «Сандт холдінг лімітед». Раніше остання мала інші назви та адреси реєстрації. До травня 2011 року це було «S&T cee holding s.r.o.» (Братислава, Словаччина), до вересня 2005 року – «S&T system integration & technology distribution ag» (Відень, Австрія).

У 1993 році самим Дзекон разом з Лисецьким і Євгеном Зиміним (екс-керівник компанії «Пріоком») було засновано ТОВ «Софт-Тронік». У 2000 році відбулося злиття цієї фірми з «S & T Україна» – філією австрійського системного інтегратора «S & T System Integration & Technology Disrtibution AG».

За даними «Дзеркала тижня», компанія «Soft-Tronic Corp» була філіально-розрахунковою «офшоркою» Дзекона.

Найменування товару Кількість, од. Ціна, грн./од. з ПДВ Комплект обладнання для розширення існуючого сервера IBM Power 780 Server (9179-MHD, Serial number 0006D511T) 1 525 076,26 Комплект обладнання для розширення існуючого сервера IBM Power 780 Server (9179-MHD, Serial number 0006D512T) 1 525 076,26 Комплект серверного обладання IBM Power System E850 (8408-E8E) 2 7 778 130,12 Комплект обладнання системи збереження даних IBM FlashSystem A9000 (9838-415) 2 75 013 114,02 Комплект системи серверної комутації на базі IBM Networking SAN24B-5 (2498-X24) 2 1 053 444,24 Комплект обладнання для розширення системи серверної комутації на базі IBM System Storage SAN48B-5 (2498-F48, Serial number 0010155VW) 1 594 356,28 Комплект обладнання для розширення системи серверної комутації на базі IBM System Storage SAN48B-5 (2498-F48, Serial number 0010155VR) 1 594 356,28 IBM Security QRadar Code Appliance XX05 G2 Appliance Install Appliance + Subscription And Support 12 Months (d14R6LL) 1 1 082 977,44 IBM Security QRadar Code Appliance XX28 G2 Appliance Install Appliance + Subscription And Support 12 Months (d14RALL) 2 2 883 550,86

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