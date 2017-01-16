«Карпатигаз» через суд змусили «Укргазвидобування» повернути їм місячні обсяги видобутого газу та нафти

Суд зобов’язав ПАТ «Укргазвидобування» повернути ТОВ «Карпатигаз» газ та нафту, які видобуті з свердловин спільної діяльності в жовтні 2016 року.

Таке рішення прийняв Господарський суд м. Києва.

В 2002 році «Укргазвидобування» уклало договір про спільну діяльність з «Карпатигаз» про спільну діяльність. В 2011 році до них в якості третього учасника приєдналася компанія «Місен Ентерпрайзіс АБ» («Misen Enterprises AB»). Договір передбачав, що «Укргазвидобування» на родовищах, облаштованих компресорними станціями «Карпатигаз», надає послуги по видобутку, збору, підготовці та транспортуванню природного газу, нафти та газового конденсату. Отримані енергоресурси держпідприємство після транспортування віддавало фірмі в оговореному пункту пропуску. Також сторони узгоджували щоразу вартість поставок з транспортування.

В кінці жовтня сторони узгодили ціну послуг, які надала «Укргазвидобування»: транспортування природного газу – 531,42 грн./тис куб м.; транспортування та компремування газу, який транспортується в магістральні газопроводи – 793,50 грн./тис кв м; транспортування нафти та газового конденсату 1062,78 грн/т.

Сторони також 31 жовтня узгодили акти надання послуг та акти приймання-передачі наданих послуг з видобутку та транспортування енергоресурсів на загальну суму 33,39 млн грн.

Але «Укргазвидобування» отримані ресурси «Карпатигаз» не повернуло, після чого фірма звернулася до суду.

В суді держкомпанія пояснила свої дії постійним порушенням фірмою умов договору про спільну діяльність. Тому керівництво компанії для того щоб уникнути збитків видало в середині листопада розпорядження про припинення постачання ресурсів «Карпатигаз» починаючи з жовтня.

Але суд вирішив, що договір про спільну діяльність не передбачає одностороннього припинення його дії, тому зобов’язав «Укргазвидобування» повернути енергоресурси «Карпатигаз».

Нагадаємо, у вересні «Укргазвидобування» заявило, що «Карпатигаз» не забезпечує стабільну роботу Хрестищенської ДКС та не виконує інвестиційну програму, зокрема зупиняються компресори, що відповідають за перекачку газу, який видобуває держкомпанія. «Укргазвидобування» тоді вказало, що компресори вийшли з ладу після звернення держкомпанії в Стокгольмський арбітражний суд про розірвання з фірмою договору про спільну діяльність. Раніше «Укргазвидобування» не змогло в українських судах припинити співпраці з фірмою.

«Карпатигаз» контролює шведська фірма «Місен енерджі Аб». Директором фірми є Борис Синюк, який раніше працював першим замдиректора державного «Укргазвидобування».

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