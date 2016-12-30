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ЗАЕС купила за 217 мільйонів російські запчастини до генератора у білорусів з Латвії

30 грудня 2016

ВП «Запорізька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» 27 грудня уклав угоду з фірмою «Raido Trading» (Латвія) про поставку запасних частин на 7,87 млн євро, або 216,64 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

У березні-червні 2017 року поставлять запчастини до дизель-генераторної установки АСД 5600 енергоблоку №3 (перелік із цінами можна завантажити тут – dohovir-zaes-rajdo). У вартість договору входить шеф-супровід ремонту спеціалістами заводу-виробника установки – ЗАТ «Виробниче об’єднання «Дизель-Енерго» (Росія).

Оплату здійснять шляхом випуску підтвердженого безвідкличного документарного акредитиву на 1,50 млн євро протягом десяти днів після укладення угоди з подальшим його збільшенням. Кошти списуватимуться після поставки кожної з трьох партій товару.

Закупівлю провели за переговорною процедурою через відсутність конкуренції. Згідно листа Державної інспекції ядерного регулювання України, генератор можна ремонтувати тільки з використанням запчастин і залученням спеціалістів його виробника. Останнього як раз і представляє латвійська компанія «Raido Trading».

Також «Дизель-Енерго» повідомило, що у майбутньому планує надати ДП «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова» право виготовлення комплектуючих для АСД-5600 і супровід експлуатації.

Окрім «Південмашу», у переговорах брали участь ДП «Завод ім. В. О. Малишева», ТОВ «Мотортех», АТ «Адріадизель» і ТОВ «Ленінградський дизельний завод».

«Raido Trading» належить білорусам Казіміру Гріневицу та Сергію Косцову. Вона почала отримувати підряди «Енергоатома» у квітні й відтоді отримала їх на 13,72 млн євро. Зокрема у липні Запорізька АЕС замовила їй аналогічних запчастин на 5,09 млн євро за такими ж цінами.

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