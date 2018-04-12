У Луценка закрили справу екс-начальника Миколаївського порту після заходу в його бізнес «протеже» Кононенка

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12 Квітня 2018

Генеральна прокуратура закрила кримінальне провадження стосовно екс-директора ДП «Миколаївський морський торговельний порт» Василя Капацини, якого звинувачували у зловживанні службовим становищем та підробці офіційних документів.

Про це пише «Преступности.нет».

Про закриття справи стало відомо з ухвали Печерського райсуду Києва, куди адвокат Капацини звернувся з клопотанням про повернення 2,00 млн грн. застави за його підзахисного.

В ухвалі суду сказано, що 26 січня 2018 року прокурором ГПУ було внесено постанову про закриття кримінального провадження № 42014000000000904 відносно підозрюваного екс-керівника порту в зв’язку з не встановленням достатніх доказів для доведення винуватості особи в суді, а також через вичерпані можливості їх отримати.

ГПУ оголосила підозру Капацині в березні 2017 року. Його звинувачували в зловживанні службовим становищем та в підробці документів в 2006 році з метою передачі частини причалу комерційній структурі. Прокуратура анонсувала, що за це правопорушення екс-начальнику порту загрожує позбавлення волі до шести років.

При обранні запобіжного заходу прокуратура вимагала арешт на два місяці з можливістю внесення застави в 10 мільйонів. Але суд зменшив заставу до двох мільйонів, які і було внесено адвокатом Капацини. Після зняття всіх обвинувачень Печерський райсуд Києва повернув заставу.

Від «Наших Грошей»

В січні 2018 року програма «Схеми» повідомила, що співвласником ТОВ «Марконі» та ТОВ «Сісайд термінал», які належать оточенню Василя Капацини і заробляють в Миколаївському порту, став бізнесмен Леонід Крючков. В березні цього року представницю родини Капацинів в «Сісайд термінал» – Ірину Коренєву, змінила Сітак Марія Олександрівна. Людина ж з таким ПІБ вказана у декларації співробітника поліції – старшого оперуповноваженого Управління захисту економіки в Житомирській області ДЗЕ НПУ Миколи Кузьмича. В декларації за 2017 рік він повідомив, що є поручителем Марії Сітак по мільйонному кредиту.

Інша фірма Крючкова, що працює в Миколаївському порту – ТОВ «Портосервіс-Миколаїв» половину від зароблених минулого року 10 млн грн. перерахувала на «Елітбудгруп», яка опосередковано пов’язана з іншим працівником поліції –  заступником голови Нацполіції Ігорем Купранцем.

Брат Леоніда Крючкова – Дмитро, нині знаходиться в розшуку у справ ікомпанії «Енергомережа» через розкрадання коштів на державних обленерго. Голова НКРЕКП Дмитро Вовк раніше повідомив, що лобістом Крючкова з «Енергомережі» був нардеп від «Блоку Петра Порошенка» Ігор Кононенко. Також журналісти восени бачили Леоніда Крючкова в Адміністрації президента, де він був з якихось «особистих питань».

Досудове розслідування в справі Капацини вів Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки, який очолює Володимир Гуцуляк. В ЗМІ цей департамент називають підконтрольним двом депутатам від БПП – Ігорю Кононенку та Олександру Грановському. Департамент було створено після зміни влади в Україні, він приймав участь в низці гучних розслідувань, в тому про ухиляння від сплати податків тютюновою компанією «Тедіс Україна». Але врешті, справа була закрита після сплати фірмою частини накладеної на неї штрафу АМКУ.

В березні 2018 рок устало відомо, що Національне антикорупційне бюро України розслідує можливу причетність співробітників департаменту Гуцуляка до контрабанди сигарет.

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