Сміттєвий вибрик Філатова

Мер Дніпра придумав, як потратити 145 мільйонів, провівши монопольну закупівлю сміттєвозів із переплатою.

У мера Дніпра Бориса Філатова знову здали нерви. У притаманному для себе високому стилі він у пості в фейсбуці назвав «профессиональными г@вноедами» активістів, які не підтримали його у боротьбі з Антимонопольним комітетом. А в розмові з державним уповноваженим АМКУ ще й відмовився від власної відповідальності за криві та хромі дії своїх закупівельників:

Зрозуміти мера можна. По-перше у битві із АМКУ він отримав кілька відчутних поразок. По-друге, що більш важливо – увесь сенс військових дій стосувався можливості безконтрольно витратити 145 млн грн. на закупівлю сміттєвозів. З яких, за нашими підрахунками, близько 25 млн. були, скажімо, так – надлишковими.

Затятість самої війни характеризує хоча б те, що молитви Філатова вкоськати АМКУ дійшли навіть до верховного головнокомандувача, який також є і президентом України.

Врешті мер таки знайшов шлях, як програвши всі битви, виграти війну. І спосіб, яким він це зробив, заслуговує, щоб викласти хроніку військових дій.

Переділ сміттєвого ринку

Починалось усе для мера Дніпра хоча й непросто, але оптимістично. Стартувало все із протистояння між Філатовим і заступником голови Дніпропетровської облради Святославом Олійником. Проблема була в тому, що нібито ще з часів губернаторства Ігоря Коломойського, Олійник у якості замгубернатора намолив собі ринок прибирання сміття у Дніпрі. А наскільки привабливий цей бізнес знає кожен мер в Україні.

Однак згодом Коломойський евакуювався з України з мільярдами «Приватбанку», а його команда розійшлася хто куди. Нагадаємо, ще одного замгубернатора Геннадія Корбана у 2016 році навіть затримували правоохоронці. І тоді за нього вступився сам Філатов. А от Коломойський та Олійник вписуватися не стали.

Тож у Філатова, який раніше був одним з основних піарників угрупування «Приват», а на момент затримання Корбана вже став мером Дніпра, з’явились не тільки мотиви, а й можливості розірвати «приватну» пуповину.

Бракувало дрібниці – запакувати сміттєзбиральною технікою міське комунальне підприємство. Але на цьому етапі і сталась халепа. Під назвою «прозорість і підзвітність під час витрачання бюджетних коштів».

In Ford we trust

Комунальне підприємство «Управління по ремонту та експлуатації автошляхів» («УРЕА») як почало із 2016 року купувати сміттєвози, так і не купило їх досі.

Дивовижно, але всі спроби «УРЕА» витратити десятки мільйонів відбувались за одним шаблоном. Комунальники заточили вимоги до техніки так, що їм задовольняли лише автівки на базі «Форду» лише від двух фірм – ТОВ «Укрспецтехінвест» і ТОВ «Сучасні вантажівки».

Халепа ж полягала в тому, що хоча мер і може трактувати своє місто, як вотчину, однак згідно з чинним законодавством так не є.

Філатов і сам публічно визнавав заточеність тендеру під конкретного виробника:

Але коли учасники торгів вказували на цю заточку в скаргах в АМКУ:

…комунальники офіційно цього не визнавали до останнього, придумуючи, що хтось у всьому світі робить щось подібне, хоча й самі не могли сказати хто ж це такий:

Напевно, у Дніпрі ніяк не могли зрозуміти, як закони України можуть бути вищими від бажання всенародно обраного мера. Тому наступний період бойових дій характеризувався однаковими рухами обидвох сторін.

АМКУ задовольнив вимоги скаржників по тендеру, у якому не могли взяти участь не тільки КрАЗ, але й світові виробники Івеко чи Ман (липень 2017). У відповідь комунальники замість того, щоб внести зміни в документацію оголосив нову процедуру з тими ж дискримінаційними заточками (грудень 2017). У свою чергу дискриміновані дилери національного виробника спіймали допущену парочку “фордовиків” на банальному проколі. Поки йшли всі оскарження – минув час. А тому придатні для початку тендеру в грудні 2017 року фінансові звіти за перші три квартали року – весною 2018 року вже перетворились на труху, і треба було б мати звіти вже за весь минулий рік. І коли АМКУ збив чергову спробу «УРЕА» провести торги в заздалегідь визначені руки (березень 2018) – Філатов скористався рідкісною схемою.

Лізингова виручалочка

Схема полягає в тому, що сміттєвози будуть придбані без тендеру, а відповідно без оцих всіх «прозоростей і підзвітностей», які так заважають міцним господарникам.

Саме тому ми й не можемо сказати достеменно про всі її деталі і можемо базуватись лише на двох рішеннях виконкому Дніпровської міськради.

30 березня і 2 квітня він дозволив КП «УРЕА» укласти з «Приватбанком» договори фінансового лізингу. Березнева угода вартістю 139,70 млн грн. розрахована на 28 сміттєвозів, квітнева угода вартістю 78,98 млн грн. – на 15 сміттєвозів.

Авансовий внесок складає відповідно 70% і 50%, відсоткова ставка – 16% річних.

Ми, на жаль, не знаємо чи квітнева угода – це видозмінена березнева, чи самостійна. Хоча в даному випадку це не настільки важливо. Важливою є маржа (про яку трохи нижче), а також те, що де-факто цей «лізинг» є банальним кредитом. Оскільки строк лізингу – лише один рік.

Але саме лізинговий хід дозволить провести закупівлю через державний банк, який за законом має право не проводити відкриті торги, а купити що завгодно і в кого завгодно за якою завгодно ціною через допорогову закупівлю.

Саме за такою схемою нещодавно Україна закупила американські тепловози. Спочатку «Укрексімбанк» без тендеру уклав угоду з дилером американців, засвітивши у «Прозорро» лише куці дані про допорогову закупівлю, а залізниця вже без торгів замовила тепловози державному банку.

Сміттєвозна маржа

Тепер спробуймо розібратися в ціні питання, задля якої і коївся весь цей безлад.

Для орієнтації в цінах ми взяли офіційний сайт компанії «Автек» – офіційного українського дилера Ford Trucks, додаткового обладнання Hidro-Mak та багатьох інших марок. Давайте спробуємо порахувати скільки б коштували 28 різних сміттєвозів для Дніпра, якби чиновники Філатова просто купили їх по цінам «Автеку».

Більше всього пішло б на сміттєвози Ford Hidro-Mak 2533 із бункером 22 кубометри по 129 тисяч євро за штуку. Їх купують 23 штуки, тобто загальна вартість – 2,96 млн євро.

Два сміттєвози за технічними параметрами схожі на Ford Hidro-Mak 3542 по 125 тисяч євро за штуку.

Ще два – на Ford Hidro-Mak 1833 з обладнанням для миття контейнерів по 147 тисяч євро (цей мийний апарат додає приблизно 40 тисяч євро до вартості базового сміттєвоза):

Ще один сміттєвоз виглядає як Ford Hidro-Mak 3542 із краном-маніпулятором. Такого самого, на жаль, просто зараз на сайті немає. Однак жоден із сміттєвозів «Автеку» не коштує більше 147 тисяч євро, тож візьмемо цю ціну для наших підрахунків.

А тепер калькулюємо.

23 сміттєвози по 129 тисяч євро, два по 125 тисяч євро, два по 147 тисяч євро та один нехай теж за 147 тисяч євро. У сумі це дорівнює 3,66 млн євро, або 117,78 млн грн.

Очікувана вартість дніпровських тендерів була 145 млн грн. Відтак дельта становить 27 млн грн., або 20% від вартості закупівлі.

Ринковість ціни із сайту «Автеку» підтверджується тендерами й інших замовників.

Наприклад, Красилівська житлово-експлуатаційна контора (Хмельницька обл.) днями оголосила тендер на сміттєвоз Hidro-Mak на шасі Ford Cargo 1833 із бункером 15 кубометрів очікуваною вартістю 3,50 млн грн. На сайті «Автеку» такий сміттєвоз коштує 3,47 млн грн.:

Більше того, самі учасники нинішнього тендеру в Дніпрі регулярно розігрують підряди по всій Україні на поставку сміттєвозів Форд навіть дешевше від сайту «Автеку». Наприклад, вінницьке КП «Ековін» торік розіграло 5,17 млн грн. між «Сучасними вантажівками» і «Укрспецтехінвестом» на два сміттєвози Ford 1833 із 15-кубовими бункерами, що за курсом на час тендеру відповідало 88 тисячам євро за штуку. В «Автека» такі сміттєвози коштують дорожче – 96 тисяч євро.

Це зайвий раз підкреслює завищеність очікуваних цін в Дніпрі, які Філатов захищав так затято, що навіть пішов на змову із «Приватбанком» і отримав підтримку у керівника держави. Нагадаємо, за даними з Адміністрації президента, оточення Порошенка вирішило на президентських виборах опиратись на підтримку мерів ключових міст: Кернеса, Труханова, Філатова, як би вони не краяли бюджет.

А тому Петро Олексійович публічно на прес-конференції в Вінниці пообіцяв Філатову, що розбереться з АМКУ. За даними «Наших грошей», мова йде про законопроект, яким змінять закупівельне законодавство. Детально ми його розберемо, коли він буде офіційно оприлюднений. Але під час підготовки цієї статті ми дізнались про одну з новел – про надання замовнику права давати учасникам торгів 24 години на виправлення формальних помилок. І якщо Філатов у боротьбі з борцями за конкуренцію розраховував цю норму – спішимо розчарувати. Автори президентського законопроекту так виписали цю норму, що замовник не матиме права надати учасникам торгів довантажити правильний файл зі звітністю (докладніше у блозі «24 години Порошенка на виправлення помилок в тендерних заявках: корупція чи рукодупість?»).

Поки ж що зафіксуємо, що терміни «прозорість і конкурентність» лишились винятково для трибун. А в реальному житті – гучно-патріотичні пости в ФБ для «широких верств населення» і тихий шурхіт зароблених мільйонів. (Зацініть також історію про те, як філатівські чиновники пручались конкуренції і по цій багатомільйонній закупівлі «В Дніпрі мають годуватись лише дніпровські, або школярі в заручниках у патріотів»)

І наостанок ось суми виграних тендерів фірмами, одна з яких, найімовірніше, і продасть сміттєвози «Приватбанку», щоби той потім передав їх комунальникам Філатова.

Підрядник Сума підрядів, отриманих у «Прозорро» з 2016 року, грн. ТОВ «Сучасні вантажівки». Бенефіціаром значиться Ольга Мещаніна, родичка Євгена Мещаніна, якого називають власником «Автеку». Співзасновником є фонд «Коннект», яким у 2011-2014 роках управляло ТОВ «КУА «Інвестиційні партнери» Андрія Журжія – нардепа від «Самопомічі». 849 680 921 ТОВ «Укрспецтехінвест» Юрія Плюшка і Дмитра Сліпченка. Його номери телефону використовувало ТОВ «Альфатех» Олександра Романюка і вірґінської фірми «Альфатех Оверсіз Лтд», яке пов’язували з Вадимом Єрмолаєвим. 120 660 550

Юрій Ніколов, Анна Сорока, «Наші гроші»

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