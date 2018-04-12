Прокурор Матіоса дозволив полковнику армії заплатити маленький штраф замість сісти в тюрму за хабарництво

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12 Квітня 2018

Службовець Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України Євген Усков засуджений до 25,5 тис грн штрафу за зловживання впливом. Про це свідчить вирок Солом’янського райсуду Києва від 13 березня.

У серпні 2017 року начальник відділу цивільного захисту та екологічної безпеки управління планування РХБ захисту Єсген Усков в ході особистої зустрічі з представником ПП «Валдай Еко Плюс» повідомив, що він за $4 тис вплине на командування Повітряних Сил ЗСУ щодо прийняття рішення про погодження дозволу на проведення еколого-геологічного обстеження території військової частини А1469 (м. Канатове, Кіровоградська обл.) з метою встановлення сформованих осередків імовірного нафто-хімічного забруднення та визначення напрямків та стратегії проведення природовідновлювальних заходів приватним підприємством «Волдай Еко Плюс» за наукового супроводу Інституту геологічних наук НАНУ.

У подальшому суму неправомірної вигоди зменшили до $3 тис. Усков отримав ці гроші 17 жовтня у Києві.

12 березня Усков уклав угоду про визнання винуватості із прокурором військової прокуратури Дарницького гарнізону Фрунзе С.В. Угоду затвердила суддя Солом’янського райсуду А.С.Захарова.

Дій Ускова кваліфіковано за ч. 2 ст. 369-2 КК України. Відповідно до затвердженої судом угоди, Усков засуджений до 25500 грн штрафу, без позбавлення права займати посади протягом певного періоду.

Засновником і директором ПП «Волдай Еко Плюс», що зареєстроване у с. Прилуки Чернігівської області, є Олександр Єременко.

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