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«Антонов» через Польщу купив канадську вітрову прибиральну машину за 14 мільйонів

12 Квітня 2018

ДП «Антонов» 15 березня уклав угоду з компанією «Aero-GSE Sp. z o.o. Sp. k.» (Польща) про закупівлю вітрової прибиральної машини за 447 тис євро, або 14,38 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2019 року в Гостомель на умовах CIP поставлять одну аеродромну продувну машину RPM Tech AF1 виробництва «RPM Tech Inc.» (Канада) на новому шасі Iveco. Вона призначена для холодного здування снігу, льоду та сміття зі злітно-посадкових смуг та вогнів, руліжних доріжок, стоянок зі швидкістю повітря до 850 км на годину. Решта деталей підряду невідомі, оскільки замовник не оприлюднив договір.

Польська «Aero-GSE Sp. z o.o. Sp. k.» зареєстрована у 2017 році за однією адресою зі створеною в 2012 році «Aero-GSE Sp. z o.o.», якою керує Костянтин Єгоров. Раніше до складу акціонерів тієї разом з Єгоровим входили Сергій Мотузков та Ольга Дем’янчук. Мотузков прописаний в Києві та володіє ТОВ «Ауфбау» з Миколою Лаврегою.

У 2017 році «Aero-GSE Sp. z o.o.» продала ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» блок тестового електричного навантаження за 114 тис грн. Одним із суперників була «Ауфбау».

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