24 години Порошенка на виправлення помилок в тендерних заявках: корупція чи рукодупість?

Наступного пленарного тижня президент Петро Порошенко подасть до Верховної Ради законопроект, який має погіршити сферу публічних закупівель. Звісно сам Порошенко вважає, що його законопроект настільки гарний, що він має щось покращити. Але ні. У кращому випадку сума новел не змінить загального стану речей, і законопроект виконуватиме функцію передвиборчого ролику, який відволіче громадськість від справжніх проблем в закупівлях.

Ось, наприклад, пропонується надавати учасникам торгів один день на виправлення невідповідностей у їхніх тендерних пропозиціях. Класно звучить? Тим більше, така норма вже три роки працює в торгах Міністерства оборони, яке керується законом «Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони». І там учасники від тієї норми мали тільки задоволення, бо вони отримували шанс не вилетіти з торгів через якусь механічну помилку (забув завантажити якусь довідку в «Прозорро», або запхав не той папірчик).

Здавалося б, якщо норма позитивно себе зарекомендувала, то візьми і перенеси в свій законопроект, аби розповсюдити прогресивний досвід на всю країну. Але ні.

Ліворуч – норма про 24 години на виправлення помилок з діючого закону про потреби оборони. Праворуч – подібна, але дуже не така норма з законопроекту Порошенка.

Давайте подивимось на відмінності.

На військових тендерах учасник може виправити фактично будь-яку помилку в документах – і в завантажених, і додати ті, які не завантажив вчасно. Не можна виправляти лише банківську гарантію.

А в законопроекті Порошенка відсутня норма про завантаження відсутніх документів. Не дав гарантійний лист про застосування екологічних заходів по охороні довкілля – вже не можеш виправити. Вимагались лист-згода з проектом договору та лист-згода з істотними умовами договору, а ти одного листа пропустив – не можеш виправити.

Також президент обмежує переліки документів, які можна виправляти. А значить по його велінню будуть документи, які не можна виправляти. Наприклад, Порошенко не дозволить учасникам виправляти досить типову описку – коли учасник в «інформації про технічні, якісні та кількісні характеристики» написав не «товар відповідає», а переписав з тендерної документації «має відповідати».

Копіював технічні умови і випадково пропустив одну сторінку – не можеш виправити.

Дав документ на російській мові, а переклад забув прикріпити – не можеш виправити.

Вимагався оригінал по технічним характеристикам товару, а дав копію – не можеш виправити.

Копіював перелік характеристик і одну випадково пропустив – не можеш виправити.

Вимагалось «не відступати від форми», а ти відступив – не можеш виправити.

Вимагалось заповнений проект договору. Під час заповнення забув якісь реквізити свої вписати – не можеш виправити.

Надав фінансову звітність за три квартали, а не за рік – також не можеш виправити.

Тобто фактично покращення від президента – мінімальні. А піару буде аж по самі вінця. Зверніть увагу на заголовок новини з президентського сайту: «Ми закриваємо для корупціонерів низку способів обійти ProZorro – Президент внесе до Парламенту зміни до Закону України «Про публічні закупівлі».

Далі – цікавіше.

Армійський закон каже, що замовник має повідомити учаснику про всі виявлені недоліки і дати йому добу на виправлення. І у випадку якщо армійський замовник не попередив учасника про якийсь недолік, але відхилив його пропозицію саме за нього – учасник міг оскаржити це в АМКУ і гарантовано отримати повернення назад в закупівлю з додатковою добою на виправлення багу, яку йому за рішенням органу оскарження мав би надати замовник. І тендер у будь-якому разі гарантовано завершився б чиєюсь перемогою, а занчить необхідні армії товари були б поставлені.

У законопроекті ж Порошенка окремо виписано, що замовник може лише один раз повідомляти одному учаснику про проблеми в його документах. Це означає, що якщо замовник вкаже «своїм» учасникам про всі виявлені у їх пропозиціях помилки, а небажаним «зальотним» лише про половину помилок, а про іншу половину не скаже і знесе їх заявки – то вони підуть в АМКУ і доб’ються зносу тендеру. І це підійде недобросовісному замовнику. Бо йому просто накажуть знести торги, в яких перемогу міг отримати небажаний йому учасник. Тобто не треба морочити голову з відміною «через відсутність потреби» і потім думати як оголосити нову процедуру. Оголошуєш все нові і нові торги, поки зальотні не замахаються бігати в АМКУ.

І ось питання. Те, що президентські проектувальники не переписали в законопроект Порошенка хорошу військову норму про 24 години на виправлення помилок, а накалякали таких складних фантазій – це рукодупість чи корупція?

Блог від: Юрій Ніколов

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