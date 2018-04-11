НОВИНИ

11.04.2018

Китайці взяли 404 мільйони на днопоглиблення «Чорноморська» за торішніми цінами

Вінницькі шляховики повикидали «БППшників» і «Онур» з тендерів на 650 мільйонів по «заводській» схемі

Міноборони відбилось від «новачка», замовивши старому постачальнику захисні окуляри за 51 мільйон

НАБУ підозрює фірму дружини чиновника Черкаської ОДА у завищенні ціни за колектор на 63 мільйони

Суд не погодився з запропонованим прокурором штрафом для депутатів-хабарників і присудив їм в’язницю

Партнер Непопа зведе офіс «Укрпатенту» на Печерську за 291 мільйон замість оточення Ставицького

АМКУ заборонив освітянам Оболоні зливати знайомим харчувальникам 29 мільйонів по «переговорці» (відео)

Виправданий судом постачальник «швидких» продав «Феофанії» японський томограф за 64 мільйони

9,20 мільярда минулого тижня

10.04.2018

Держгеонадра без аукціонів роздало оточенню Кононенка і Авакова родовища літію, засекречені СБУ

У Кличка дали 59 мільйонів на серверне обладнання і софт для системи оплати проїзду

Львівська фірма одесита виграла третину мільярда на ремонт вінницької траси

ЄДАПС продав Мінюсту нових бланків на 169 мільйонів удвічі дорожче від старих

У Чорноморську без конкуренції віддали 3 мільйони на ремонт доріг фірмі «труханівця» і «порошенківця»

Після внеску Порошенка держава доплатить німцям 8 мільйонів за Музей Майдану

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Закупівельні ціни на ліки в Україні 2016-2017
11.04.2018

Фабула справи НАБУ про скупку облігацій ДТЕК інвесткомпанією ICU, що обслуговує Порошенка – судова ухвала
23.03.2018

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
07.02.2018

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018

За що АМКУ оштрафував «Євротерминал», який заробляє мільйони підняттям шлагбауму на монопольній дорозі в Одеський порт
03.01.2018

Закупівельні ціни на ліки в Україні 2016-2017

11 Квітня 2018

База даних для скачування

Що це?

Це екселівський файл з даними про всі-всі-всі закупівлі лікарських засобів, які оформлялись будь-якими установами через систему «Прозорро» з 1 вересня 2016 року по кінець березня 2017 року. Тут і тюрми, і лікарні, і інтернати. Тут і відкриті торги, і допороги. Сюди потрапили усі закупівлі з вказаним замовником предметом «ДК 021:2015: 33600000-6 — Фармацевтична продукція».

У цьому файлі є колонка – ціна за одиницю. І це наше досягнення. Ми вручну відкрили угоди і специфікації у 9400 лотах. Замовники викладають ці дані у сканованих пдфах. Ми перенесли звідти цифри в ексель, щоб зробити їх юзабельними.

Навіщо це?

Ви можете робити будь-які вибірки для порівняння. Наприклад, вибрати усі закупівлі одного препарату по всій Україні. Ви можете зробити вибірку по будь-якому регіону. Головне, що ви побачите – це різниця в цінах у різних замовників.

Як цим користуватись?

Скачайте файл собі на комп’ютер. У ньому дві сторінки, бо ексель не витримує більше 65000 рядків на одній сторінці. Тому будь-який повний пошук треба робити спочатку на одній сторінці, а потім на другій.

Сформуйте свій запит, вибравши щось у випадаючій менюшці у будь-якій цікавій вам колонці.

Отримані вибірки з обох сторінок скопіюйте у новий файл (контрол-А, контрол-С, контрол-V) для подальшої обробки.

Уніфікуйте фасування. Ми переписували з першоджерельних угод все так, як там було вказано. Тому у вашій вибірці будуть різні фасування у колонці «опис (вид, доза, об’єм)». Для правильного аналізу ви маєте вибрати вручну одне фасування. Для цього ви мусите просто видаляти зі свого робочого файлу рядки з непотрібними вам даними.

Уніфікуйте ціну. Замовники в угодах вказували дані хто як – хто з ПДВ, хто без. Для коректного порівняння приведіть все у якийсь один формат. Наприклад у найбільш поширений – з ПДВ, який платять ТОВки та ППшки. Для цього зробіть наступні кроки.

У «пдвшній» кліточці поряд з колонкою «ціна без ПДВ» наберіть знак =, потім туцніть мишкою у сусідню кліточку, де вказана ціна без ПДВ, після цього наберіть знак множення* і наберіть 1,07 і нажміть ентер. Ось так ви до цифри з колонки без ПДВ додали медичний податок 7%. Тепер отриманий результат скопіюйте «контрол-С» і вставте «контрол-V» у всі пусті клітинки в колонці ціна з ПДВ.

Ранжуйте і сортуйте далі на свій смак як це дозволяє ексель.

Як точно розгледіти завищені ціни?

Ви можете екселівським інструментом вирахувати середню ціну по колонці і бачити хто дешевше, хто дорожче.

Ви можете подивитись ціну в аптеках за допомогою гугля.

Ви можете порівняти з оптово-відпускними цінами в реєстрі МОЗ – качайте Reestr_lz_stanom_na_16.03.2017.

 

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги |

НАШІ БЛОГИ

Іванчук і голова АМКУ рятують Ахметова від кари за зловживацький монополізм
30 Березня 2018

Міністр Данилюк особисто пробив дно для лотерейної монополії «бппшників»
29 Березня 2018

НОВИНИ РЕГІОНІВ

11.04.2018

Одеса Китайці взяли 404 мільйони на днопоглиблення «Чорноморська» за торішніми цінами

Вінниця Вінницькі шляховики повикидали «БППшників» і «Онур» з тендерів на 650 мільйонів по «заводській» схемі

Черкаси НАБУ підозрює фірму дружини чиновника Черкаської ОДА у завищенні ціни за колектор на 63 мільйони

Дніпро Суд не погодився з запропонованим прокурором штрафом для депутатів-хабарників і присудив їм в’язницю

Київ Партнер Непопа зведе офіс «Укрпатенту» на Печерську за 291 мільйон замість оточення Ставицького

Київ АМКУ заборонив освітянам Оболоні зливати знайомим харчувальникам 29 мільйонів по «переговорці» (відео)

Київ Виправданий судом постачальник «швидких» продав «Феофанії» японський томограф за 64 мільйони

10.04.2018

Київ У Кличка дали 59 мільйонів на серверне обладнання і софт для системи оплати проїзду

Вінниця Львівська фірма одесита виграла третину мільярда на ремонт вінницької траси

Одеса У Чорноморську без конкуренції віддали 3 мільйони на ремонт доріг фірмі «труханівця» і «порошенківця»

Київ Після внеску Порошенка держава доплатить німцям 8 мільйонів за Музей Майдану

Одеса Сільрада купила у головного «тимошенківця» Одеси позашляховик Hyundai Santa Fe за мільйон

Львів Через два роки після Грибовицької трагедії в Садового дали 4 мільйони на проект сміттєпереробного заводу

Вінниця Цукровий завод Порошенка купив літачок

09.04.2018

Вінниця «Укрспирт» замовив горілки і настоянок «Nemiroff» ще на 12 мільйонів

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ