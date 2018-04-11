Виправданий судом постачальник «швидких» продав «Феофанії» японський томограф за 64 мільйони

Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами 4 квітня за результатами тендеру замовила ТОВ «Астріум» томограф за 64,27 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч поставлять комплект обладнання у складі:

комп’ютерного томографа Aquilion One Genesis Edition TSX-305A/2K виробництва «Canon Medical Systems Corp.» (до січня – «Toshiba Medical Systems Corp.») (Японія) за 64,27 млн грн. ,

, КТ-інжектора Missouri з живленням від мережі та пересувним штативом виробництва «Ulrich GmbH & Co. KG» (Німеччина) за 678 тис грн. ,

, принтера для автоматичного друку медичних рентгенівських плівок Drystar 5302 виробництва «Agfa Healthcare N. V.» (Бельгія) за 225 тис грн. ,

, стабілізатора СНТПТ-105,0 кВт (3 шт. по 35,0 кВт) за 155 тис грн. ,

, джерела безперебійного живлення Riello MST 10 на 10 кВт за 186 тис грн. ,

, джерела безперебійного живлення APC Smart UPS-C 2000VA за 23 тис грн.

Передбачено аванс у розмірі 100% на строк до трьох місяців згідно постанови Кабміну від 23 квітня 2014 р. №117.

Ціна угоди на 1% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 65,00 млн грн.

Засновником «Астріуму» є киянин Желько Гранатір, а директором – Віталій Степченко. Контактною особою фірми у «Прозорро» вказана Людмила Щинович. За даними «Clarity-Project», торік вона представляла ТОВ «УМТ+» Дмитра Лаврентія, який керує ТОВ «АФС Медицинтехнік» німецької «АФС Медицинтехнік ГмбХ» (Німеччина) Свена Краутера.

Нагадаємо, у 2014 році суд визнав невинними трьох бізнесменів, підозрюваних у привласненні 12 млн грн., які уряд у 2007 році витратив на закупівлю реанімобілів Renault Master. Це були хорват Желько Гранатір, директор ТОВ «ІСС Україна» і засновник британської компанії «Legal Busines Consultans LTD», а також його дружина – колишня співзасновниця «ІСС Україна» та його знайомий – співвласник фірми «Емердженсія 2004», що займалася переобладнанням базових автомобілів в санітарні.

Єдиним конкурентом на тендері «Феофанії» було ТОВ «Протек солюшнс Україна», директором якого є Андрій Скрипко, а засновником – фірма «Протек Солюшнз К/С» (Данія). Вона ж значиться його кінцевим бенефіціаром разом з одним зі своїх директорів Федором Кірпенком, який володіє українською фірмою «Інтегрейтед Медікал Груп». Раніше він був відомий як співзасновник Київської міської галузевої організації роботодавців «Асоціація виробників і постачальників науково-технічної та інноваційної продукції». Нині асоціацію записано на ПрАТ «Макрохім» Бориса Храновського і ТОВ «Алт Україна Лтд» Василя Соколинського. Ці двоє свого часу входили до складу засновників ТОВ «Хімлаборреактив», яке зараз належить лондонській компанії «Кемлаб Інвест Лтд».

Окрім Кірпенка, до датської фірми мають відношення Steven Probert і «Labtech pro ltd».

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