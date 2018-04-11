Вінницькі шляховики повикидали «БППшників» і «Онур» з тендерів на 650 мільйонів по «заводській» схемі

Адміністративна колегія АМКУ 13 березня зупинила розгляд п’яти скарг ПП «Полтавабудцентр» про усунення дискримінаційних вимог у тендерних документаціях Вінницької САД щодо закупівлі дорожніх робіт очікуваною вартістю 652,70 млн грн. Чотири зі згаданих скарг були відкликані самим скаржником, одна – складена з помилками. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

З усіх п’яти тендерів «Полтавабудцентр» викинули у парі з ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл», яке не оскаржувало рішення замовника.

Йдеться про роботи з поточного середнього ремонту п’яти ділянок дороги М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка. За усіма з них уже укладені договори підряду (повний перелік цих та інших тендерів по закупівлі робіт з ремонту даного автошляху у таблиці нижче).

Згідно з протоколом відхилення, пропозиції «Полтавабудцентру» і «Онуру» були відхилені з тієї причини, що компанії не володіють асфальтобетонним заводом виробничою потужністю більше 100 т/год та розташуванням – у радіусі 150 км від місця виконання робіт. У випадку «Онуру», відмітив замовник, – це неподання довідки, а у випадку «Полтавабудцентр» надання з цього приводу недостовірної інформації.

Так, «Полтавабудцентр» надав договір щодо оренди АБЗ ДС-168, укладений 29 січня цього року з ТОВ «СПМК-17». Попутно учасник завантажив атестат органу сертифікації та довідку з інформацією про виробничу потужність заводу та його місцерозташування – у селі Кальник Іллінецького району Вінницької області.

При цьому замовнику задавали питання навіщо вимагати такий потужний завод, якщо для ремонту вказаної дороги такий непотрібен. Однак замовник не знайшов що відповісти:

Зі свого боку, посилаючись на п. 7, ст. 28 ЗУ «Про публічні закупівлі», замовник вирішив перевірити інформацію про наявність заводу у скаржника. Для цього Вінницька САД звернулась до Дашівської об’єднаної територіальної громади, до складу якої входить село Кальник. Там дорожниками повідомили, що ділянка, на якій згідно довідки учасника розташований АБЗ, у 2012 році була передана в оренду ПАТ «Південьзахідшляхбуд». Іншою інформацією в ОТГ не володіли.

За допомогою кадастрової карти замовник підтвердив, що вказана ділянка дійсно перебуває в оренді «Південьзахідшляхбуду», після чого направив фірмі листа, у якому просив підтвердити інформацію щодо надання в оренду фірмі «СПМК-17» асфальтозмішувальної установки ДС-168.

З’ясувалось, що установка перебуває на зазначеній ділянці, однак була продана ТОВ «Шлях-Буд-Монтаж». «З іншими юридичними особами, в тому числі «СПМК-17» або «Полтавабудцентр» фірма не укладала жодних правочинів», – повідомили у «Південьзахідшляхбуді».

Після цього замовник звернувся також до «Шлях-Буд-Монтажу», де повідомили, що не укладали зі згаданими компаніями жодних угод про передачу майна в оренду.

У своїй скарзі «Полтавабудцентр» відмітив, що не бачить підстав, на основі яких замовник взагалі вирішив перевірити інформацію, підтверджену довідкою учасника та атестатом органу сертифікації. Окрім того, скаржник не зрозумів, для чого дорожники у першу чергу звернулись до сільської ради – адже у неї і не могло бути запитуваних даних. Далі ж, пояснив скаржник, замовник отримав інформацію про «установку ДС-168», але не встановив, що це саме та установка, яку орендує «Полтавабудцентр».

«Ми звернулися до із запитом до орендодавця, ТОВ «СПМК-17», який повідомив про укладення договору з ПАТ «Південьзахідшляхбуд»«, – зазначено у скарзі і додано копію відповідного листа.

Насамкінець «Полтавабудцентр» відмітив часову швидкість, з якою замовник здійснював листування:

«15.02. замовник отримав лист з інформацією про землю і звернувся до орендаря землі; 16.02. отримав лист від ПАТ «Південьзахідшляхбуд» і звернувся до «Шлях-Буд-Монтаж». 16.02. отримав лист від ТОВ «Шлях-Буд-Монтаж».

Другою причиною відхилення пропозиції фірми «Полтавабудцентр» було надання нею копії ліцензії на провадження господарської діяльності, пов’язаної зі створенням об’єктів архітектури, дія якої – зупинена.

З приводу цього скаржник повідомив, що законодавством не передбачене зупинення дії ліцензії, вона може бути лише анульована і прикріпив лист від ДАБІ, у якому Інспекція повідомляє, що «не вбачає підстав для обмеження права ПП «Полтавабудцентр» на участь у процедурах державних закупівель».

Зрештою ПП «Полтавабудцентр» з невідомих причин відкликало скарги по усіх п’яти тендерах. У відповідному розділі «Прозорро» взагалі не оприлюднено інформації з цього приводу.

При цьому, 29 березня, уже після відкликання фірмою своїх скарг, на одному з тендерів Вінницька САД відхилила пропозицію одного з учасників ТОВ «ПБС» через претензії до оренди того ж самого асфальто-бетонного заводу ДС-168, що нібито орендував «Полтавабудцентр»:

«Служба автомобільних доріг у Вінницькій області володіє інформацією про те, що ТОВ «СПМК-17» за договором від 29.01.2018 № 29-01/18 передало АБЗ ДС-168 який розташований за адресою Вінницька область, Іллінецький район, с. Кальник в оренду Приватному підприємству «Полтавабудцентр». Також ПП «Полтавабудцентр» надано копію атестату виробництва виданий на той самий АБЗ, що начебто перебуває у ТОВ «ПБС»«, – йдеться у протоколі відхилення.

У подальшому обґрунтуванні відхилення замовник повністю повторив хід спростування наявності в учасника орендованої АБЗ, посилаючись на ті самі листи, на основі яких раніше викидав «Полтавабудцентр».

Нагадаємо, нещодавно «Полтавабудцентр» успішно оскаржив дискримінаційні вимоги Одеської САД на низці закупівель робіт з поточного середнього ремонту дороги М-15 Одеса-Рені загальною очікуваною вартістю 1,5 млрд грн. Так, одним із пунктів, визнаних дискримінаційними, стосувався вимоги щодо необхідної умови для учасників тендерів мати у власності, оренді чи лізингу асфальтобетонний завод на відстані не більше 150 км від місця виконання робіт.

ПП «Полтавабудцентр» зі статутним фондом 0 гривень належить Славіку Асланяну з Полтави. 23 березня цього року керівником фірми став Гарник Петросян. Заданими ДАБІ, він здійснював авторський нагляд при виконанні реконструкцій такими підрядниками як ТОВ «Югдорстрой» та ТОВ «БК “Дорлідер”«. Остання, як і «Полтавабудцентр», часто складає конкуренцію ТОВ «ПБС», яке контролює нардеп Олександр Шевченко, а крім того, відома як субпідрядник цієї фірми. До ВРУ Шевченко обрався від «Блоку Петра Порошенка», а потім вийшов із фракції. Шевченко відомий як керівник гірськолижного комплексу «Буковель», який належить групі «Приват». Також Шевченко відомий як товариш екс-губернатора Вінничини Анатолія Матвієнка, чий племінник Сергій Березенко є впливовим нардепом від БПП в оточенні Петра Порошенка.

Службу автомобільних доріг у Вінницькій області від жовтня 2016 року очолює Ігор Корольчук. До призначення на посаду був першим заступником міського голови Вінниці Сергія Моргунова. До цього, за часів мерства Володимира Гройсмана, також працював у міськраді – був директором департаменту комунального господарства та благоустрою міськради (від жовтня 2007 по жовтень 2014 року).

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