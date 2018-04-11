Суд не погодився з запропонованим прокурором штрафом для депутатів-хабарників і присудив їм в’язницю

Суддя Дніпропетровського районного суду Сергій Ребров призначив двом депутатам Підгородненської міської ради VII скликання Сергію Сотулі та Ігорю Брандзе покарання у вигляді позбавлення волі за отримання хабара у розмірі 137 тис грн. Про це написала Марина Деобальд у «Інформаторі».

У січні 2017 року мешканець Підгороднього подав заяву до міськради для того щоб змінити цільове призначення ділянки площею 0,26 га для будівництва будинку.

Заява потрапила на розгляд до комісії з питань агропромислового комплексу, охорони природи та раціонального використання земель, членами якої були обвинувачені. Під час зустрічі депутати запропонували надати їм $3 тис за вирішення питання.

Пізніше, в березні, таку ж заяву, але на ділянку 0,09 га, подала дружина заявника. Після того, як депутати дізналися про це, сума за 2 ділянки виросла до $5 тис.

Сотула та Брандзе повідомили, що без хабара документи не пройдуть сесію міськради. Вони також запевнили, що повернуть гроші заявнику, якщо сесія не вирішить питання позитивно.

Депутатів затримали у квітні після передачі їм 137 тис грн. за вплив на прийняття позитивного рішення іншими депутатами.

На суді Сотула та Брандзе щиро розкаялися у скоєному і нічого не заперечували.

Державний обвинувач, прокурор Іван Солдатов вважав, що обвинувачених можна покарати штрафом. Але суддя Сергій Ребров вирішив, що штраф за хабар $5 тис. – це занадто м’яке покарання.

«Кримінальним злочином матеріальний збиток не завдано, але діями обвинувачених завдано шкоди іміджу держави, прагнення якого направлено на подолання корупції на всіх рівнях», – йдеться у вироку суду.

В результаті Брандзе отримав покарання у вигляді 3 роки позбавлення волі, Сотула – 2 роки позбавлення волі. Депутатів взяли під варту в залі суду. З вироком вони не погодилися і подали апеляцію.

Від «Наших грошей»:

Суддя також зазначив, що покарання у вигляді штрафу не буде необхідним і достатнім для виправлення обвинувачених та попередження нових злочинів.

У Підгородненській міській раді Брандзе представляв ВО «Батьківщина», Сотула – «Нову політику».

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