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Китайці взяли 404 мільйони на днопоглиблення «Чорноморська» за торішніми цінами

11 Квітня 2018

Адміністрація морського порту «Южний» 6 квітня за результатами тендеру замовила компанії «China Harbour Engineering company Ltd.» (Китай) днопоглиблення морського порту «Чорноморськ» на $15,59 млн, або 404,15 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До грудня виконають реконструкцію підхідного морського каналу за $3,36 млн, або 87,15 млн грн. та операційної акваторії першого ковша Сухого лиману зі збільшенням глибини до 15 м за $12,23 млн, або 317,00 млн грн.

Обсяг днопоглиблення з відвезенням ґрунту на відстань 8-10 км становить відповідно 504 тис куб. м та 1,49 млн куб. м. Отже, воно коштує в середньому 173 грн. і 213 грн. за кубометр. Це відповідає торішнім цінам від цієї китайської фірми для самого «Южного» у 170 грн. і 242 грн. за кубометр. Гарантійний строк становить рік.

Сума угод на 9% нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі в 444,80 млн грн.

ТОВ «Лігос Уа» скаржилось в АМКУ на дискримінацію. Адмінколегія припинила розгляд скарги, бо фірму ще у вересні 2017 року внесли у «чорний список» компаній, яким на три роки заборона участь у тендерах. «Лігос Уа» було оштрафоване АМКУ на 20,75 млн грн. разом із фірмою «Укрзв’язокпдробуд» за змову на тендері по очистці дна порту «Южний» у 2015 році по зверненню НАБУ. Після цього НАБУ провело затримання низки фігурантів тієї справи включно з тодішнім головою Адміністрації морпортів Андрієм Амеліним.

Китайська «China Harbour Engineering company Ltd.» («CHEC») є інжиніринговим підрядником і дочірньою компанією «China Communications Construction Company» («CCCC»). Серед її підрядів – будівництво портів Гвадар у Пакистані, Хамбантота у Шрі-Ланці, Лолабе в Камеруні, Південь в Ізраїлі.

У травні 2017 року переможець отримав два підряди порту «Южний» на 1,53 млрд грн.

Конкурентами були компанії «Van Oord Dredging and Marine Contractors B.V.» (Нідерланди), «Jan De Nul n.v.» (Бельгія) і «LTD Novadeal» (Кіпр), а на торгах за більшим лотом – ще й ТОВ «Укрстройсервіс» Романа Дубовенка.

Нагадаємо, у січні 2017 року в. о. керівника ДП «АМПУ» став латвієць Райвіс Вецкаганс. На його призначенні наполягав міністр інфраструктури Володимир Омелян, у якого виник конфлікт із попереднім керівництвом «АМПУ». Омелян отримав посаду в уряді за квотою «Народного фронту», але в кінці 2016 року отримав публічну підтримку від першого заступника голови фракції БПП Ігоря Кононенка, який є давнім приятелем та бізнес-партнером президента.

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