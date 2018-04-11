АМКУ заборонив освітянам Оболоні зливати знайомим харчувальникам 29 мільйонів по «переговорці» (відео)

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Адміністративна колегія АМКУ 10 березня своїм рішенням зобов’язала Оболонське управління освіти Києва відмінити переговорну процедуру закупівлі послуг з організації шкільного харчування для школярів району вартістю 29,31 млн грн. Про це повідомила державна уповноважена Світлана Панаіотіді.

Мова про закупівлю послуг з організації гарячого харчування у навчальних закладах Оболонського району Києва, яку районне управління освіти намагається провести з кінця 2017 року. Замовник уже двічі відміняв торги під час оскаржень в АМКУ з боку литовської фірми ТОВ «Понтем.УА». А 14 березня замовив послуги по скороченій переговорній процедурі із КП «Шкільне харчування Оболонського району м. Києва» (23,48 млн грн), а також підприємцями Ольгою Тиндиченко (1,21 млн грн), Ганною Плаксійчук (930 тис. грн) та Ніною Приборою (465 тис. грн). Торік управління освіти Оболонського району Києва замовляло обіди для дітей у цього ж набору підрядників.

Це рішення замовника оскаржив в АМКУ львівський підприємець Тарас Бучан.

Як повідомив Бучан у скарзі, у замовника не було законних обґрунтувань оголошувати закупівлю послуг з організації харчування у рамках переговорної процедури. Натомість ті обґрунтування, які надав замовник, не відносяться до особливих економічних чи соціальних обставин, що унеможливлюють дотримання замовниками строків для проведення тендеру.

Крім того, зауважив підприємець, обґрунтування має містити посилання на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури. Але на жоден з таких документів замовник не посилається.

В ході засідання представник замовника стверджував, що АМКУ має виконувати розпорядчі рішення органів місцевого самоврядування:

Як повідомляли «Наші гроші», перші торги Управління освіти Оболонської РДА  оголосило 13 грудня 2017 року. Один з учасників тендеру, фірма «Понтем.уа», вперше оскаржив дискримінаційні вимоги 5 січня 2018 року.

Йшлося, зокрема, про встановлення замовником додаткових кваліфікаційних критеріїв, які на переконання скаржника були невиправданими. З-поміж іншого, компанія довела дискримінаційність вимоги щодо визначення самим замовником кількості осіб, яких підрядник буде залучати до виконання підряду.

АМКУ 24 січня задовольнив скаргу, зобов’язавши замовника внести зміни у тендерну документацію. Якби Управління освіти виконало рішення АМКУ, то процедура могла завершитись вже в лютому, і школярі мали б постачальника послуг харчування. Натомість замовник 26 січня відмінив закупівлю з формальним обґрунтуванням «відсутність подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг».

Разом з тим, невдовзі після подання «Понтемом» скарги, 10 січня, замовник оголосив інший тендер з такою ж очікуваною вартістю і тими ж дискримінаційними вимогами, що були і в оскарженій закупівлі. Відтак фірма оскаржила і цю закупівлю, оскільки вона вже пройшла стадію аукціону, на якому заявка «Понтему» була відхилена.

Після двох невдалих спроб провести відкриті торги, 14 березня, замовник повідомив про намір замовити послуги по скороченій переговорній процедурі з тим же набором підрядників, що мав підряди і минулого року.

Нагадаємо, ТОВ «Понтем.УА» – це філіал литовського підприємства, бенефіціаром якого є литовець Ірмантас Норкус. У грудні під час українсько-литовського бізнес-форуму на сайті Президента був опублікований матеріал, у якому Петро Порошенко відзначив роботу «Понтем» як фірми, яка за останні два роки «налагодила систему якісного харчування у школах України». За даними «ProZorro», «Понтем.УА» за два роки отримало договорів на 53,25 млн грн.

Раніше «Наші гроші» повідомляли, як «Понтем» оскаржувало закупівлі шкільного харчування в ПолтавіХаркові та Дніпрі. У Полтаві компанію викинули через технічну лазівку у «Прозорро».

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