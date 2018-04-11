9,20 мільярда минулого тижня

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018
11 Квітня 2018
Розчистка порту Сухого лиману, гуртожиток для патентників на Печерську, автономери, лікарня у Дніпрі, нотаріальні бланки від ЄДАПСу.
З 1 по 8 квітня в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 20,22 тисяч закупівель на загальну суму 9,20 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 1,97 млрд грн.
|Замовник
|млн. грн.
|Підрядник
|Предмет угоди
|1. Адміністрація морського порту «Южний»
|317,00
|«China Harbour Engineering company Ltd.»
|Реконструкція підхідного морського каналу порту та операційної акваторії 1-го ковша Сухого лиману Іллічівської філії ДП «АМПУ»
|2. ДП «Український інститут інтелектуальної власності»
|290,76
|Фірма «Т.М.М.»- ТОВ
|Роботи з завершення будівництва гуртожитку та офісних приміщень по вул. Чигоріна, 4 в Печерському районі м. Києва
|3. Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА
|288,35
|ДП «Чернігівський облавтодор»
|Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них у Чернігівській області
|4. ДП «Національні інформаційні системи»
|169,34
|ДП «Поліграфічний комбінат «Зоря»
|Спеціальні бланки нотаріальних документів
|5. Служба автомобільних доріг у Вінницькій області
|164,90
|ДП «Вінницький облавтодор»
|Поточний середній ремонт автомобільної дороги М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка (через Вінницю) на ділянці км 428+826 – км 434+266 в межах Вінницької області
|6. Головний сервісний центр МВС
|151,57
|ТОВ «Світлофор»
|Державні номерні знаки для транспортних засобів
|7. Департамент капітального будівництва Дніпропетровської ОДА
|145,27
|ТОВ «Рубікон-моноліт»
|Реконструкція будівлі поліклініки № 1 під хірургічне відділення КЗ «Дніпропетровський спеціалізований клінічний медичний центр матері та дитини ім. проф. М.Ф.Руднєва» ДОР» по проспекту Пушкіна, 26 у м. Дніпропетровську
|8. Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради
|175,67
|ТОВ «Механізований будівельний центр»
|Послуги з утримання в належному санітарно-технічному стані об’єктів благоустрою, зелених насаджень, у т.ч. утримання вулично-дорожньої мережі
|9. Служба автомобільних доріг у Вінницькій області
|134,82
|ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «Автострада»
|Поточний середній ремонт автомобільної дороги М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка (через Вінницю) на ділянці км 410+500 – км 415+348 в межах Вінницької області
|10. ДП «Завод «Електроважмаш»
|134,05
|ТОВ «Ферротрейдінг»
|профілі колекторні
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