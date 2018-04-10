НОВИНИ

10.04.2018

У Кличка дали 59 мільйонів на серверне обладнання і софт для системи оплати проїзду

Львівська фірма одесита виграла третину мільярда на ремонт вінницької траси

ЄДАПС продав Мінюсту нових бланків на 169 мільйонів удвічі дорожче від старих

У Чорноморську без конкуренції віддали 3 мільйони на ремонт доріг фірмі «труханівця» і «порошенківця»

Після внеску Порошенка держава доплатить німцям 8 мільйонів за Музей Майдану

Сільрада купила у головного «тимошенківця» Одеси позашляховик Hyundai Santa Fe за мільйон

Через два роки після Грибовицької трагедії в Садового дали 4 мільйони на проект сміттєпереробного заводу

Цукровий завод Порошенка купив літачок

09.04.2018

«Укрспирт» замовив горілки і настоянок «Nemiroff» ще на 12 мільйонів

«Укрпошта» замовила туркам американських терміналів на 31 мільйон

Харків’яни виграли 143 мільйони на утримання доріг Полтави із коштовною сіллю

Ізмаїльські портовики купили кросовер Hyundai Grand Santa за 1,3 мільйона

Освітяни Мар’їнки віддадуть ще 5 мільйонів за вугілля по накрученим знайомими фірмами цінам

Комунальники Слов’янська замовили тролейбус «Чернігівському автозаводу», забаненому за змову

08.04.2018

В Україні справді перестали саджати злочинців – дані Держстату (інфографіка)

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Фабула справи НАБУ про скупку облігацій ДТЕК інвесткомпанією ICU, що обслуговує Порошенка – судова ухвала
23.03.2018

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
07.02.2018

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018

За що АМКУ оштрафував «Євротерминал», який заробляє мільйони підняттям шлагбауму на монопольній дорозі в Одеський порт
03.01.2018

Постанова Печерського суду, в якій Генпрокуратура називає «Kroll» співучасником розкрадання «Приватбанку»
21.12.2017

У Кличка дали 59 мільйонів на серверне обладнання і софт для системи оплати проїзду

10 Квітня 2018

КП «Інформатика» КМДА 3 квітня за результатами тендеру замовило ТОВ «Амріта Комплексні рішення» серверного обладнання на 59,45 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До 21 травня поставлять програмно-технічний комплекс для підключення та взаємодії технічних засобів автоматизованої системи оплати проїзду. Повний перелік обладнання із цінами наведено у таблиці нижче.

Високопродуктивні мережеві екрани з функціональністю FortiGate UTM FG-900D-BDL-950-12 коштують по 614 тис грн. У США їх продають без урахування доставки в Україну по $2223 тис, або 571-609 тис грн.

Комутатори Ethernet Lenovo Flex System Fabric EN4093R 10Gb Scalable Switch замовили по 341 тис грн. Вони продаються у США без доставки по $1314 тис, або 327-366 тис грн.

Майнові права на софт належать замовнику, авторські немайнові – розробнику.

Гарантійний строк становить три роки для серверного обладнання, софту серверного обладнання та системи збереження даних і рік для високопродуктивного мережевого екрану та софту забезпечення резервного копіювання та відновлення даних.

Ціна угоди на відсоток нижча від очікуваної вартості закупівлі в 60,00 млн грн.

Засновником фірми «Амріта Комплексні рішення» є Сергій Краковецький, директором – Євген Рімек, а його заступником – Анжеліка Рубєжова.

Раніше Краковецький був партнером Рубєжової по ліквідованому ТОВ «Амріта-Ком».

Обидві фірми прописані по вул. Козацька, 120/4Є – разом із ТОВ «Елко Україна», яким керує Рубєжова. Торік останнє фігурувало у кримінальному провадженні проти службовців ДП «НАЕК «Енергоатом» та ПрАТ «Сєверодонецьке науково-виробниче об’єднання «Імпульс».

Рімек був помічником екс-нардепа Олександра Шевченка (блок «За єдину Україну!»), а Рубєжова – екс-нардепа Олега Шаблатовича (Партія Регіонів).

Усього з грудня 2015 р. переможець виграв тендерів на 672,24 млн грн. Зокрема у листопаді 2017 р. КП «Київпастранс» замовило йому технічні засоби автоматизованої системи оплати проїзду із софтом і монтажем за 365,00 млн грн., приховавши ціни за окремі складові комплектів.

Єдиним допущеним конкурентом було ТОВ «Спейс Ай Ті» Євгенія Швиданенка та Андрія Кондрашова. Раніше партнерами останнього були Ігор Тесленко і Володимир Дзюбак. У 2011-2014 рр.. фірма виграла тендерів на 71,00 млн грн., переважно у Нацбанку. Після перерви КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр» КМДА замовило їй комп’ютерного обладнання і програмного забезпечення для системи «Електронна медицина» на 3,37 млн грн.

ТОВ «Лан Системс» відхилили за невідповідність строку дії тендерного забезпечення і технічних характеристик обладнання вимогам тендеру, а ТОВ «Білінтех Україна» – за сертифікат відповідності не на той сервер, що пропонувався. Також друга фірма подала один відгук щодо обладнання і два щодо софту замість трьох щодо обладнання.

 

Назва товару Кількість, шт. Ціна, грн./шт. (обладнання з ПДВ, софт без ПДВ)
Блейд-шасі Lenovo Flex System Enterprise Chassis w/ CM M2 з додатковим блоком керування Lenovo Flex System Redundant Chassis Management Module 2 та системою керування інфраструктурою XClarity Pro for Chassis w/3 Yr SW S&S 2 442 854
Сервер загального призначення Lenovo ThinkSystcm SN850 Server включає: процесор Intel Xeon Gold 6152 22C HOW 2.1GHz Processor – 4 iiit.; пам’ять ThinkSystcm 32GB TruDDR4 2666 MHz (2Rx4 1,2V) RD1MM – 24 hit.; диск ThinkSystem M.2 CV3 128GB SATA 6Gbps Non-Hot Swap SSD – 2 шт.; двохпортовий контролер ThinkSystcm Emulex LPml6002B-L Mezz 16Gb 2-Port Fibre Channel Adapter – 2 шт. 10 2 034 574
Комутатор Ethernet Lenovo Flex System Fabric EN4093R 10Gb Scalable Switch 4 340 740
Комутатори Fiber Channel SAN Lenovo Flex System FC5022 24-port 16Gb SAN Scalable Switch 4 297 048
Програмне забезпечення управління апаратною інфраструктурою – входить до складу блейд-шасі Lenovo Flex System Enterprise Chassis (n . 1) 2 включено в вартість блейд-шасі Lenovo Flex System Enterprise Chassis (n .1)
Програмне забезпечення для серверів загального призначення включає: ліцензія VMvvare vCenter Srv 6 Standard for vSphere 6 (Per Instance) Licence &3Year Subscription & Support – 1 шт.; ліцензія VMware vSphere 6 Enterprise Plus for 1 Processor w/3Yr Support – 20 шт. 2 7 212 998
Система збереження даних Lenovo ThinkSystem DS6200 включає: модуль керування Lenovo ThinkSystem DS6200 SFF FC/iSCSI Dual Controller Unit 1 шт.; диски Lenovo Storage 1.6TB 3DWD 2.5″ SAS SSD – 24 шт.; полиця розширення Lenovo ThinkSystem DS Series LFF Expansion Unit – 1 шт.; диски Lenovo Storage 10TB 7.2K 3.5″ NL-SAS HDD – 12 шт. 2 8 784 660
Високопродуктивний мережевий екран з функціональністю FortiGate UTM FG- 900D-BDL-950-12 2 613 662
Програмне забезпечення резервного копіювання та відновлення даних НРЕ Data Protector 1 2 443 752

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , ,

НАШІ БЛОГИ

Іванчук і голова АМКУ рятують Ахметова від кари за зловживацький монополізм
30 Березня 2018

Міністр Данилюк особисто пробив дно для лотерейної монополії «бппшників»
29 Березня 2018

НОВИНИ РЕГІОНІВ

10.04.2018

Київ У Кличка дали 59 мільйонів на серверне обладнання і софт для системи оплати проїзду

Вінниця Львівська фірма одесита виграла третину мільярда на ремонт вінницької траси

Одеса У Чорноморську без конкуренції віддали 3 мільйони на ремонт доріг фірмі «труханівця» і «порошенківця»

Київ Після внеску Порошенка держава доплатить німцям 8 мільйонів за Музей Майдану

Одеса Сільрада купила у головного «тимошенківця» Одеси позашляховик Hyundai Santa Fe за мільйон

Львів Через два роки після Грибовицької трагедії в Садового дали 4 мільйони на проект сміттєпереробного заводу

Вінниця Цукровий завод Порошенка купив літачок

09.04.2018

Вінниця «Укрспирт» замовив горілки і настоянок «Nemiroff» ще на 12 мільйонів

Полтава Харків’яни виграли 143 мільйони на утримання доріг Полтави із коштовною сіллю

Одеса Ізмаїльські портовики купили кросовер Hyundai Grand Santa за 1,3 мільйона

Донецьк Освітяни Мар’їнки віддадуть ще 5 мільйонів за вугілля по накрученим знайомими фірмами цінам

Донецьк Комунальники Слов’янська замовили тролейбус «Чернігівському автозаводу», забаненому за змову

06.04.2018

Запоріжжя Частину ЗАлКу задешево купило оточення Кропачова та заступника Авакова

Донецьк «Селидіввугілля» втридорога замовило підшипників на 13 мільйонів

Київ Дарницька ТЕЦ за 8 мільйонів вивезе під Києв золу, якою забруднює Дніпро

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ