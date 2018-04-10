У Кличка дали 59 мільйонів на серверне обладнання і софт для системи оплати проїзду

КП «Інформатика» КМДА 3 квітня за результатами тендеру замовило ТОВ «Амріта Комплексні рішення» серверного обладнання на 59,45 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До 21 травня поставлять програмно-технічний комплекс для підключення та взаємодії технічних засобів автоматизованої системи оплати проїзду. Повний перелік обладнання із цінами наведено у таблиці нижче.

Високопродуктивні мережеві екрани з функціональністю FortiGate UTM FG-900D-BDL-950-12 коштують по 614 тис грн. У США їх продають без урахування доставки в Україну по $22–23 тис, або 571-609 тис грн.

Комутатори Ethernet Lenovo Flex System Fabric EN4093R 10Gb Scalable Switch замовили по 341 тис грн. Вони продаються у США без доставки по $13–14 тис, або 327-366 тис грн.

Майнові права на софт належать замовнику, авторські немайнові – розробнику.

Гарантійний строк становить три роки для серверного обладнання, софту серверного обладнання та системи збереження даних і рік для високопродуктивного мережевого екрану та софту забезпечення резервного копіювання та відновлення даних.

Ціна угоди на відсоток нижча від очікуваної вартості закупівлі в 60,00 млн грн.

Засновником фірми «Амріта Комплексні рішення» є Сергій Краковецький, директором – Євген Рімек, а його заступником – Анжеліка Рубєжова.

Раніше Краковецький був партнером Рубєжової по ліквідованому ТОВ «Амріта-Ком».

Обидві фірми прописані по вул. Козацька, 120/4Є – разом із ТОВ «Елко Україна», яким керує Рубєжова. Торік останнє фігурувало у кримінальному провадженні проти службовців ДП «НАЕК «Енергоатом» та ПрАТ «Сєверодонецьке науково-виробниче об’єднання «Імпульс».

Рімек був помічником екс-нардепа Олександра Шевченка (блок «За єдину Україну!»), а Рубєжова – екс-нардепа Олега Шаблатовича (Партія Регіонів).

Усього з грудня 2015 р. переможець виграв тендерів на 672,24 млн грн. Зокрема у листопаді 2017 р. КП «Київпастранс» замовило йому технічні засоби автоматизованої системи оплати проїзду із софтом і монтажем за 365,00 млн грн., приховавши ціни за окремі складові комплектів.

Єдиним допущеним конкурентом було ТОВ «Спейс Ай Ті» Євгенія Швиданенка та Андрія Кондрашова. Раніше партнерами останнього були Ігор Тесленко і Володимир Дзюбак. У 2011-2014 рр.. фірма виграла тендерів на 71,00 млн грн., переважно у Нацбанку. Після перерви КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр» КМДА замовило їй комп’ютерного обладнання і програмного забезпечення для системи «Електронна медицина» на 3,37 млн грн.

ТОВ «Лан Системс» відхилили за невідповідність строку дії тендерного забезпечення і технічних характеристик обладнання вимогам тендеру, а ТОВ «Білінтех Україна» – за сертифікат відповідності не на той сервер, що пропонувався. Також друга фірма подала один відгук щодо обладнання і два щодо софту замість трьох щодо обладнання.

Назва товару Кількість, шт. Ціна, грн./шт. (обладнання з ПДВ, софт без ПДВ) Блейд-шасі Lenovo Flex System Enterprise Chassis w/ CM M2 з додатковим блоком керування Lenovo Flex System Redundant Chassis Management Module 2 та системою керування інфраструктурою XClarity Pro for Chassis w/3 Yr SW S&S 2 442 854 Сервер загального призначення Lenovo ThinkSystcm SN850 Server включає: процесор Intel Xeon Gold 6152 22C HOW 2.1GHz Processor – 4 iiit.; пам’ять ThinkSystcm 32GB TruDDR4 2666 MHz (2Rx4 1,2V) RD1MM – 24 hit.; диск ThinkSystem M.2 CV3 128GB SATA 6Gbps Non-Hot Swap SSD – 2 шт.; двохпортовий контролер ThinkSystcm Emulex LPml6002B-L Mezz 16Gb 2-Port Fibre Channel Adapter – 2 шт. 10 2 034 574 Комутатор Ethernet Lenovo Flex System Fabric EN4093R 10Gb Scalable Switch 4 340 740 Комутатори Fiber Channel SAN Lenovo Flex System FC5022 24-port 16Gb SAN Scalable Switch 4 297 048 Програмне забезпечення управління апаратною інфраструктурою – входить до складу блейд-шасі Lenovo Flex System Enterprise Chassis (n . 1) 2 включено в вартість блейд-шасі Lenovo Flex System Enterprise Chassis (n .1) Програмне забезпечення для серверів загального призначення включає: ліцензія VMvvare vCenter Srv 6 Standard for vSphere 6 (Per Instance) Licence &3Year Subscription & Support – 1 шт.; ліцензія VMware vSphere 6 Enterprise Plus for 1 Processor w/3Yr Support – 20 шт. 2 7 212 998 Система збереження даних Lenovo ThinkSystem DS6200 включає: модуль керування Lenovo ThinkSystem DS6200 SFF FC/iSCSI Dual Controller Unit 1 шт.; диски Lenovo Storage 1.6TB 3DWD 2.5″ SAS SSD – 24 шт.; полиця розширення Lenovo ThinkSystem DS Series LFF Expansion Unit – 1 шт.; диски Lenovo Storage 10TB 7.2K 3.5″ NL-SAS HDD – 12 шт. 2 8 784 660 Високопродуктивний мережевий екран з функціональністю FortiGate UTM FG- 900D-BDL-950-12 2 613 662 Програмне забезпечення резервного копіювання та відновлення даних НРЕ Data Protector 1 2 443 752

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