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Цукровий завод Порошенка купив літачок

10 Квітня 2018

ПрАТ «Продовольча компанія «Поділля» 28 березня 2018 року отримала реєстраційне посвідчення на літак моделі «CT Supralight» 2018 року випуску. Про це «Наші гроші» дізналися з реєстру цивільних повітряних суден України.

Кінцевим бенефіціарним власником «Поділля» значиться президент Петро Порошенко.

«CT Supralight» є надлегким літаком з категорії Ultralight. На сайті виробника ціна літаків СТ стартує від 85,9 тис. євро.

2015 року АМКУ дозволив «Поділлю» стати власником ТОВ «ТД «Крахмалопродукт». Також ПК є співвласником асоціації «Вінниця-цукор» та ТОВ «Торговий дім інтеркорн».

Як раніше повідомляли «Наші гроші. TV» , в минулі роки два цукрові заводи Петра Порошенка (ПК «Поділля» та ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» отримали рекордну для себе квоту на продаж цукру всередині країни у 2015/2016 маркетинговому році, сумарно – це 269 тис. тонн.

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Одеса У Чорноморську без конкуренції віддали 3 мільйони на ремонт доріг фірмі «труханівця» і «порошенківця»

Київ Після внеску Порошенка держава доплатить німцям 8 мільйонів за Музей Майдану

Одеса Сільрада купила у головного «тимошенківця» Одеси позашляховик Hyundai Santa Fe за мільйон

Львів Через два роки після Грибовицької трагедії в Садового дали 4 мільйони на проект сміттєпереробного заводу

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09.04.2018

Вінниця «Укрспирт» замовив горілки і настоянок «Nemiroff» ще на 12 мільйонів

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Одеса Ізмаїльські портовики купили кросовер Hyundai Grand Santa за 1,3 мільйона

Донецьк Освітяни Мар’їнки віддадуть ще 5 мільйонів за вугілля по накрученим знайомими фірмами цінам

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