Цукровий завод Порошенка купив літачок

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018
10 Квітня 2018
ПрАТ «Продовольча компанія «Поділля» 28 березня 2018 року отримала реєстраційне посвідчення на літак моделі «CT Supralight» 2018 року випуску. Про це «Наші гроші» дізналися з реєстру цивільних повітряних суден України.
Кінцевим бенефіціарним власником «Поділля» значиться президент Петро Порошенко.
«CT Supralight» є надлегким літаком з категорії Ultralight. На сайті виробника ціна літаків СТ стартує від 85,9 тис. євро.
2015 року АМКУ дозволив «Поділлю» стати власником ТОВ «ТД «Крахмалопродукт». Також ПК є співвласником асоціації «Вінниця-цукор» та ТОВ «Торговий дім інтеркорн».
Як раніше повідомляли «Наші гроші. TV» , в минулі роки два цукрові заводи Петра Порошенка (ПК «Поділля» та ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» отримали рекордну для себе квоту на продаж цукру всередині країни у 2015/2016 маркетинговому році, сумарно – це 269 тис. тонн.