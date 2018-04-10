НОВИНИ

10.04.2018

У Кличка дали 59 мільйонів на серверне обладнання і софт для системи оплати проїзду

Львівська фірма одесита виграла третину мільярда на ремонт вінницької траси

ЄДАПС продав Мінюсту нових бланків на 169 мільйонів удвічі дорожче від старих

У Чорноморську без конкуренції віддали 3 мільйони на ремонт доріг фірмі «труханівця» і «порошенківця»

Після внеску Порошенка держава доплатить німцям 8 мільйонів за Музей Майдану

Сільрада купила у головного «тимошенківця» Одеси позашляховик Hyundai Santa Fe за мільйон

Через два роки після Грибовицької трагедії в Садового дали 4 мільйони на проект сміттєпереробного заводу

Цукровий завод Порошенка купив літачок

09.04.2018

«Укрспирт» замовив горілки і настоянок «Nemiroff» ще на 12 мільйонів

«Укрпошта» замовила туркам американських терміналів на 31 мільйон

Харків’яни виграли 143 мільйони на утримання доріг Полтави із коштовною сіллю

Ізмаїльські портовики купили кросовер Hyundai Grand Santa за 1,3 мільйона

Освітяни Мар’їнки віддадуть ще 5 мільйонів за вугілля по накрученим знайомими фірмами цінам

Комунальники Слов’янська замовили тролейбус «Чернігівському автозаводу», забаненому за змову

08.04.2018

В Україні справді перестали саджати злочинців – дані Держстату (інфографіка)

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Фабула справи НАБУ про скупку облігацій ДТЕК інвесткомпанією ICU, що обслуговує Порошенка – судова ухвала
23.03.2018

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
07.02.2018

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018

За що АМКУ оштрафував «Євротерминал», який заробляє мільйони підняттям шлагбауму на монопольній дорозі в Одеський порт
03.01.2018

Постанова Печерського суду, в якій Генпрокуратура називає «Kroll» співучасником розкрадання «Приватбанку»
21.12.2017

Сільрада купила у головного «тимошенківця» Одеси позашляховик Hyundai Santa Fe за мільйон

10 Квітня 2018

Дальницька сільська рада Овідіопольського району Одеської області 2 квітня за результатами тендеру замовило дочірньому підприємству «Базіс авто» легковий автомобіль за 959 тис грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Фірма поставить позашляховик Hyundai Santa Fe у комплектації Excellent 2017 року випуску. Автомобіль матиме дизельний двигун, підігрів передніх та задніх сидінь, передній та задній парктроник, PA30B-R audio (RDS-радіо+Digital Audio Broadcast+CD/МР3) з 5 “TFT LCD монітором, панель приладів SUPER VISION з TFT-монітором, бокові подушки безпеки водія і переднього пасажира, шторки безпеки для пасажирів передніх та задніх сидінь.

У автосалонах Hyundai Santa Fe у комплектації Excellent можна придбати за спеціальною ціною 977 тис грн., а у базовій комплектації продають за 913 тис грн.

Єдиним конкурентом ДП «Базіс авто» було дочірнє підприємство «Автотрейдінг – Одеса» Олега Боярина, чия пропозиція була вищою – 975 тис грн. Очікувана ціна склала 1,05 млн грн.

Засновником «Базіс авто» є ТОВ «Автомастер», власниками якого в свою чергу є Сергій Дібров та Григорій Гріншпун, який керує фірмою. Останній є головою Одеської міської організації ВО «Батьківщина». У 2014 році Гріншпун від цієї політсили балотувався на посаду міського голови Одеси.

Дальницьку сільську раду з 2007 року очолює Сергій Крутюк.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги |

НАШІ БЛОГИ

Іванчук і голова АМКУ рятують Ахметова від кари за зловживацький монополізм
30 Березня 2018

Міністр Данилюк особисто пробив дно для лотерейної монополії «бппшників»
29 Березня 2018

НОВИНИ РЕГІОНІВ

10.04.2018

Київ У Кличка дали 59 мільйонів на серверне обладнання і софт для системи оплати проїзду

Вінниця Львівська фірма одесита виграла третину мільярда на ремонт вінницької траси

Одеса У Чорноморську без конкуренції віддали 3 мільйони на ремонт доріг фірмі «труханівця» і «порошенківця»

Київ Після внеску Порошенка держава доплатить німцям 8 мільйонів за Музей Майдану

Одеса Сільрада купила у головного «тимошенківця» Одеси позашляховик Hyundai Santa Fe за мільйон

Львів Через два роки після Грибовицької трагедії в Садового дали 4 мільйони на проект сміттєпереробного заводу

Вінниця Цукровий завод Порошенка купив літачок

09.04.2018

Вінниця «Укрспирт» замовив горілки і настоянок «Nemiroff» ще на 12 мільйонів

Полтава Харків’яни виграли 143 мільйони на утримання доріг Полтави із коштовною сіллю

Одеса Ізмаїльські портовики купили кросовер Hyundai Grand Santa за 1,3 мільйона

Донецьк Освітяни Мар’їнки віддадуть ще 5 мільйонів за вугілля по накрученим знайомими фірмами цінам

Донецьк Комунальники Слов’янська замовили тролейбус «Чернігівському автозаводу», забаненому за змову

06.04.2018

Запоріжжя Частину ЗАлКу задешево купило оточення Кропачова та заступника Авакова

Донецьк «Селидіввугілля» втридорога замовило підшипників на 13 мільйонів

Київ Дарницька ТЕЦ за 8 мільйонів вивезе під Києв золу, якою забруднює Дніпро

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ