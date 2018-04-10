ЄДАПС продав Мінюсту нових бланків на 169 мільйонів удвічі дорожче від старих

ДП «Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції України 2 квітня за результатами тендеру замовило ДочП «Поліграфічний комбінат «Зоря» бланків на 169,34 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2019 р. мають виготовити 14,40 млн спеціальних бланків нотаріальних документів по 11,76 грн. за штуку. Вони описані у постанові Кабміну від 2009 р. № 812 зі змінами від 2017 р. Порівняння старих і нових вимог наведено у таблиці нижче.

У листопаді 2015 р. «Національні інформаційні системи» замовляли ТОВ «Інпрес» бланки за старими вимогами вдвічі дешевше – по 5,39 грн./шт.

Ціна угоди на 2% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 172,80 млн грн.

Закупівлю провели з другої спроби. Перші торги відмінили через відсутність потреби.

ДП «Київська офсетна фабрика» Мінфіну не допустили до аукціону. Причиною стала довідка про відповідність вимогам від 27 грудня. Вона не враховувала зміни, внесені замовником у тендерну документацію 1 лютого за рішенням АМКУ по успішній скарзі самої «Київської офсетної фабрики».

Нагадаємо, тоді «Київська офсетна фабрика» жалілась на відсутність детального опису і схем захисту в технічному описі предмета закупівлі. У цьому описі були посилання на розроблену схему захисту, відсутню як у тендерній документації, так і в будь-якому наказі Мін’юсту. У проекті договору теж було посилання на технічний опис, затверджений наказом Мінюсту. Отже, будь-який учасник не зміг би погодитись виготовляти товар, якщо відносно нього ще не існувало технічного опису, адже неможливо визначити спроможність виготовлення такого товару та підрахувати витрати на його виготовлення і собівартість одиниці продукції.

Причому в запитаннях до процедури замовник відповідав «Київській офсетній фабриці», що затверджений наказом Мін’юсту технічний опис бланків має гриф «Для службового користування» і не може бути оприлюднений у «Прозорро». Тож він надасть його безпосередньо переможцю торгів після укладення з ним відповідного договору. Що виключало можливість учасникам прорахувати свою цінову пропозицію до торгів.

Єдиним допущеним конкурентом було київське ТОВ «Видавничий дім «Сам» Сергія Савуляка, яким керує Владислав Бродецький. Адреса фірми по вул. В. Васильківській, 8 і старий номер 0442359479 співпадають із нині ліквідованим ВАТ «Укрбланковидав», правління якого очолював Вячеслав Шовкалюк. Раніше він співволодів ТОВ «НВП Поліграфсервіс» із Русланом Григоренком – першозасновником «Інпресу». Григоренко також входив у наглядову раду «Укрбланковидаву».

У 2015 р. на тендері щодо бланків саме «Видавничий дім «Сам» програв «Інпресу».

Раніше столичний «Поліграфічний комбінат «Зоря» із консорціуму «ЄДАПС» був записаний на кіпрську «Балладхілл Холдінгз Лімітед», а нині належить представнику консорціуму Валерію Ефросу через ТОВ «Управління матеріально-технічного забезпечення «Енергокомплект».

Поліграфкомбінат «Зоря» має спільні номер телефону та адресу по вул. Лугова, 1-А із ПАТ «Київська поліграфічна фабрика «Зоря». Кінцевим бенефіціаром фабрики є Микита Аксьонов, але раніше вона була заведена на кіпрські «Палмсайд Холдінгс Лімітед», «Пінкрім Холдінгс Лімітед», «Плейссайд Холдінгс Лімітед» і «Песцино Холдінгс Лімітед». Ці ж офшори контролювали ПАТ «Друк-Устаткування» і припинене ТОВ «Енергія-Т», очолювані Олегом Богдановичем Дерев’янком – братом нардепа Юрія Богдановича Дерев’янка, який останнім часом був радником Міхеїла Саакашвілі.

Крім того, компанію «Песцино Холдінгс Лімітед» у наглядовій раді фабрики «Зоря» представляла Вікторія Денисюк. На виборах 2012 р. вона була довіреною особою Богдани Андрусів – юристки, яка працювала у благодійному фонді Юрія Дерев’янка.

У 2012-2013 рр. найбільші держпідряди комбінату «Зоря» стосувалися друку закордонних паспортів (77,10 млн грн.). Але з літа 2013 р. Кабмін та ВРУ прийняли кілька рішень для видалення ЄДАПСу з ринку виготовлення державних документів. Замовлення на них передали державному поліграфкомбінату «Україна», який перейшов у відання Нацбанку. Вищезгадана кіпрська «Балладхілл Холдінгз Лімітед» через суд намагалась повернути своїй «Зорі» право друкувати бланки документів зі спецзахистом, але безуспішно.

Опис і зразок спеціального бланка нотаріального документа Редакція 2014 року Редакція 2017 року Зміни в документацію тендеру за рішенням АМКУ 1. Спеціальний бланк нотаріального документа (далі – бланк) форматом 297х210 міліметрів виготовлений на папері з 100-відсотковим вмістом деревинної целюлози без оптичного відбілювача масою 90 грамів на квадратний метр із двоступеневим водяним знаком, захисними волокнами та хімічним захистом. Водяний знак нефіксований і має вигляд темного ромба, у чотирьох кутах якого накладено ромб світлого кольору. 1. Спеціальний бланк нотаріального документа (далі – бланк) форматом 297 x 210 міліметрів виготовлений на папері із 100-відсотковим вмістом деревинної целюлози без оптичного відбілювача масою 95 грамів на квадратний метр із двотоновим водяним знаком, захисними волокнами та хімічним захистом. Водяний знак є фіксованим, розташований по центру бланка, складається з двох зображень. Зображення малого Державного Герба України (тризуба) виконано як темний елемент знака, під ним розміщується напис «УКРАЇНА» в шестикутнику – як світлий елемент. 1. Спеціальний бланк нотаріального документа (далі – бланк) форматом 297 × 210 міліметрів виготовлений на папері із 100-відсотковим вмістом деревинної целюлози без оптичного відбілювача масою 95 грамів на квадратний метр із двотоновим водяним знаком, захисними волокнами та хімічним захистом. Водяний знак є фіксованим, розташований по центру бланка, складається з двох зображень. Зображення малого Державного Герба України (тризуба) виконано як темний елемент знака, під ним розміщується напис «Україна» в шестикутнику – як світлий елемент. 2. Рамка на лицьовому боці бланка виконана із застосуванням гільйоширувальних елементів, на внутрішньому периметрі якої надруковано українською і англійською мовою слово з літерами, виконаними мікротекстом, «УКРАЇНА», а в рамці на зворотному боці – такі самі слова у негативному зображенні. 2. Рамка на лицьовому боці бланка виконана офсетним та інтагліо друком із застосуванням гільйошних елементів, на внутрішньому периметрі якої надруковано напис «УКРАЇНА» українською та англійською мовами у вигляді мікротексту, а в рамці на зворотному боці – те саме у негативному зображенні. 2. Рамка на лицьовому боці бланка виконана офсетним та інтагліо друком із застосуванням гільйошних елементів, на внутрішньому периметрі якої надруковано напис «Україна» українською та англійською мовами у вигляді мікротексту в позитивному вигляді, а в рамці на зворотному боці – те саме у негативному зображенні. У верхніх кутах рамки способом інтагліо друку виконані орнаментні елементи із застосуванням гільйошів, які включають приховані зображення. Ширина рамки з урахуванням мікротексту: – на лицьовому боці бланку – 9 мм; – на зворотному боці бланку – 1,5 мм. 3. У верхній частині на лицьовому боці бланка надруковано слово українською і англійською мовою «УКРАЇНА», яке розміщено по обидва боки стилізованого зображення малого Державного Герба України (тризуба), виконаного фарбою блакитного і жовтого кольору. 3. У верхній частині на лицьовому боці бланка надруковано слово «УКРАЇНА» українською і англійською мовами, яке розміщено по обидва боки стилізованого зображення малого Державного Герба України (тризуба), виконаного фарбою блакитного і жовтого кольору. 3. У верхній частині на лицьовому боці бланка надруковано слово «УКРАЇНА» українською і англійською мовами, яке розміщено по обидва боки стилізованого зображення малого Державного Герба України (тризуба), виконаного фарбою блакитного і жовтого кольору. 4. У нижній частині на лицьовому боці бланка виконано написи у негативному зображенні «МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ» та у позитивному зображенні – «Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення». 4. У нижній частині на лицьовому боці бланка виконано написи у негативному зображенні «МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ» та у позитивному зображенні «Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення». 4. У нижній частині на лицьовому боці бланка виконано написи у негативному зображенні «МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ» та у позитивному зображенні «Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення». 5. У нижній частині на зворотному боці бланка люмінесцентними фарбами виконано напис у два рядки. Перший рядок містить напис «МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ», другий – «СПЕЦІАЛЬНИЙ БЛАНК НОТАРІАЛЬНОГО ДОКУМЕНТА». Напис з’являється під дією ультрафіолетового випромінювання. 5. У нижній частині на зворотному боці бланка люмінесцентними фарбами виконано написи у два рядки. Перший рядок містить напис «МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ», другий – «СПЕЦІАЛЬНИЙ БЛАНК НОТАРІАЛЬНОГО ДОКУМЕНТА». Напис з’являється під дією ультрафіолетового випромінювання. 5. У нижній частині на зворотному боці бланка люмінесцентними фарбами виконано написи у два рядки. Перший рядок містить напис «МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ», другий – «СПЕЦІАЛЬНИЙ БЛАНК НОТАРІАЛЬНОГО ДОКУМЕНТА». Напис з’являється під дією ультрафіолетового випромінювання. 6. У правому нижньому куті на лицьовому боці бланка міститься QR-код, під яким міститься серія, яка складається з трьох літер, та номер із шести цифр. 6. У нижньому лівому куті на лицьовому боці бланка міститься QR-код розміром 22 х 22 міліметри, під яким міститься серія, яка складається з трьох літер, та номер із шести цифр. 6. У нижньому лівому куті на лицьовому боці бланка міститься QR-код розміром 22 × 22 міліметри, під яким міститься серія, яка складається з трьох літер, та номер із шести цифр. 7. На зворотному боці по всій площині нанесено 21 зображення елемента малого Державного Герба України (тризуба), яке виконано фарбою сірого кольору. 7. На зворотному боці по всій площині нанесено 21 зображення елемента малого Державного Герба України (тризуба), яке виконано фарбою сірого кольору. 7. На зворотному боці по всій площині нанесено 21 зображення елемента малого Державного Герба України (тризуба), яке виконано фарбою сірого кольору. 8. Лицьовий бік бланка виконано фарбою жовтого і блакитного кольору, зворотний – сірого кольору. 8. Лицьовий бік бланка виконано фарбою жовтого і блакитного кольору, зворотний – сірого кольору. 8. Лицьовий бік бланка виконано фарбою жовтого і блакитного кольору, зворотний – сірого кольору. 9. Фонові зображення з обох боків бланка, які складаються з фонових сіток у вигляді хвилястих ліній змінної геометрії, виконуються офсетним друком п’ятьма фарбами як з лицьового, так і зворотного боку, з використанням технології райдужного друку з лицьового боку. 9. Фонові зображення з обох боків бланка, які складаються з фонових сіток у вигляді хвилястих ліній змінної геометрії, виконуються офсетним друком п’ятьма фарбами як з лицьового, так і зворотного боку з використанням технології райдужного друку з лицьового боку. 9. Фонові зображення з обох боків бланка, які складаються з фонових сіток у вигляді хвилястих ліній змінної геометрії, виконуються офсетним друком п’ятьма фарбами як з лицьового, так і зворотного боку з використанням технології райдужного друку з лицьового боку. 10. Спеціальний бланк нотаріального документа з обох боків має захисні елементи, виконані спеціальними фарбами відповідно до розробленої в установленому порядку схеми захисту. 10. Спеціальний бланк нотаріального документа з обох боків має захисні елементи, виконані спеціальними фарбами відповідно до розробленої в установленому порядку схеми захисту. 10. З лицьового боку, посередині бланка розміщується гільйошний візерунок з написом «МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ», надрукований невидимою у денному світлі фарбою, що набуває червоного свічення під дією ультрафіолетового випромінювання. У смужці, розташованій внизу в маскуючій сітці, термофарбою надруковано слово «Дійсний», повторене три рази, яке з’являється після натиснення пальцем або при будь-якому нагріванні бланка. 11. Для захисту від несанкціонованого тиражування та запобігання зміні (заміні) інформації QR-код, серія та номер закриті напівпрозорою дифракційною плівкою гарячого тиснення. 11. Для захисту від несанкціонованого тиражування та запобігання зміні (заміні) інформації способом гарячого пресування на лицьовому боці бланка у нижньому правому куті горизонтально нанесено оптично-електронний елемент розміром 12 х 22 міліметри, з радіусом закруглення кутів 2 міліметри. Елемент містить напис «МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ», символічне зображення малого Державного Герба України (тризуба) та оптичну металізовану наскрізну нумерацію. 11. Для захисту від несанкціонованого тиражування та запобігання зміні (заміні) інформації способом гарячого пресування на лицьовому боці бланка у нижньому правому куті горизонтально нанесено оптичний електронний елемент розміром 12 × 22 міліметри, з радіусом закруглення кутів 2 міліметри. Оптичне електронне зображення на захисному елементі створено за допомогою синтезованої технології. Сам захисний елемент виконано із застосуванням технології вибіркової деметалізації. Елемент містить напис «МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ», який має кінетичний ефект пульсації та зміни кольорів, символічне зображення малого Державного Герба України (тризуба) з ефектом мікроскульптурного зображення. Напис та зображення малого Державного Герба України повність металізовані та розміщені на прозорому фоні. Під написом «МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ» розташовано серійний номер, який знаходиться на тлі кінетичних ефектів в лініях гільйошної структури та складається з восьми знаків. Серійний номер нанесено за допомогою технології мікрометалодруку. Ліворуч від серійного номера розташовано блок мікротекстів, який сформовано зі слів «УКРАЇНА» та «UKRAINE».».

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