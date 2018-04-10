Держгеонадра без аукціонів роздало оточенню Кононенка і Авакова родовища літію, засекречені СБУ

Всі три попередньо розвідані в Україні родовища літію в 2017-2018 роках без аукціонів відійшли приватним фірмам.

Про це йдеться в розслідуванні Надії Бурдєй для програми «Наші гроші з Денисом Бігусом».

Літій – метал, який використовується в основі для батарей мобільних телефонів, комп’ютерів та електромобілів. Його ринкова вартість складає біля $20 тис/т.

В Україні попередньо розвідані три родовища: Шевченківське (Донецька область), Станкуватське і Полохівське (Кіровоградська область).

Поки що літій не добувають, а його запаси засекречені Службою безпеки України. Зроблено це було ще в 2005 році на прохання державного експерта з таємниць. Заборона на оприлюднення балансових запасів родовищ та точне розміщення покладів діє до 2020 року. Крім літію, державна таємниця розповсюджується на низку інших металів та дороцінне коміння.

У 2017 році дозвіл на видобування літію в Полохівському родовищі Держгеонадра надали компанії ТОВ «Укрлітійвидобування», а на початку 2018 року – Шевченкіське родовище отримала фірма «Петро-Консалтінг». Обидві фірми скористались схемою «апробації». Останній Кіровоградська облрада погодила спецдозвіл на видобуток літію на ділянці Добра Станкуватського родовища.

При цьому формально засекречені дані фірма «Петро-Консалтінг» сама ж озвучила, оцінивши запаси Шевченківського родовища в 14 млн т. Фірма заявила що вже веде переговори про залучення до проекту іноземного інвестора, щоб почати видобуток літію з 2021 року.

«Укрлітійвидобування» раніше належало оточення нардепа від Партії Регіонів Юрія Іванющенка та сина екс-прем’єр-міністра Микола Азарова – Олексія. Фірма через схему відчуження стало власником 120 га землі на Поллохівському літієвому родовищі. Після змінила влади отримало нових власників. Серед них Ігор Воронов – бізнес-партнер по енергетичним проектам нардепа Вадима Новинського (Опозиційний блок). В 2017 році «Держгеонадр» видало їй ліцензію на видобуток літію на Полохівському родовищі. Але видобувати тут корисну руду планує ТОВ «Українські рідкісні метали», яке намагається отримати спецдозвіл через суд. Фірма пов’язана з оточенням нардепа Ігоря Котвіцького («Народний фронт») – бізнес-партнера родини міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

В офіційному реєстрі Держгеонадр відсутня інформація про отримання «Українськими рідкісними металами» спецдозволу.

Директором «Петро-Консалтінг» працює Тарас Ігнащенко – син Володимира Ігнатенка, радника міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика.

Ігнатенко-старший є сусідом першого замголови парламентської фракції БПП Ігоря Кононенка – бізнес-партнера Петра Порошенка. У 2016 році журналісти зафіксували Ігнащенка серед тих, хто зустрічав Кононенка в аеропорту «Жуляни».

Володимир Ігнащенко також є помічником народного депутата від БПП Анатолія Матвієнка, який є рідним дядьком народного депутата з БПП, екс-голови ДУСі Сергія Березенка. Останній нині один з найвпливовіших людей в фракції БПП.



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