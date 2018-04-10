Через два роки після Грибовицької трагедії в Садового дали 4 мільйони на проект сміттєпереробного заводу

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ЛКП «Зелене місто» Львівської міської ради 27 березня за результатами тендеру замовило ТОВ «Інститут проектування «Комфортбуд» проект сміттєпереробного заводу за 4,43 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До серпня розроблять техніко-економічне обґрунтування і проект будівництва механіко-біологічного комплексу з перевантаження і переробки твердих побутових відходів, а також проведуть державну експертизу проекту.

Завод збудують по вул. Пластова, 13 на ділянці площею 6,70 га, виділеній міськрадою в січні. Він матиме потужність 240 тис т відходів на рік і працюватиме в дві зміни 320 днів на рік.

Там будуть дві сортувальні лінії, група аеробних тунелів (або закрита група приміщень для компостувальних буртів), майданчик для біофільтрів, зона виготовлення твердого відновлювального палива, зона складування / дозрівання компосту, паркінг, прохідний пункт, вагова станція, зона складування / перевантаження перероблених відходів, адміністративно-побутовий корпус на 30-40 працівників, трансформаторна підстанція, гараж / майстерня та насосна станція пожежогасіння.

Ціна угоди на 6% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 4,70 млн грн.

Раніше у березні місцеві ЗМІ писали, що французька компанія «Egis» коштом гранту від Франції розробила попередній проект сміттєпереробного заводу, який зможе переробляти 65% відходів Львова приблизно по 1 тис грн. за тонну. ЄБРР уже оголосив тендер на його будівництво та рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища за 35 млн євро.

Нагадаємо, два роки тому, в травні 2016 року сталася велика пожежа на Грибовицькому сміттєзвалищі. Тоді під завалами сміття загинули троє рятувальників, а тіло працівника полігону так і не знайшли. Львів разом із чотирма районами області втратили постійне місце для вивезення сміття.

Львівський «ІП «Комфортбуд» належить Андрію Вишневському, який також ним керує. Підписантом значиться заступник директора Володимир Бубела. Усього з 2010 року переможець отримав підрядів на 29,17 млн грн. На підтвердження досвіду фірма надала дані про проектування фабрики для виробництва авточохлів в селі Кожичі Львівської обл. для ТОВ «Бадер Україна», проектування виробничо-складських та офісних приміщень у Пустомитах під Львовом для ПП «Тектум-буд», складів для ТОВ «ФМ С Є Десна» у с. Дударків Бориспольського району Київської обл.

Дорожчим конкурентом було рівненське ТОВ «ІБК Енерготехнобуд» Олександра Сагана і Віктора Дацюка, яке не подало дані про досвід і не знижувало ціну під час аукціону.

На 43% нижчу ціну пропонувало ТОВ «Компанія «Центр Лтд» Ігоря Цитули, Галини Данилів і Ярослава Кривошиї. Останні двоє – сестра і тесть Мирослава Хом’яка, екс-директора Департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОДА. Однак фірму відхилили за відсутність двох подібних чи аналогічних договорів за останні п’ять років щодо промислових об’єктів не нижче СС2 класу наслідків загальною площею не менше 6 тис кв. м. Замість них вона подала договори з ТОВ «Глассворк Технолоджі» про передінвестиційне дослідження будівництва та експлуатації сміттєпереробного заводу на Львівщині та з ТОВ «Вейст Менеджмент Системс» про оцінку впливу на навколишнє середовище для участі того у ІІ етапі інвестиційного конкурсу щодо будівництва та експлуатації сміттєпереробного заводу на Львівщині. Комунальники не визнали їх подібними чи аналогічними.

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