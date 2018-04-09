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«Укрспирт» замовив горілки і настоянок «Nemiroff» ще на 12 мільйонів

09 Квітня 2018

ДП «Укрспирт» 2 березня уклало угоду з ТОВ «ЛВН Лімітед» про поставку лікеро-горілчаних виробів на 12,00 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч для Немирівського місця провадження діяльності на умовах FCA поставлять 43 найменування горілок і настоянок під ТМ «Nemiroff», перелік яких із цінами наведено у таблиці нижче. Доставку зі складу продавця в мережу магазинів у Немирові Вінницької області здійснюватиме замовник за власний кошт із подальшим поверненням брендованих піддонів продавцю, заставна вартість яких становить 150 грн./шт. із ПДВ.

Найдорожчою була горілка «Лєкс Ультра» по 244 грн. за пляшку об’ємом 0,7 л. В інтернет-магазинах вона продається за вищою на чверть роздрібною ціною 303 грн.

У січні «Укрспирт» замовляв її «ЛВН Лімітед» за такою ж ціною. А в лютому 2017 року вона коштувала 207 грн., що на 18% дешевше. Однак протягом року до договору п’ять разів вносили зміни додатковими угодами, доки в листопаді 2017 року її ціна не сягнула 235 грн. Така зміна ціни може пояснюватися тим, що у вересні 2017 року в Україні зросли мінімальні ціни на алкоголь, тож лікеро-горілчані вироби подорожчали на 14-19%.

Засновником вінницької «ЛВН Лімітед» є компанія «Немірофф интеллектьюал проперті істеблішмент» (Ліхтенштейн), а директором – Юрій Сорочинський.

Найменування товару Ціна, грн./од. із ПДВ і акцизом
Горілка особлива «Лєкс Ультра» 0,7 244,44
Горілка особлива «Лєкс» 0,7 235,14
Сувенірний набір моно «Лєкс» 0,7 235,14
Горілка особлива «Немирів» 1,75 Штофографін 204,12
Сувенірний набір моно «Nemiroff Преміум» Преміум 0,7 (3 стопки) 181,20
Горілка особлива «Лєкс» 0,5 173,94
Настоянка «Українська медова з перцем» Штоф 1,0 136,44
Горілка особлива «Nemiroff Преміум» Преміум 0,7 135,12
Настоянка «Nemiroff Преміум Журавлина» Преміум 0,7 135,12
Горілка особлива «Немирів» Штоф 1,0 126,72
Горілка особлива «Nemiroff Делікат м’яка» Штоф 1,0 126,72
С/Н продукції ТМ Nemiroff Настоянка гірка «Українська медова з перцем» 0,7 Штоф (графін) 125,88
С/Н продукції ТМ Nemiroff Горілка особлива «Немирів» 0,7 Штоф (графін) 122,70
С/Н продукції ТМ Nemiroff Горілка особлива «Nemiroff Делікат м’яка» 0,7 Штоф (графін) 122,70
Горілка особлива «Nemiroff Преміум» Преміум 0,5 100,62
Горілка особлива «Дістінкт Екстра М’який» 0,7 97,62
Настоянка «Українська медова з перцем» Штоф 0,7 96,42
Горілка особлива «Немирів» Штоф 0,7 89,52
Горілка особлива «Nemiroff Делікат м’яка» Штоф 0,7 89,52
Настоянка «Nemiroff Делікат Бурштин» Штоф 0,7 81,72
Настоянка «Українська медова з перцем» Штоф 0,5 70,26
Настоянка «Nemiroff Зелене яблуко» Штоф 0,5 38,00% 66,66
Настоянка «Nemiroff Груша» Штоф 0,5 38,00% 66,66
Настоянка «Nemiroff Персик» Штоф 0,5 38,00% 66,66
Горілка особлива «Немирів» Штоф 0,5 64,98
Горілка особлива «Nemiroff Делікат м’яка» Штоф 0,5 64,98
Горілка особлива «Nemiroff Лайт» Штоф 0,5 64,98
Настоянка «Nemiroff Делікат Бурштин» Штоф 0,5 59,52
Настоянка «Лимон- Nemiroff « Плоска 0,5 58,92
Горілка особлива «Пшениця українська відбірна» Плоска 0,5 58,68
Настоянка «Немирівська Корінь калгану» Плоска 0,5 57,06
Настоянка «Клюква на коньяку Nemiroff « Штоф 0,5 56,82
Настоянка «Українська медова з перцем» Штоф 0,37 55,20
Горілка особлива «Немирів» Штоф 0,37 51,30
Горілка особлива «Nemiroff Делікат м’яка» Штоф 0,37 51,30
Настоянка «Nemiroff Делікат Бурштин» Штоф 0,37 48,24
Горілка особлива «Пшениця українська відбірна» Плоска 0,37 45,90
Горілка особлива «Пшениця українська відбірна» Плоска 0,25 31,02
Настоянка «Українська медова з перцем» Штоф 0,2 30,60
Настоянка «Лимон- Nemiroff « Плоска 0,25 29,46
Горілка особлива «Немирів» Штоф 0,2 28,62
Настоянка «Немирівська Корінь калгану» Плоска 0,25 28,50
Горілка особлива «Немирів» Штоф 0,1 16,26

 

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