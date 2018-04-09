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«Укрпошта» замовила туркам американських терміналів на 31 мільйон

09 Квітня 2018

ПАТ «Укрпошта» 13 лютого за результатами тендеру уклало угоду з ТОВ «Сервус Сістемз Інтегрейшн» про закупівлю термінального обладнання для обслуговування операцій з використанням електронних платіжних засобів на 31,11 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2020 року поставлять 5 тис комплектів із POS-терміналів та виносних клавіатур:

  • 2 500 шт. – термінал VeriFone EVO VX 520 GSM/GPRS Ethernet/Dial-up, клавіатура VeriFone PP1000SE v3 CTLS USB із кабелем підключення, софт, блок живлення, чековий папір, кабелі Ethernet і USB по 6 600 грн/к-т;
  • 2 500 шт. – термінал VeriFone EVO VX 520 COMBO Ethernet/Dial-up, клавіатура VeriFone PP1000SE v3 CTLS USB із кабелем підключення, софт, блок живлення, чековий папір, кабелі Ethernet і USB по 5 843 грн./к-т.

Обладнання виробляє компанія «Verifone Inc.» (США) у Китаї та Малайзії.

У Росії термінали VeriFone Vx520 без додаткового обладнання продають по 18-26 тис руб., або 8-12 тис грн. У Казахстані вони коштують 94111 тис тенге, або 8-9 тис грн.

Імпортна складова договору прив’язана за формулою до курсу валют. Товар оплатять на 40% протягом місяця після поставки, а решту – протягом місяця після його встановлення обладнання виконавцем у відділеннях пошти. Також «Сервус Сістемз Інтегрейшн» забезпечить гарантійне обслуговування протягом двох років після встановлення.

Забезпечення виконання договору становить 3%.
Ціна угоди на 4% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 32,50 млн грн.

Засновниками київської «Сервус Сістемз Інтегрейшн» є фірма «Сервук Білішим Текноложилері Анонім Шіркеті» (Туреччина) та турки Хепкарабеллі Альп, Актай Еміне Лейла, Армаго Роландо, Атакан Мехмет Алев, Едін Мехмет Назіф, Озеркан Айкут. Нині директором є Галина Слуцька, проте колись ним керував Мамедлi Ельнура Сарвар Кизи. Зараз він очолює ТОВ «Прінтек Україна Ел.Ел.Сі.» кіпрської «Прінтек Холдінгз Лімітед», яке в 2016 році вдвадорога продало «Ощадбанку» телевізори, а також відоме як постачальник вживаних банкоматів для «Укргазбанку».

Усього з 2010 року переможець отримав підрядів на 57,00 млн грн.

Єдиним допущеним конкурентом було ТОВ «Захищені транзакції» французької компанії «Ingenico Group S.A.», директором якого є Піотр Станіслав Вас, а підписантом – Олег Жуков. За даними системи «YouControl», у 2016 році засновником суперника був багамський офшор «Дітел, Інк.», який нині володіє ПрАТ «Банкомзв’язок», а перед ним – голова наглядової ради того ж «Банкомзв’язку» В’ячеслав Старіков.

Компанію «Tactilion Llp» (раніше «Atom Technology Llp», Британія) не допустили до торгів, бо вона нібито не підтвердила, що є партнером чи авторизованим представником розробника софту ТОВ «Транзакційні системи» (Росія). Також вона начебто не надала довідки про дійсні сертифікати EMV Level 1 для термінального обладнання без обмежень, підтримку безконтактних платежів Mastercard Сontactless версії не нижче 3.0 і VCPS версії не нижче 2.1, а також про наявність у клавіатур сертифікації PCI PTS V3.0 або вище.

Закупівлю провели з другої спроби. Перший тендер відмінили через нестачу учасників після відхилення і «Захищених транзакцій» також за відсутність сертифікату PA DSS.

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