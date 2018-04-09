НОВИНИ

09.04.2018

«Укрспирт» замовив горілки і настоянок «Nemiroff» ще на 12 мільйонів

«Укрпошта» замовила туркам американських терміналів на 31 мільйон

Харків’яни виграли 143 мільйони на утримання доріг Полтави із коштовною сіллю

Ізмаїльські портовики купили кросовер Hyundai Grand Santa за 1,3 мільйона

Освітяни Мар’їнки віддадуть ще 5 мільйонів за вугілля по накрученим знайомими фірмами цінам

Комунальники Слов’янська замовили тролейбус «Чернігівському автозаводу», забаненому за змову

08.04.2018

В Україні справді перестали саджати злочинців – дані Держстату (інфографіка)

07.04.2018

НАБУ після сюжету «Наших грошей з Денисом Бігусом» відкрило справу за квартирний обмін військових

06.04.2018

Частину ЗАлКу задешево купило оточення Кропачова та заступника Авакова

«Селидіввугілля» втридорога замовило підшипників на 13 мільйонів

Дарницька ТЕЦ за 8 мільйонів вивезе під Києв золу, якою забруднює Дніпро

АМКУ оштрафував та забанив фірми екс-депутата, які розіграли мільйон на закупівлі брикетів для освітян

«Укравтодор» найняв поляків контролювати ремонт прикордонних доріг за 1% від ціни ремонту (прайс)

Поліція підозрює комунальників Кличка у розтраті коштів на розчищенні Дарницького каналу за 18 мільйонів

Маріупольська мерія замовила телепіару на 2 мільйони (прайс)

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Фабула справи НАБУ про скупку облігацій ДТЕК інвесткомпанією ICU, що обслуговує Порошенка – судова ухвала
23.03.2018

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
07.02.2018

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018

За що АМКУ оштрафував «Євротерминал», який заробляє мільйони підняттям шлагбауму на монопольній дорозі в Одеський порт
03.01.2018

Постанова Печерського суду, в якій Генпрокуратура називає «Kroll» співучасником розкрадання «Приватбанку»
21.12.2017

Харків’яни виграли 143 мільйони на утримання доріг Полтави із коштовною сіллю

09 Квітня 2018

Управління ЖКГ виконавчого комітету Полтавської міської ради 3 квітня за результатами тендеру замовило ТОВ «Механізований будівельний центр» послуги з утримання доріг, об’єктів благоустрою і зелених насаджень на 143,08 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

На поточний рік замовили зимове і літнє утримання, прибирання сміття, косіння трави, обслуговування біо-туалетів, очищення мереж зливової каналізації тощо.

За підсумковою відомістю ресурсів, звичайна сіль коштує 1 600 грн./т, а сіль із протизлежувальною добавкою – 1 900 грн./т (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки). Це на чверть дорожче від минулорічних цін від цієї ж фірми, які становили відповідно 1 270 грн./т і 1 550 грн./т.

У лютому-березні комунальники Кременчука на Полтавщині замовили сіль вищого ґатунку помелу 3 із протизлежувальною добавкою до 150 г/т без пакування по 952 грн./т із ПДВ. Її поставлятимуть залізницею на умовах DDP і DAP, тобто коштом продавця. Без урахування 20% податку це дорівнює 793 грн./т, що вдвічі дешевше від нинішніх торгів.

Натомість ціна природного рядового піску в 150 грн./куб. м на третину вища від торішньої ціни у 112 грн./куб. м, але відповідає ринковому рівню.

Забезпечення виконання договору становить 1,00 млн грн., але не більше 5%.

Ціна угоди на 0,5% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 143,82 млн грн.

«Механізований будівельний центр» зареєстровано у Харкові на Олександра Яковенка, директором є Микола Мирошниченко. Усього з лютого 2015 року фірма виграла торгів на 120,73 млн грн.

Яковенко також володіє харківським ТОВ «Променергобуд Україна», яким керує Олександр Кураксін. Воно вказувало на тендерах номер телефону (057) 731-20-76, яким користувалося ПП «Харківспецбудмеханізація-7» Інни Морозової.

Фірмою «Харківспецбудмеханізація-7» раніше керував Олександр Дуравкін – засновник харківського ТОВ «Будгарант-7», яке неодноразово програвало нинішньому єдиному конкуренту – ПАТ «Управління механізації будівництва №23» Олексiя Абросiмова, Юрія та Олени Шляхти з Полтавщини.

Цього разу «УМБ №23» пропонувало на 0,07% нижчу ціну. Однак його відхилили через не подані документи переможця та довідку про відсутність податкової заборгованості.

Юрій Шляхта – екс-депутат Харківської облради («Батьківщина»). У 2015 році він ішов у Харківську міськраду від партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність».

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги |

НАШІ БЛОГИ

Іванчук і голова АМКУ рятують Ахметова від кари за зловживацький монополізм
30 Березня 2018

Міністр Данилюк особисто пробив дно для лотерейної монополії «бппшників»
29 Березня 2018

НОВИНИ РЕГІОНІВ

09.04.2018

Вінниця «Укрспирт» замовив горілки і настоянок «Nemiroff» ще на 12 мільйонів

Полтава Харків’яни виграли 143 мільйони на утримання доріг Полтави із коштовною сіллю

Одеса Ізмаїльські портовики купили кросовер Hyundai Grand Santa за 1,3 мільйона

Донецьк Освітяни Мар’їнки віддадуть ще 5 мільйонів за вугілля по накрученим знайомими фірмами цінам

Донецьк Комунальники Слов’янська замовили тролейбус «Чернігівському автозаводу», забаненому за змову

06.04.2018

Запоріжжя Частину ЗАлКу задешево купило оточення Кропачова та заступника Авакова

Донецьк «Селидіввугілля» втридорога замовило підшипників на 13 мільйонів

Київ Дарницька ТЕЦ за 8 мільйонів вивезе під Києв золу, якою забруднює Дніпро

Хмель АМКУ оштрафував та забанив фірми екс-депутата, які розіграли мільйон на закупівлі брикетів для освітян

Львів «Укравтодор» найняв поляків контролювати ремонт прикордонних доріг за 1% від ціни ремонту (прайс)

Київ Поліція підозрює комунальників Кличка у розтраті коштів на розчищенні Дарницького каналу за 18 мільйонів

Донецьк Маріупольська мерія замовила телепіару на 2 мільйони (прайс)

Житомир Оточення «найліпшого друга» генпрокурора почало підготовку до видобутку берилію в заповіднику

Ужгород Ужгородська райрада купила автівку Skoda Superb за мільйон

05.04.2018

Луганськ Структури «регіоналів» підремонтують автівки луганських поліцейських за 1,4 мільйони

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ