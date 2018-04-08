В Україні справді перестали саджати злочинців – дані Держстату (інфографіка)

Погіршення ситуації з покаранням злочинців – це не міф. Ось дані Держслужби статистики за 1990-2016 роки.

Кількість засуджених на тисячу злочинів

Тут згадується так званий Кодекс Портнова – новий Кримінальний процесуальний кодекс, прийнятий у 2012 році при Віктору Януковичу. Значні послаблення для злочинців дали про себе знати вже наступного року і прогресія продовжилась і після Майдану при Петру Порошенку.

Аналогічна картина але з іншими особливостями спостерігається і не у кримінальному секторі покарань – в адміністративній відповідальності.

Кількість осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності, на тисячу злочинів

Рік Всього виявлено злочинів (дані Генпрокуратури) Всього засуджено осіб (дані Державної судової адміністрації) Кількість осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності, (тис. осіб) 1990 369809 104199 6515,9 1991 405516 108553 7841,5 1992 480478 115260 9723,9 1993 539299 152878 11767,1 1994 572147 174959 15997,7 1995 641860 212915 22400,6 1996 617262 242124 14950,9 1997 589208 237790 14232,1 1998 575982 232598 13330,7 1999 558716 222239 10542,0 2000 567795 230903 9395,4 2001 514597 202609 6384,1 2002 460389 194212 6472,4 2003 566350 201081 7097,3 2004 527812 204794 7013,7 2005 491754 176934 6370,3 2006 428149 160865 7677,9 2007 408170 152772 8867,5 2008 390162 146858 9874,9 2009 439459 146383 8280,5 2010 505371 168774 8854,1 2011 520218 154356 6709,9 2012 447147 162881 4621,1 2013 563560 122973 4249,9 2014 529139 102170 2657 2015 565182 94798 1984,6 2016 592604 76217 2183,6

Тут ви можете скачати у форматі ексель дані про злочини та покарання від Укрстату.

Юрій Ніколов, «Наші гроші»

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