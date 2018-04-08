В Україні справді перестали саджати злочинців – дані Держстату (інфографіка)

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018
08 Квітня 2018
Погіршення ситуації з покаранням злочинців – це не міф. Ось дані Держслужби статистики за 1990-2016 роки.
Тут згадується так званий Кодекс Портнова – новий Кримінальний процесуальний кодекс, прийнятий у 2012 році при Віктору Януковичу. Значні послаблення для злочинців дали про себе знати вже наступного року і прогресія продовжилась і після Майдану при Петру Порошенку.
Аналогічна картина але з іншими особливостями спостерігається і не у кримінальному секторі покарань – в адміністративній відповідальності.
|Рік
|Всього виявлено злочинів (дані Генпрокуратури)
|Всього засуджено осіб (дані Державної судової адміністрації)
|Кількість осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності, (тис. осіб)
|1990
|369809
|104199
|6515,9
|1991
|405516
|108553
|7841,5
|1992
|480478
|115260
|9723,9
|1993
|539299
|152878
|11767,1
|1994
|572147
|174959
|15997,7
|1995
|641860
|212915
|22400,6
|1996
|617262
|242124
|14950,9
|1997
|589208
|237790
|14232,1
|1998
|575982
|232598
|13330,7
|1999
|558716
|222239
|10542,0
|2000
|567795
|230903
|9395,4
|2001
|514597
|202609
|6384,1
|2002
|460389
|194212
|6472,4
|2003
|566350
|201081
|7097,3
|2004
|527812
|204794
|7013,7
|2005
|491754
|176934
|6370,3
|2006
|428149
|160865
|7677,9
|2007
|408170
|152772
|8867,5
|2008
|390162
|146858
|9874,9
|2009
|439459
|146383
|8280,5
|2010
|505371
|168774
|8854,1
|2011
|520218
|154356
|6709,9
|2012
|447147
|162881
|4621,1
|2013
|563560
|122973
|4249,9
|2014
|529139
|102170
|2657
|2015
|565182
|94798
|1984,6
|2016
|592604
|76217
|2183,6
Тут ви можете скачати у форматі ексель дані про злочини та покарання від Укрстату.
Юрій Ніколов, «Наші гроші»
Tеги | Корупція, Порошенко, Прокуратура, Суди, Хіт-парад, Янукович