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НАБУ після сюжету «Наших грошей з Денисом Бігусом» відкрило справу за квартирний обмін військових

07 Квітня 2018

Національне антикорупційне бюро України підозрює командування Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту (ДССТ) та військової частини 195 Центральної бази ДССТ в незаконних діях під час будівництва житла для військовослужбовців.

Про це повідомляють «Наші гроші з Денисом Бігусом», після розслідування яких НАБУ відкрило кримінальне провадження №52018000000000234 від 14.03.2018р.

Справу відкрито за ч. 5 ст. 191 – розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем. Кримінальний кодекс передбачає покарання за цей злочин у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

НАБУ розслідує умови та виконання інвестиційної угоди, яку уклали частина 195 Центральної бази ДССТ та ТОВ «Фонд девелопмент груп» щодо  будівництва житлового комплексу для військовослужбовців. Будівництво йде на вул. Магнітогорська, 5 у Деснянському районі Києва. Тут на 8 га, що належать військовим, збудують 10 будинків по 25 поверхів. Цілий квартал з паркінгами, зоною барбекю, спортзалами. Загалом з’явиться 4455 квартир. З них військові отримають 150, тобто 3,3%. Хоча експерти стверджують, що в цьому районі військові повинні були отримати не менше 10%.

Пізніше міністр оборони Степан Полторак поставив завдання переглянути невигідну для військових угоду.

Засновник ТОВ «Фонд девелопмент груп» є «Омніа трейдінг лтд» (Сполучене Королівство), а директор – Вікторія Гречана. Вона також оформлена у декількох інших будівельних фірмах. Зокрема, одне з таких підприємств ТОВ «Фортабуд» за подібною схемою будує житловий комплекс «Чарівне місто», що здійснюється під егідою держкорпорації «Укрбуд», президентом якого був теперішній нардеп з фракції «Воля народу» Максим Микитась.

Проектувальником будівництва на вул. Магнітогорська, 5 є «Укрбуд девелопмент». Микитась в декларації вказував, що є бенефіціаром «Укрбуд девелопмент».

Адміністрацію ДССТ майже 15 років очолює Микола Мальков. У Києві він має три квартири. В декларації генерал також вказав недобудований садовий будиночок у 60 кв м, який в реальності має площу приблизно на 400 кв м, і за словами Малькова, записаний на сина.

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