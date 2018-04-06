«Укравтодор» найняв поляків контролювати ремонт прикордонних доріг за 1% від ціни ремонту (прайс)

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018
06 Квітня 2018
Державне агентство автомобільних доріг України 11 вересня за результатами тендеру уклало угоду зі спільним підприємством «B-Act Sp. z o.o.» і «Prokom Construction Sp. z o.o.» (Польща) про консультаційні послуги у галузях інженерії та будівництва на 899 тис євро, або 28,26 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Договір був оприлюднений замовником лише через півроку після підписання – 4 квітня.
На строк до кінця 2022 року замовили технічний нагляд за проектуванням та виконанням робіт із капітального ремонту автодоріг загальною довжиною 145 км:
Дороги ремонтуватимуть за проектом «Розвиток прикордонної дорожньої інфраструктури на українсько-польському кордоні» коштом кредиту від Польщі на 100,00 млн євро. Отже, на технагляд піде близько 1%, а решта – на ремонт. Усі тендери виграли польські фірми, бо за умовами позики на товари з Польщі має піти не менше 60% від ціни контрактів.
Вартість угоди включає 812 тис євро винагороди експертам і 88 тис євро відшкодування витрат на оренду офісів: головного по 1 500 євро і польового по 653 євро на місяць.
Найдорожчими є послуги директора проекту/інженера Маріана Вержбовські та головного інженера-проектанта Влоджімежа Левовські по 10 тис євро на місяць. Далі йдуть два невідомі інженери-проектанти зі ставками 5 тис євро і 5 674 євро та інженер з охорони довкілля Юрій Кириленко зі ставкою 3 500 євро на місяць.
Період відповідальності інженера за дефекти становить 16 місяців для доріг Т-14-04 і Т-14-18 та два роки для решти.
Ціна угоди вдвічі нижча від очікуваної вартості закупівлі в 1,70 млн євро.
Засновниками «B-Act Sp. z o.o.» є Władysław Białachowski та Aleksandra Białachowska.
Конкурентами були польські «MGGP Sp. A.» і «ZBM Inwestor Zastępczy Sp. A.».
Остання скаржилася на переможця в АМКУ, але оплатила скаргу не на той рахунок.
Три інші компанії з Польщі не допустили до аукціону за відсутність деяких документів. «TPF Sp. z o.o.» не подала довідки про обладнання і субпідрядників, фінансові звіти за 2014-2016 роки та гарантійний лист, «Egis Polska Inżynieria Sp. z o.o.» – довідку про аналогічний договір за останні п’ять років і резюме директора проекту, а «Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o.» – довідку про обладнання і фінансові звіти за 2014-2016 роки.
|Посада
|Ставка, євро на місяць
|Часові витрати на людину, місяць
|Сума, євро
|Місце
|Ключові експерти
|Директор проекту/інженер Маріан Вержбовські
|10 000,00
|3,60
|36 000
|Домашній офіс
|10 000,00
|2,40
|24 000
|Ділянка
|Головний інженер-проектант Влоджімеж Левовські
|10 000,00
|1,20
|12 000
|Домашній офіс
|10 000,00
|0,80
|8 000
|Ділянка
|Головний інженер-резидент Іренеуш Граско
|0,00
|0,00
|0
|Домашній офіс
|2 836,88
|32,00
|90 780
|Ділянка
|Головний інженер з матеріалів Зіновій Кутерещин
|0,00
|0,00
|0
|Домашній офіс
|1 891,25
|29,00
|54 846
|Ділянка
|Головний інженер по мостах Анатолій Костенко
|0,00
|0,00
|0
|Домашній офіс
|1 891,25
|29,00
|54 846
|Ділянка
|Інженер з охорони довкілля Юрій Кириленко
|3 500,00
|2,40
|8 400
|Домашній офіс
|3 500,00
|1,60
|5 600
|Ділянка
|Неключові експерти
|Заступник інженера-резидента
|0,00
|0,00
|0
|Домашній офіс
|1 000,00
|32,00
|32 000
|Ділянка
|Заступник інженера-резидента
|0,00
|0,00
|0
|Домашній офіс
|800,00
|32,00
|25 600
|Ділянка
|Заступник інженера-резидента
|0,00
|0,00
|0
|Домашній офіс
|536,88
|23,00
|12 348
|Ділянка
|Інженер-проектант
|0,00
|0,00
|0
|Домашній офіс
|5 000,00
|2,00
|10 000
|Ділянка
|Інженер-проектант
|0,00
|0,00
|0
|Домашній офіс
|5 673,58
|1,00
|5 674
|Ділянка
|Інженер з матеріалів
|0,00
|0,00
|0
|Домашній офіс
|1 000,00
|29,00
|29 000
|Ділянка
|Інженер з матеріалів
|0,00
|0,00
|0
|Домашній офіс
|950,00
|29,00
|27 550
|Ділянка
|Інженер з матеріалів
|0,00
|0,00
|0
|Домашній офіс
|536,88
|20,00
|10 738
|Ділянка
|Дорожній інженер
|0,00
|0,00
|0
|Домашній офіс
|1 000,00
|29,00
|29 000
|Ділянка
|Дорожній інженер
|0,00
|0,00
|0
|Домашній офіс
|807,00
|29,00
|23 403
|Ділянка
|Інженер-мостовик
|0,00
|0,00
|0
|Домашній офіс
|1 000,00
|29,00
|29 000
|Ділянка
|Інженер-мостовик
|0,00
|0,00
|0
|Домашній офіс
|827,00
|29,00
|23 983
|Ділянка
|Кошторисник
|0,00
|0,00
|0
|Домашній офіс
|1 000,00
|29,00
|29 000
|Ділянка
|Кошторисник
|0,00
|0,00
|0
|Домашній офіс
|291,20
|29,00
|8 445
|Ділянка
|Кошторисник
|0,00
|0,00
|0
|Домашній офіс
|591,02
|20,00
|11 820
|Ділянка
|Геодезист
|0,00
|0,00
|0
|Домашній офіс
|709,22
|29,00
|20 567
|Ділянка
|Геодезист
|0,00
|0,00
|0
|Домашній офіс
|709,22
|29,00
|20 567
|Ділянка
|Інспектор з технічного нагляду
|0,00
|0,00
|0
|Домашній офіс
|1 000,00
|29,00
|29 000
|Ділянка
|Інспектор з технічного нагляду
|0,00
|0,00
|0
|Домашній офіс
|1 000,00
|29,00
|29 000
|Ділянка
|Інспектор з технічного нагляду
|0,00
|0,00
|0
|Домашній офіс
|541,25
|29,00
|15 696
|Ділянка
|Інспектор з технічного нагляду
|0,00
|0,00
|0
|Домашній офіс
|541,25
|20,00
|10 825
|Ділянка
|Лаборант
|0,00
|0,00
|0
|Домашній офіс
|472,81
|29,00
|13 712
|Ділянка
|Лаборант
|0,00
|0,00
|0
|Домашній офіс
|472,81
|29,00
|13 712
|Ділянка
|Спеціаліст з соціальних питань та довкілля
|0,00
|0,00
|0
|Домашній офіс
|472,81
|29,00
|13 712
|Ділянка
|Перекладач/Секретар
|0,00
|0,00
|0
|Домашній офіс
|900,00
|29,00
|26 100
|Ділянка
|Перекладач/Секретар
|0,00
|0,00
|0
|Домашній офіс
|354,61
|29,00
|10 284
|Ділянка
|Перекладач/Секретар
|0,00
|0,00
|0
|Домашній офіс
|354,61
|20,00
|7 092
|Ділянка
|Загальна вартість
|812 300
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