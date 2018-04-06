Маріупольська мерія замовила телепіару на 2 мільйони (прайс)

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018
06 Квітня 2018
Маріупольська міська рада 4 квітня за результатами відкритих торгів замовила ТОВ «ТРКК “Сигма”» та ТОВ «Телерадіокомпанія “ТВ-7”» послуги з інформаційного висвітлення власної діяльності на міських каналах за 1,84 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».
У межах закупівлі Маріупольська міськрада сформувала вісім лотів, шість з яких вдалось успішно завершити. Виконавцями по двох лотах стало ТРКК «Сигма» (888,3 тис. грн), по чотирьох – Телерадіокомпанія «ТВ-7» (948,82) (детальніше у таблиці нижче).
Два неуспішні лоти, на які не подався жоден учасник, стосувались проведення інтерактивного спілкування мешканців міста з депутатами міськради у прямому ефірі та підготовка спец репортажів з підвищення іміджу робочих професій у прайм-таймовий час.
Нагадаємо, міським головою Маріуполя є Вадим Бойченко, який раніше працював директором з персоналу «Маріупольського меткомбінату ім. Ілліча», дружина Бойченка працює у «Метінвест Холдингу».
|Підрядник
|Пропозиція
|Вартість, грн з ПДВ
|ТРКК «Сигма»
|Програма «Троеточие», тривалість – 38 хв.
23 програми у прямому ефірі (кожної п’ятниці)
23 програми у повторі (кожної суботи)
Формат програми: спілкування спікерів від Маріупольської міськради та її виконавчих органів з ведучим по рубриках.
|29731,2 (програма)
∑ = 683,82 тис.
|Програма «Спецтема. Місто Марії»,
тривалість – 10 хв.
24 програми (кожної п’ятниці)
24 програми у повторі (кожної суботи)
Формат програми: Підсумкова передача за тиждень, під час якої спікер від влади та ведучий програми будуть обговорювати головну тему тижня «Спецтема. Місто Марії»
|8520 (програма)
∑ = 204,48 тис.
|Телерадіокомпанія «ТВ-7»
|Створення промо-роликів про Маріуполь
10 роликів
|25599,99 (ролик)
∑ = 256 тис.
|Створення звітних роликів
10 роликів
Тривалість – до 2-х хв.
|26 802 (ролик)
∑ = 268,02 тис.
|Створення таймлапсів
30 програм
Тривалість – до 12 год.
Формат програми: зйомки проводяться під час знакових для Маріуполя подій під час зміни доби на краєвидах міста
|9 900 (програма)
∑ = 297 тис.
|Проведення опитування серед громадян
30 опитувань (програм)
Хронометраж – 6-7 хв.
Кількість виходів – до 10 разів на день
Формат програми: опитування проводяться серед цільової аудиторії, якщо тема стосується вузького питання і в місцях масового скупчення людей
|4 260 (опитування)
∑ = 127,8 тис.
|Відсутні пропозиції
|Програма у прямому ефірі, яка передбачає інтерактивне спілкування мешканців міста з депутатами міської ради
|Очікувана вартість 290 тис. грн
|Спецрепортаж поза блоком новин з підвищення іміджу робочих професій у прайм-таймовий час
|Очікувана вартість 200 тис. грн
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