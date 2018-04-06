Маріупольська мерія замовила телепіару на 2 мільйони (прайс)

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06 Квітня 2018

Маріупольська міська рада 4 квітня за результатами відкритих торгів замовила ТОВ «ТРКК “Сигма”» та ТОВ «Телерадіокомпанія “ТВ-7”» послуги з інформаційного висвітлення власної діяльності на міських каналах за 1,84 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

У межах закупівлі Маріупольська міськрада сформувала вісім лотів, шість з яких вдалось успішно завершити. Виконавцями по двох лотах стало ТРКК «Сигма» (888,3 тис. грн), по чотирьох – Телерадіокомпанія «ТВ-7» (948,82) (детальніше у таблиці нижче).

Два неуспішні лоти, на які не подався жоден учасник, стосувались проведення інтерактивного спілкування мешканців міста з депутатами міськради у прямому ефірі та підготовка спец репортажів з підвищення іміджу робочих професій у прайм-таймовий час.

Нагадаємо, міським головою Маріуполя є Вадим Бойченко, який раніше працював директором з персоналу «Маріупольського меткомбінату ім. Ілліча», дружина Бойченка працює у «Метінвест Холдингу».

Підрядник Пропозиція Вартість, грн з ПДВ
ТРКК «Сигма» Програма «Троеточие», тривалість – 38 хв.

23 програми у прямому ефірі (кожної п’ятниці)

23 програми у повторі (кожної суботи)

Формат програми: спілкування спікерів від Маріупольської міськради та її виконавчих органів з ведучим по рубриках.

 29731,2 (програма)

 

∑ = 683,82 тис.
Програма «Спецтема. Місто Марії»,

тривалість – 10 хв.

24 програми (кожної п’ятниці)

24 програми у повторі (кожної суботи)

Формат програми: Підсумкова передача за тиждень, під час якої спікер від влади та ведучий програми будуть обговорювати головну тему тижня «Спецтема. Місто Марії»

 8520 (програма)

∑ = 204,48 тис.
Телерадіокомпанія «ТВ-7» Створення промо-роликів про Маріуполь

10 роликів
Тривалість – до 2-х хв.

 25599,99 (ролик)

∑ = 256 тис.
Створення звітних роликів

10 роликів

Тривалість – до 2-х хв.

 26 802 (ролик)

∑ = 268,02 тис.
Створення таймлапсів

30 програм

Тривалість – до 12 год.

Формат програми: зйомки проводяться під час знакових для Маріуполя подій під час зміни доби на краєвидах міста

 9 900 (програма)

∑ = 297 тис.
Проведення опитування серед громадян

30 опитувань (програм)

Хронометраж – 6-7 хв.

Кількість виходів – до 10 разів на день

Формат програми: опитування проводяться серед цільової аудиторії, якщо тема стосується вузького питання і в місцях масового скупчення людей

 4 260 (опитування)

∑ = 127,8 тис.
Відсутні пропозиції Програма у прямому ефірі, яка передбачає інтерактивне спілкування мешканців міста з депутатами міської ради Очікувана вартість 290 тис. грн
Спецрепортаж поза блоком новин з підвищення іміджу робочих професій у прайм-таймовий час Очікувана вартість 200 тис. грн

 

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