Маріупольська мерія замовила телепіару на 2 мільйони (прайс)

Маріупольська міська рада 4 квітня за результатами відкритих торгів замовила ТОВ «ТРКК “Сигма”» та ТОВ «Телерадіокомпанія “ТВ-7”» послуги з інформаційного висвітлення власної діяльності на міських каналах за 1,84 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

У межах закупівлі Маріупольська міськрада сформувала вісім лотів, шість з яких вдалось успішно завершити. Виконавцями по двох лотах стало ТРКК «Сигма» (888,3 тис. грн), по чотирьох – Телерадіокомпанія «ТВ-7» (948,82) (детальніше у таблиці нижче).

Два неуспішні лоти, на які не подався жоден учасник, стосувались проведення інтерактивного спілкування мешканців міста з депутатами міськради у прямому ефірі та підготовка спец репортажів з підвищення іміджу робочих професій у прайм-таймовий час.

Нагадаємо, міським головою Маріуполя є Вадим Бойченко, який раніше працював директором з персоналу «Маріупольського меткомбінату ім. Ілліча», дружина Бойченка працює у «Метінвест Холдингу».

Підрядник Пропозиція Вартість, грн з ПДВ ТРКК «Сигма» Програма «Троеточие», тривалість – 38 хв. 23 програми у прямому ефірі (кожної п’ятниці) 23 програми у повторі (кожної суботи) Формат програми: спілкування спікерів від Маріупольської міськради та її виконавчих органів з ведучим по рубриках. 29731,2 (програма) ∑ = 683,82 тис. Програма «Спецтема. Місто Марії», тривалість – 10 хв. 24 програми (кожної п’ятниці) 24 програми у повторі (кожної суботи) Формат програми: Підсумкова передача за тиждень, під час якої спікер від влади та ведучий програми будуть обговорювати головну тему тижня «Спецтема. Місто Марії» 8520 (програма) ∑ = 204,48 тис. Телерадіокомпанія «ТВ-7» Створення промо-роликів про Маріуполь 10 роликів

Тривалість – до 2-х хв. 25599,99 (ролик) ∑ = 256 тис. Створення звітних роликів 10 роликів Тривалість – до 2-х хв. 26 802 (ролик) ∑ = 268,02 тис. Створення таймлапсів 30 програм Тривалість – до 12 год. Формат програми: зйомки проводяться під час знакових для Маріуполя подій під час зміни доби на краєвидах міста 9 900 (програма) ∑ = 297 тис. Проведення опитування серед громадян 30 опитувань (програм) Хронометраж – 6-7 хв. Кількість виходів – до 10 разів на день Формат програми: опитування проводяться серед цільової аудиторії, якщо тема стосується вузького питання і в місцях масового скупчення людей 4 260 (опитування) ∑ = 127,8 тис. Відсутні пропозиції Програма у прямому ефірі, яка передбачає інтерактивне спілкування мешканців міста з депутатами міської ради Очікувана вартість 290 тис. грн Спецрепортаж поза блоком новин з підвищення іміджу робочих професій у прайм-таймовий час Очікувана вартість 200 тис. грн

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