Дарницька ТЕЦ за 8 мільйонів вивезе під Києв золу, якою забруднює Дніпро

ТОВ «Євро-Реконструкція» (Дарницька ТЕЦ) 26 березня уклала дві угоди про перевезення і захоронення малонебезпечних відходів IV класу шкідливості на загальну суму 8,37 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Послуги на поточний рік закупили за переговорною процедурою через нагальну потребу.

Згідно обґрунтування, у лютому була заповнена приймальня чаші секції №2 золовідвалу, тому золо-шлакову суміш почали скидати на секцію №1. Нині на секції №1 розчистили бульдозером вільну ємність об’ємом 3 458 куб. м, яка дозволить прийняти не більше 4 500 т золо-шлаків. Це дасть можливість спалити всього 17 500 т вугілля, чого замало для проходження опалювального сезону.

Крім того, замовник пише:

«через малі площі відстою не виконуються умови освітлення води, що скидається, що призводить до перевищення гранично допустимої концентрації по зваженим часткам, перевищення нормативів гранично допустимого скиду інших шкідливих хімічних сполук, які відносяться зваженими частинками золи в басейн Дніпра».

Через це виникла екстрена необхідність у виїмці, навантаженні, вивезенні та утилізації.

ТОВ «ВПГ ЛТД» Катерини Крамарчук за 7,08 млн грн. вантажними автомобілями перевезе 38 тис т золо-шлаку на відстань 81 км по 2,30 грн. за тонно-кілометр.

Катерини Крамарчук за вантажними автомобілями перевезе 38 тис т золо-шлаку на відстань 81 км по 2,30 грн. за тонно-кілометр. ТОВ «Рекультивація» Наталії Ройтер за 1,29 млн грн. захоронить на відпрацьованій частині Мостищанського родовища глини біля озера Блакитне в селі Горенка під Києвом близько 25 тис куб. м золо-шлаку по 51,00 грн. за кубометр.

Нагадаємо, «Євро-Реконструкція» через кіпрський офшор «Азоранде Інвестментс Лімітед» належить екс-нардепу від НУНС Анатолію Шкрібляку.

Днями Мінекології заявило, що контроль відвалу Дарницької ТЕЦ виявив перевищення гранично допустимого скиду забруднюючих речовин зі зворотними водами в меліоканал (р. Дарниця, басейн Канівського водосховища). У відомстві зазначили, що «Євро-Реконструкція» не контролює якість води водних об’єктів у контрольних створах. Також вона без дозволу розчищала меліоканал і складувала мул на золо-шлаковідводах.

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