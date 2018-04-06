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Частину ЗАлКу задешево купило оточення Кропачова та заступника Авакова

06 Квітня 2018

Частину ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» задешево купило ТОВ «Енергогенеруюча компанія «Укргідроенерго», власниками якої на момент придбання було оточення бізнесмена з Донеччини Віталі Кропачова та заступника голови Національної поліції України Ігоря Купранця. Про це йдеться в розслідуванні Катерини Каплюк в програмі «Схеми».

У 2016 році керівництво Запорізького алюмінієвого комбінату, 68% акцій якого належать державі в особі Фонду державного майна України, вирішило продати частину нерухомого майна цього підприємства. Йдеться про головний та адміністративно-побутовий корпуси ТЕЦ, склади реагентів, кислоти та солі, споруди службового корпусу, хімводоочищення, насосної станції.

Об’єкти продали на аукціоні влітку 2016 року. Договір купівлі-продажу майна оформили у вересні того ж року. Стартова ціна лоту – 14,5 млн грн. Однак переможець купив майно більш ніж уполовину дешевше – за 5,9 млн грн. Фонд державного майна не надав на запит журналістів інформацію про те, чи в аукціоні брав участь хтось ще, і якщо так, які були їхні пропозиції.

Новим власником майна стала київська компанія «Укргідроенерго». Зараз єдиним власником фірми є брат Віталія Кропачова Олександр. На момент аукціону і до осені 2017-го у компанії було два засновники: дочка Віталія Кропачова Юлія і зареєстрований у Львівській області Леонід Матейко.

Матейко – директор і співзасновник у низці компаній, якими співволодіють батько й колишня дружина Ігоря Купранця, заступника голови Національної поліції України та керівника департаменту захисту економіки цього відомства.

Купранець переконує, що не має нічого спільного з Кропачовим. А підприємець, у свою чергу, зазначив, що знає Купранця як публічну особу. Також Кропачов додав, що планує взяти участь у приватизації «Запорізького виробничого алюмінієвого комбінату».

У листопаді минулого року «Схеми» знайшли можливий зв’язок Купранця з приватною фірмою «Портосервіс-Миколаїв», яка заробляє мільйони на послугах зі швартування суден.

«Портосервіс-Миколаїв» пов’язана з бізнесменом Леонідом Крючковим. Фірма половину зароблених коштів переказувала київській компанії «Елітбудгруп», якою володіють люди, пов’язані з Крючковим та Купранцем. Докладніше про зв’язок Купранця з приватною фірмою, що почала охороняти державні порти – у розслідуванні «Наших грошей».

За даними нардепа Сергія Лещенка, призначення в енергокомпаніях, якими управляють Суркіси та Крючкови, лобіює заступник голови фракції ББП Ігор Кононенко. Зв’язок Крючкова з Кононенком також підтвердив голова НКРЕКП Дмитро Вовк, якому бізнес-партнер президента радив Крючкова як «непоганого менеджера».

Кропачов теж є креатурою Кононенка. В останні роки Кропачов через пов’язаних осіб став співвласником кількох збагачувальних фабрик і нафтогазовидобувних компаній, які раніше входили до сфери впливу родини Віктора Януковича.

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