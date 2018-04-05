НОВИНИ

05.04.2018

Онищенко продав «Укргазвидобуванню» газового конденсату на 9 мільйонів із повною передоплатою

Структури «регіоналів» підремонтують автівки луганських поліцейських за 1,4 мільйони

«Микитасям» не вдалося скасувати заборону Мінкульту будувати ЖК «Покрова» у центрі Києва

У Гройсмана готуються заплатити векселями 7,5 мільярда по боргам з ЄСПЛ

Із кінця зими асфальт від партнерів Палія для ремонту вулиць Дніпровщини подорожчав на 21%

ДУСя купила українські дизайнерські меблі для Маріїнського палацу за 6 мільйонів (фото)

У Бахмуті пасажирів возять автобусами дружини мера, проїзд в яких мерія підвищила двічі за рік

Нерухомість українських чиновників у Чехії (фото)

04.04.2018

У Гройсмана в два рази збільшують витрати на членовози для VIP-чиновників, на телевізори – в 5 разів

Комунальники злили 17 мільйонів на благоустрій Русанівки, який робили за півроку до виграшу тендера

Кандидат в мери візьме 800 тисяч за освітлення вулиць Мирнограда, орендувавши техніку у комунальників

Протеже Кононенка за рік підняв у півтора рази ціну збагачення для «Мирноградвугілля»

Мусєєв здає майно в оренду ФОПу, з яким без тендерів підписує угоди на ремонт адміністрації

Хазяїн «Буковеля» «виграв» 400 мільйонів за напівтаємне утримання доріг Франківщини

За рік металеві номери для МВС за 152 мільйонів подорожчали від третини до 80%

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Фабула справи НАБУ про скупку облігацій ДТЕК інвесткомпанією ICU, що обслуговує Порошенка – судова ухвала
23.03.2018

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
07.02.2018

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018

За що АМКУ оштрафував «Євротерминал», який заробляє мільйони підняттям шлагбауму на монопольній дорозі в Одеський порт
03.01.2018

Постанова Печерського суду, в якій Генпрокуратура називає «Kroll» співучасником розкрадання «Приватбанку»
21.12.2017

У Гройсмана готуються заплатити векселями 7,5 мільярда по боргам з ЄСПЛ

05 Квітня 2018

На засідання Кабінету міністрів 4 квітня було винесено проект постанови про виплату казначейськими векселями боргів за рішеннями судів, виконання яких гарантовано державою, на загальну суму 7,54 млрд грн.

Документом вносяться зміни до урядових постанов від 16 вересня 2015 р. № 703 та від 12 липня 2017 р. № 522  були підготовлені Міністерством фінансів.

В пояснювальній записці вказано, що в бюджеті на поточний рік передбачено 7,54 млрд грн. на виплату боргів за рішеннями судів, в тому числі, за рішеннями Європейського суду з прав людини, які були прийняті проти держави Україна.

Борги заплановано погасити казначейськими векселями зі строком обігу до семи років з відстроченням платежів на один рік і ставкою 9,3 відсотка річних.

Векселедержателі зможуть використовувати векселі для погашення кредиторської заборгованості, продавати їх юридичним або фізичним резидентам України, розраховуватися в банках, а також використовувати як заставу виконання зобов’язань перед резидентами або інше.

Нагадаємо, в кінці 2017 року Мінюст заявив, що повністю погасив борги за рішеннями ЄСПЛ перед фізичними особами. Натомість, міністерстві відмовилися назвати фізичні та юридичні особи, яким в 2014-2017 роках були сплачені 1,5 млрд грн. за рішення Євросуду.

Запустити схему з виплати боргів по рішенню ЄСПЛ Кабмін планував ще в 2015 року, але її впровадження декілька разів переносили. З 2015 року сума боргу в векселях залишалася незмінною, натомість відсоткова ставка зросла втричі.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | ,

НАШІ БЛОГИ

Іванчук і голова АМКУ рятують Ахметова від кари за зловживацький монополізм
30 Березня 2018

Міністр Данилюк особисто пробив дно для лотерейної монополії «бппшників»
29 Березня 2018

НОВИНИ РЕГІОНІВ

05.04.2018

Луганськ Структури «регіоналів» підремонтують автівки луганських поліцейських за 1,4 мільйони

Київ «Микитасям» не вдалося скасувати заборону Мінкульту будувати ЖК «Покрова» у центрі Києва

Дніпро Із кінця зими асфальт від партнерів Палія для ремонту вулиць Дніпровщини подорожчав на 21%

Донецьк У Бахмуті пасажирів возять автобусами дружини мера, проїзд в яких мерія підвищила двічі за рік

04.04.2018

Київ Комунальники злили 17 мільйонів на благоустрій Русанівки, який робили за півроку до виграшу тендера

Донецьк Кандидат в мери візьме 800 тисяч за освітлення вулиць Мирнограда, орендувавши техніку у комунальників

Донецьк Протеже Кононенка за рік підняв у півтора рази ціну збагачення для «Мирноградвугілля»

Харків Мусєєв здає майно в оренду ФОПу, з яким без тендерів підписує угоди на ремонт адміністрації

І-Франк Хазяїн «Буковеля» «виграв» 400 мільйонів за напівтаємне утримання доріг Франківщини

Львів Госпіталь Нацгвардії розіграв в сім’ї депутата-«тимошенківця» третину мільйона на м’ясо

03.04.2018

Рівне Ярославський отримав старий гранітний кар’єр поруч з масовим видобутком бурштину

Донецьк «Вода Донбасу» розіграла між пов’язаними фірмами ще 22 мільйони на хлорі (виправлено)

Київ Звільнено Амосову, яка фігурує у кримінальній справі і заробляє на фармацевтах більше медуніверситету

Львів Після звільнення фіскал десь знайшов 4 мільйони і почав бізнес з родичами прокурора Шемчука

Київ Депутат від БПП пролобіював землю для псевдоАТОвця, який виявився родичем директора фірми «порошенківця»

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ