У Гройсмана готуються заплатити векселями 7,5 мільярда по боргам з ЄСПЛ

На засідання Кабінету міністрів 4 квітня було винесено проект постанови про виплату казначейськими векселями боргів за рішеннями судів, виконання яких гарантовано державою, на загальну суму 7,54 млрд грн.

Документом вносяться зміни до урядових постанов від 16 вересня 2015 р. № 703 та від 12 липня 2017 р. № 522 були підготовлені Міністерством фінансів.

В пояснювальній записці вказано, що в бюджеті на поточний рік передбачено 7,54 млрд грн. на виплату боргів за рішеннями судів, в тому числі, за рішеннями Європейського суду з прав людини, які були прийняті проти держави Україна.

Борги заплановано погасити казначейськими векселями зі строком обігу до семи років з відстроченням платежів на один рік і ставкою 9,3 відсотка річних.

Векселедержателі зможуть використовувати векселі для погашення кредиторської заборгованості, продавати їх юридичним або фізичним резидентам України, розраховуватися в банках, а також використовувати як заставу виконання зобов’язань перед резидентами або інше.

Нагадаємо, в кінці 2017 року Мінюст заявив, що повністю погасив борги за рішеннями ЄСПЛ перед фізичними особами. Натомість, міністерстві відмовилися назвати фізичні та юридичні особи, яким в 2014-2017 роках були сплачені 1,5 млрд грн. за рішення Євросуду.

Запустити схему з виплати боргів по рішенню ЄСПЛ Кабмін планував ще в 2015 року, але її впровадження декілька разів переносили. З 2015 року сума боргу в векселях залишалася незмінною, натомість відсоткова ставка зросла втричі.

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