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У Бахмуті пасажирів возять автобусами дружини мера, проїзд в яких мерія підвищила двічі за рік

05 Квітня 2018

У Бахмуті (колишній Артемівськ) Донецької області пасажирів автобусами перевозять лише дві приватні фірми, які орендують транспорт у підприємства дружини мера міста Олексія Реви ТОВ ВКП «Деми». Про це повідомляється у програмі, яку підготував «Громадський патруль».

Автоперевезення в прифронтовому Бахмуті здійснюють лише два підприємства: ТОВ «Артемівське автотранспортне підприємство 11406» та ПП «Лакі». Фірми пов’язані між собою.

Так, керівником «АТП 11406» є Олег Орел. А засновником нібито його єдиного конкурента ПП «Лакі» є його син Олексій Орел. АТП, яке на балансі має лише один автобус та вантажівку, і «Лакі» орендують автобуси у ТОВ ВКП «Деми». Останнє, згідно з витягом ЄДР МВС, має у власності понад 80 транспортних засобів, переважна більшість яких – пасажирські автобуси.

Засновником та бенефіціаром «Деми» є дружина міського голови Бахмута Олена Рева, а керує фірмою Ігор Пікулін, який одночасно є засновником ТОВ «Артемівське автотранспортне підприємство 11406». Тобто фактично Пікулін орендує автобуси сам у себе. Причому усі три фірми – АТП, «Лакі» та «Деми» – зареєстровані за однією адресою: Бахмут, вул. Польова, 63.

«Громадський патруль» також зазначив, що у грудні минулого року після звернення «Лакі» до міського голови Олексія Реви виконком Бахмутської міськради для перевізника підвищив ціну на проїзд у маршрутках з 5 до 7 грн. Для порівняння, у сусідній Костянтинівці перевезення на маршрутках коштувало 5 грн., у Дружковці – 4 грн.

Причому у лютому 2017 році виконком Бахмутської міськради для АТП та «Лакі» вже підвищував проїзд з 4 до 5 грн.

Влітку минулого року у помешканнях мера Реви та його родичів правоохоронці проводили обшуки в рамках кримінального провадження за ознаками зловживання владою і службовим становищем, а також службового підроблення.

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