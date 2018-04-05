Структури «регіоналів» підремонтують автівки луганських поліцейських за 1,4 мільйони

Головне управління Національної поліції в Луганській області 2 квітня за результатами відкритих торгів замовило ТОВ «РБК “Оргмін”» та філії «Лисичанськ Авто» ПАТ «Луганськ-Авто» послуги з ремонту та техобслуговування автомобілів на суму 1,44 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Замовлено послуги з ремонту та технічного обслуговування автомобілів протягом року – «Лисичанськ Авто» отримає 518 тис грн. (ремонт автомобілів виробництва країн СНД), а «Рубіжанська Будівельна Компанія “Оргмін”» 918 тис грн. (інші автомобілі).

Згідно з договором, вартість послуг включає витрати на запасні частини та матеріали, які будуть використані під час обслуговування авто.

Управління також оголошувало закупівлю послуг з шиномонтажу очікуваною вартістю 40 тис. грн та мийки автомобілів (30 тис. грн), однак по цих лотах не отримало конкурсних пропозицій.

97% ПАТ «Луганськ-Авто» належить київському ПАТ «Українська автомобільна корпорація», яке знаходиться під контролем нардепа ВРУ ІV-VІІ скликань Таріела Васадзе (93,89%). В останньому скликанні представляв «Партію регіонів» і був у складі тих, хто 16 січня 2014 року голосував за диктаторські закони Януковича.

Власниками ТОВ «РБК “Оргмін”» є Максим Стеценко (30%), Віталій Левандовський (10%) та Артем і Олексій Чередниченки (по 30%). Останній – депутат Рубіжанської міської ради від «Опозиційного блоку». Як повідомляли «Наші гроші», від цієї партії балотувався нинішній мер Рубіжного Сергій Хортів. Мер також є засновником Благодійного фонду «Ельза» разом з Любов’ю Сидоренковою та Олексієм Башкірем. Це помічник лідера парламентської фракції «Опозиційний блок» Юрія Бойка. Сам Хортів раніше був помічником нардепа з «Опозиційного блоку» Юлія Іоффе.

Також, один із учасників «Оргміну», Віталій Левандовський, є керівником київського ТОВ «Кустос Інвест», якому раніше належав сєверодонецький завод «Склопластик». Цей завод знаходиться під контролем структур Юрія Бойка.

Також Левандовський був керівником нині припиненого ТОВ «Неон», учасницею якого свого часу була дружина Юрія Бойка Віра Бойко.

Нагадаємо, з кінця 2016 року «Лисичанськ Авто» отримало бюджетних підрядів на 1,58 млн грн, а РБК «Оргмін», з весни 2016 року, – на 9,93 млн грн.

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