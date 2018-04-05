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Онищенко продав «Укргазвидобуванню» газового конденсату на 9 мільйонів із повною передоплатою

05 Квітня 2018

ПАТ «Укргазвидобування» 15 березня уклало угоду з ТОВ «Надра Геоцентр» про постачання газового конденсату на 8,89 млн грн. без ПДВ. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Договір, укладений за результатами електронних біржових торгів на ТБ «Українська енергетична біржа», був оприлюднений замовником через тиждень, 23 березня.

До травня для Шебелинського відділення переробки газового конденсату і нафти (ВПГКН) поставлять 691 т газового конденсату по 12 865 грн. за тонну.

Умови поставки в договорі та протоколі Засідання Тендерного комітету не вказані.

У січні 2017 року на «Українській енергетичній біржі» газовий конденсат на умовах FCA коштував на 6% дешевше – 12 120 грн./т.

За даними джерела «Наших грошей» у ДФС, у жовтні 2017 року газовий конденсат ввозили в Україну по $424-660, або близько 11 301-17 591 грн./т за тодішнім курсом.

Нині замовник мав оплатити товар протягом трьох банківських днів після торгів, які відбулися 7 лютого, тобто поставка за угодою здійснюється за повною передоплатою.

Фірму «Надра Геоцентр» на чолі з  Олександром Юдіним заведено на кіпрську компанію «Фастіло Трейдинг Лтд». Кінцевими бенефіціарами «Fastilo Trading Ltd» значаться кіпріотка Ніколета Гарофіна Ангонас і гречанка Ана Корелідоу, однак, за даними САП, довіреною особою цього офшора є нардеп-втікач Олександр Онищенко.

Нагадаємо, «Надра Геоцентр» фігурувала у справі НАБУ і САП про розкрадання коштів під час видобутку і продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з «Укргазвидобуванням». За даними слідства, упродовж січня 2013 – січня 2016 рр.. компанії «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «Хас» і ТОВ «Карпатнадраінвест», які укладали з «Укргазвидобуванням» договори про спільну діяльність, продавали видобутий газ на товарних біржах за заниженими цінами. Покупцями виступали пов’язані з Онищенком структури.

Крім того, НАБУ обвинувачує відстороненого голову ДФС Романа Насірова у зловживанні службовим становищем і службовому підробленні. Слідство вважає, що він у 2015-2016 рр.., діючи в інтересах Онищенка, особисто прийняв низку безпідставних і незаконних рішень про розстрочення податкового боргу та зобов’язань згаданих компаній «Надра Геоцентр», «Фірма «Хас» і «Карпатнадраінвест». Ці рішення були прийняті ним з порушенням визначеної законом процедури, а саме без належного обґрунтування та законних підстав, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді не надходження обов’язкових платежів до держбюджету у сумі понад 2 млрд грн.

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