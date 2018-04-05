Нерухомість українських чиновників у Чехії (фото)

Проект «Муніципальний сканер» сформував списки вихідців із країн СНД, що стали власниками нерухомості в Чехії, зокрема, у столиці Празі та курортному місті Карлові Вари. Ми публікуємо дані про майно відомих українців – прокурорів, податківців, депутатів, бізнесменів-фігурантів кримінальних проваджень, які осіли за кордоном і в деяких випадках навіть не задекларувалися.

Олег Кириченко, замначальника-начальник відділення ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області

Половину цього будинку у місті Карлові Вари (Karlovy Vary K Přehradě 147/91) у березні 2014 року купив замначальника–начальник відділення ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області Олег Кириченко. Співвласницею майна є дружина податківця Сніжана Лівак. У січні 2018 року Кириченко подав декларацію перед звільненням, однак чеської нерухомості у ній не вказав.

Олексій Костусєв, батько нардепа Олексія Гончаренка

Екс-мер Одеси Олексій Костусєв співволодіє фірмою «DUŠNÍ s.r.o». Їй належить будинок у Празі (U Milosrdných 867/2), у якому розташований чотиризірковий готель «Hotel Caruso«. Партнером Олексія Костусєва є Георгій Костусєв-Муромцев. Костусєви контролюють «Dusni s.r.o» з червня 2013 року.

2014 року ЗМІ повідомляли, що Костусєвим належить тризірковий готель «Дам» на вулиці Кутілова (Kutilova 3061) у районі Модржани на околиці Праги. Але станом на квітень 2018 року «Дамом» володіє муніципалітет Праги.

Тетяна Цандур, дочка в.о. ДП «ДГ «Южний» Інституту сільського господарства Причорномор’я НААНУ Миколи Цандура

Тетяні Цандур через фірму «Odstar S.R.O». належить квартира у Карлових Варах (Karlovy Vary, Waldertova, 670/6). Тетяна – дочка тимчасового очільника ДП «Дослідне господарство «Южний» Інституту сільського господарства Причорномор’я НААНУ Миколи Цандура. 2016-го чоловіка звинувачували у незаконній передачі державних земель в користування власним структурам. З 2011 по 2017 роки Микола Цандур і вся його родина були співзасновниками «Odstar s.r.o.» (тоді компанія називалася «K.V.T. company s.r.o.»), але ні фірма, не нерухомість на ній не потрапила в декларацію Цандура. При цьому Тетяна Цандур, яку батько також «задекларував», своєю пропискою під час реєстрації в чеській фірмі вказала адресу в муніципалітеті Франції Белле, чого теж немає в декларації очільника ДП.

Едуард Самоткал, фігурант криманільного провадження щодо розкрадання коштів Южно-Української АЕС

Структурам, пов’язаним із екс-депутатом Криворізької міської ради, президентом «Dara Group» Едуардом Самоткалом, належать будинок та квартира у місті Карлові Вари. Едуард Самоткал із лютого 2017 року перебуває у розшуку, оскільки є підозрюваним у справі НАБУ і САП щодо розкрадання коштів на Южно-Українській АЕС.

У чеських реєстрах засвітилася фірма «Business Perspective Alfa, s.r.o». З 2013 року вона підконтрольна кіпрській компанії «Dara system development business ltd», а до того належала «DAAR company s.r.o.» Едуарда Самоткала. «Business Perspective Alfa, s.r.o» володіє будинком у Калових Варах по вулиці Совова стежка (Karlovy Vary, Sovova stezka, 887). За цією адресою розташований 4-зірковий готель «Aberg».

На фірму, пов’язану з Самоткалом «Rynsky dvur a.s» записана квартира біля театру Карлових Вар по вулиці Діваделні намєсті (Karlovy Vary, Divadelní náměstí 2132/19). Головою наглядової ради фірми є сам Самоткал, а власником – «DAAR company s.r.o». До лютого 2018 року компанією співволоділи Самоткал та його дружина Руслана. Але зараз власником компанії значиться «Entrosio Engineering Ltd», зареєстрована на острові Невіс у Карибах. При цьому, директором «DAAR company s.r.o.» залишається давній керівник компаній Самоткалів в Україні Сергій Матюшенко.

В’ячеслав Павлов, екс-прокурор АРК Крим

Ще один із щасливих власників нерухомості в Чехії – прокурор В’ячеслав Павлов. Чоловік усе життя працював у прокуратурі. До 2010 року – на посадах, зокрема, й керівних, у Донецькій області. У 2010 році очолював прокуратуру Запорізької області, у 2011-2014 роках був прокурором АРК Крим. Після Майдану звільнився за власним бажанням. А вже 2016 року став співзасновником чеської фірми «Hotel St. Michael s.r.o.» разом із адміністратором ФК «Шахтар» Даміром Зіннаттуліним. У 2015-2016 роках співзасновником «Hotel St. Michael s.r.o.» був також Володимир Марач – зампрокурора Криму за часів Януковича. Утім, зараз він вийшов із бізнесу. За даними майнового реєстру Чехії, фірма «Hotel St. Michael s.r.o.» нині володіє готелем «Saint Michael» неподалік аеропорту в Карлових Варах (Hamerská 74/27, 36001 Březová). У лютому 2017 року готель виставили на продаж за 2,1 млн. євро.

Вячеслав Павлов також значиться співзасновником чеської фірми «Arda systems s.r.o.«. Його партнерами по фірмі є вже згадувані Дамір Зіннатуллін, Володимир Марач, Сергій Тюрін та Едуард Онацький. Тюрін – екс-очільник Головного управління юстиції в Донецькій області, фігурував як перевірений кандидат в уряд так званої ДНР у переписці Костянтина Малофєєва, з бізнес-структур якого вийшли Олександр Бородай й Ігор Гіркін, та помічника Путіна Владислава Суркова. Брат Тюріна Геннадій був прокурором Харківської області до 2014 року. Полковник Едуард Онацький до 2014 року працював начальником управління Держслужби боротьби з економічною злочинністю ГУМВСУ в АРК Крим.

Народний депутат Юрій Воропаєв, відомий як адвокат Ріната Ахметова, володіє квартирою та двома машиномісцями на вулиці Кржижикова у Карлових Варах. Співвласницею майна є дружина депутата Наталія. Купили нерухомість Воропаєви в 2012-2014 роках.

У нардепа 7 скликання Ігоря Шарова зафіксували чотири квартири в Чехії. Перша квартира куплена 2011 року в Карлових Варах (Karlovy Vary, Divadelní náměstí, 2132/19). Друга придбана 2012 року у Празі (Praha, U Zvonařkі, 2536/1H). Власником третьої Шаров став уже 2016 в Празі (Praha, Na Seníku 49/6). Четверта квартира у Карлових Варах (Karlovy Vary, Tylova 2108/6) раніше була записана на фірму Шарова, але зараз оформлена на нього самого.

Анастасія Жалковська, дочка екс-очільника «Укрзалізниці» та міністра інфрстраструктури Володимира Козака

Фірма «V.O.A s.r.o» володіє квартирою Квартира у Празі на вулиці Нобеловій. Компанія належить Анастасії Жалковській – дочці екс-директора «Укрзалізниці» та міністра інфраструктури Володимира Козака. Раніше співвласниками фірми значилися сам Козак та його дружина Ольга.

Володимир Козак 2014 року входив до списку Швейцарії та Ліхтейнштейну. Його прізвище фігурує в матеріалах кримінального провадження щодо тенісних кортів у Києві на вулиці Набережно-Хрещатицькій. За даними слідства, корти за власні гроші побудувала залізниця, після чого власником кортів стала фірма «Вентурє інвест», якою володіла фірма «V.O.A s.r.o». Володимир Козак тривалий час очолював міністерство інфраструктури, якому й підпорядковувалася залізниця. Генеральна прокуратура домоглася арешту кортів 2016 року, але у липні 2017 цей арешт через суд зняли.

Ігор Гревцев, екс-очільник Олександрійської та Знам’янської податкових на Кіровоградщині

Володіє квартирою на вулиці Кримській у Карлових Варах (Karlovy Vary Krymská 1688/31). Договір купівлі-продажу укладений 13 вересня 2016 року. Гревцев усе життя працював у держструктурах. В 1990-х боровся з кримінальним приховуванням податків в УМВС в Кіровоградській області. В 1996-2005 роках обіймав посади в Управлінні податкової міліції ДПА у Кіровоградській області. З 2005 по 2009 працював у Державній службі боротьби з економічною злочинністю УМВСУ в Кіровоградській області. З 2009 по 2012 трудився в Управлінні податкової міліції ДПА у Кіровоградській області. Після Майдану пішов з податкової.

Дмитро Хижняк, «завгосп» «Електроважмашу»

Начуправління матеріально-технічного забезпечення ДП «Завод «Електроважмаш» Дмитро Хижняк та його дружина Юлія володіють квартирою в Карлових Варах. Нерухомість подружжя набуло 2015 року, Дмитро Хижняк вніс її до своєї декларації. Неподалік квартиру прикупила Елеонора Кроль – дружина екс-замміністра транспорту Семена Кроля. Співвласницею нерухомості є Олена Кроль.

Кілька об’єктів у Чехії належить рідним структурам екс-керівника «Тернопільобленерго» Ігоря Юхимця. Так, нежилі приміщення у Карлових Варах (Stará Louka 352/10) належить рідній фірмі Юхимця «Restaurace Monte Karlovy Vary s.r.o». Ще дві квартири і частина гаража (Moskevská 975/16) записані на фірму «Polystoik s.r.o». Власниками фірми значаться Юрій та Олена Юхимець. «Polystoik s.r.o» створена 2005 року. Як повідомляли «Наші гроші», «Тернопільобленерго» зливало десятки мільйонів гривень рідній фірмі дружини Юхимця Оксани, коли той керував «Тернопільобленерго».

Павло Слободянюк – колишній очільник Українського державного центру радіочастот.

Цілий букет фахівців зі знання радіочастот оселився у Карлових Варах. Так, квартира в будинку на вулиці Крале Журихо (Karlovy Vary, Krále Jiřího, 1137/13) зареєстрована на фірму «Arkos Company s.r.o». Компанія належить Павлу і Наталії Слободянюку та Таїсії Кривушкіній. За даними «Чесно», УДЦР за керівництва Слободянюка укладав сумнівні угоди з фірмами дочки Слободянюка – Таїсії Кривушкіної та зятя Олега Кривушкіна.

На цій же вулиці (Karlovy Vary, Krále Jiřího, 1341/4) квартирою володіє фірма «Krokus Company S.R.O». Її співвласником значиться ще один екс-керівник «Українського деражвного центру радіочастот» Володимир Олійник. 2010 року він очолював НКРЗІ. А фірма директора з питань радіочастотних присвоєнь ДП «УДЦР» Євгена Хаірова «Aries Company s.r.o.» володіє квартирою у Карлових Варах на вулиці Садовій (Karlovy Vary Sadová 960/38). Співвласницею компанії значиться Хаірова Ельвіра.

Аліна Стрижак, «Наші гроші»

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